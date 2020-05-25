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Обнулёж: «Перестать думать о том, что будет потом»

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Тайна причин «обнуления» раскрыта! Несколько лет назад, ещё на третьем сроке Путина, Ходорковский вдруг заговорил о транзите власти в России, о необходимости разрабатывать законодательство, которое будет необходимо принять и поменять в первую очередь сразу после.

Обнулёж: «Перестать думать о том, что будет потом»


Такая повестка выглядела типичным политтехнологическим приёмом оппозиции: нужно создать позитивный нарратив, чтобы сторонники не грустили, чтобы весь ход их мыслей сосредоточился на «прекрасной России будущего», как это вскоре сформулировал другой оппозиционер Навальный.

В политике борьба нарративов — норма: история на историю, слово на слово, месседж на месседж.

У нас же всё оказалось по-русски поувесистей, поосновательней: на нарратив оппозиции о транзите власти ответили поправками в Конституцию «об обнулении». Эту свою гипотезу я высказывал неоднократно. Но гипотеза — всего лишь гипотеза. А тут сегодня читаю в РБК главного кремлевского конституционалиста Клишаса, и моя гипотеза нашла исчерпывающее подтверждение. Судите сами.

Вот, что Говорит Клишас:
«…люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее.

Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера и так далее вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом. То есть перестать думать о том, что будет потом. В некотором смысле они должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию. Вывод за пределы актуальной политической повестки темы трансфера и преемников — это очень важная вещь, потому что сегодня необходимо действительно заниматься текущими делами, потому что в экономике сложная ситуация, внешняя ситуации непростая. Политикам и государственным деятелям необходимо заниматься своим делом, а не спекулировать и не размышлять по поводу того, что в стране произойдет после 2024 года».

Мы, конечно, подозревали, что текущая повестка элиты может не исчерпываться исключительно поиском путей вывода страны из кризиса, но то что её латентная склонность к измене и предательству в поисках лучшей доли обозначается практически открытым текстом, не ожидали. Выяснилось также, что образ «хромой утки» актуален не только для Америки.

Желание, чтобы люди не думали о будущем, как главный мотив главной поправки, утопически неожиданное, но зато объясняет нам почему власть так настойчиво сосредоточена на поиске скреп в прошлом, почему не прописан образ будущего, почему никто не может сказать, как выглядит наш общественно-политический и экономический идеал.

Ещё раз напомню, кто не усвоил главный урок истории: сильнее, чем общее прошлое, людей сплачивает картина общего будущего. Ну и, конечно, не стоит никогда забывать, что самый известный трансформационный проект человечества состоялся потому, что Ной построил Ковчег до потопа. До потопа…

Константин Ремчуков, Эхо Москвы
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  • 1 | 23.06.2020, 07:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Все вы, Костя, одного поля ягоды. Это ваши игры.



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  • 2 | 23.06.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Перестать думать о том, что будет потом»
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Правильно, не надо думать что будет потом,- заразишся или сам заразиш, главное :марш, марш вперед то бишь алга!!!
Так же во время войны солдат посылали в атаку по минному полю,- кто выжевит тот выживет, нехрен думать! А "боевые"генералы, как путин, в это время сидели в блиндажах и наблюдали за происходящим в бинокли...



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  • 3 | 23.06.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не сплотил образ будущего людей перед потопом. Пришлось Ною спасать только свою семью, прихватив скотину для пропитания. Путин тоже построил свой ковчег, но продвинутые не хотят на нём плыть.



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  • 4 | 23.06.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причина обнуления - СТРАХ возмездия за содеянное .



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