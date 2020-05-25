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В тему о памятнике. Заки Валиди под статьями уголовного кодекса

  • Опубликовано: Karim Yaushev | 23.06.2020
    Раздел: История | Просмотры: 34511 | Комментарии: 27
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В последние годы усилился интерес к биографии и деятельности одного из основателей Башреспублики, ученого-востоковеда Заки Валиди. И этот интерес вызван не только его научными достижениями. С одной стороны, при руководстве Башкирии во главе с президентом Муртазой Рахимовым, башкирские общественные деятели возвели на трон культ Заки Валиди и усиленно его пропагандируют для обоснования претензий башкирской стороны на роль хозяина данной республики. И, как это у них принято, Заки Валиди навязывается многонациональному народу республики в качестве общего героя, его имя присваивается улицам, школам и т.д.

В тему о памятнике. Заки Валиди под статьями уголовного кодекса


С другой стороны, появилось множество статей, трудов, где он предстает и как идеолог басмаческого движения, и как пособник фашистской Германии. В фундаментальном труде историка Сергея Орлова – «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было?», показаны его не последовательность в политических предпочтениях, метания из стороны в сторону в период создания Автономного Башкурдистана, что привело, в конце концов, к массовой гибели башкирского населения этого автономного образования.

Однако, до сегодняшнего дня, широкому кругу читателей не были представлены конкретные документы, связанные с его антигосударственной деятельностью. Вашему вниманию предлагается первый из документов, касающихся его уголовного преследования в Турции за антигосударственную деятельность. Документы представлены нашими турецкими друзьями.

Впоследствии будет обнародованы выдержки из Обвинительного заключения по данному делу, подписанного Прокурором военного суда и Командующим осадным положением Стамбула 31 октября 1944 года.

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан

***

Секретное общество раскрыто в нашем городе. Лица, нарушающие режим расизмом и туранизмом.

Документы, найденные в квартирах НИХАЛ АДСЫЗА, ЗEKИ ВЕЛИДИ, Др. ХАСАН ФЕРИД ДЖАНСЕВЕРА и РЕХА ОГЮЗА раскрыли сущность вредной деятельности в стране.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

Компетентные судебные органы приступили к расследованию этого дела. Обнаружены соглашение, подписанное виновными, программа действия,
шифр и пароль.

Анкара 18 (а.а.) Официальное сообщение:

В связи с подозрительными документами, обнаруженными у некоторых лиц, взятых под наблюдение, вследствие шумного реагирования во время судебного процесса в пользу владельца недавно закрытого правительством журнала "Орхун" - НИХАЛ АДСЫЗА и преподавателя консерватории САБАХАДДИН АЛИ, командование военно-осадным положением произвело обыск в стамбульских квартирах НИХАЛ АДСЫЗА, PЕXA ОГЮЗ ТЮРККАНА, ЗЕКИ ВЕЛИДИ и д-ра ХАСАН ФЕРИД ДЖАНСЕВЕРА, а также на квартирах их близких родственников, и произвело расследование документов, изъятых во время обыска, В результате расследования этих документов установлено, что вышеупомянутые лица действовали в целях привития туранизма и расизма в Турции, нарушив тем самым, положение Основного закона страны (Конституции), усилили за последнее время свою деятельность путем проведения организационных мероприятий и, в частности, заключением соглашения между собой.

Эти лица имели свои принципы, которые противоречили режиму, установленному в стране на основе положений Конституции и противоре¬чили действительным националистическим убеждениям патриотов страны.

Для достижения своих целей они создали секретную организацию, имели свою программу действия, организационные и пропагандистские органы, шифр для секретной переписки и пароль.

В различных вилаетах страны, в частности, в воспитательных учреждениях, они эксплуатировали чистые националистические чувства невинной молодежи и вербовали их на свою сторону. С целью достижения своих целей, вели систематическую активность, стараясь, таким образом насаждать свою вредную для страны идеологию.

Так как характер этой деятельности противоречит нашей Конституции, а участники этого дела является виновными в этом, то согласно статьям турецкого судебного закона, компетентные органы юстиции приступили к ведению расследования этого дела.

Автобиографии:

1. Н ИХАЛ АДСЫЗ – уроженец Стамбула, 35 лет. После окончания лицея, некоторое время посещал медфак. Однако, по некоторым причинам, был исключен. Затем, он поступил на литературный факультет стамбульского университета и после его окончания работал ассистентом. Через некоторое время он был освобожден от должности ассистента. НИХАЛ, работавший некоторое время учителем в различных лицеях, был лишен права работать в официальных лицеях. Затем он преподавал в частном лицее «Юдже Юлкю», а после его закрытия правительством и до последнего времени был преподавателем литературы в лицее «Богазичи».

2. XAСAH ФЕРИД ДЖАНСЕВЕР. Окончил медфак в 1914 году. После создания турецких очагов (нац.культ.просвет.учреждения), некоторое время работал генеральным секретарем в одном из этих очагов. Во время первой мировой войны работал в обществе «Красный полумесяц». ХАСАН ФЕРИД, работая на Баязиде терапевтом, в 1942 г. пытался издавать журнал «Тюрк Юрду», который прежде выпускался турецкими очагами, однако, после шестого номера журнал был закрыт.

3. ЗЕКИ ВЕЛИД И ТОГАН, уроженец г. Казани. После окончания там своего образования, работал в области археологии. В период царского режима в России принимал участие в исследовательских работах архео-логического института. После свержения царизма, некоторое время зани-мался политикой и возглавлял организацию, созданную башкирами. Одна-ко, после социалистической революции сбежал в Афганистан.

ЗЕКИ ВЕЛИДИ прибыл в нашу страну в 1924 году. С 1926 года стал профессором турецкой истории литературного факультета. После исторического съезда выехал в Германию и в течение некоторого времени работал там в историческом институте. Со дня приезда из Германии заведовал кафедрой турецкой истории на литературном факультете стам-бульского университета.

4. РЕХА ОГЮЗ ТЮРККАН. Окончил стамбульский правовой факультет. В 1940 г. работал генеральным секретарем министерства Юстиции, а затем оставил свою работу, и в Стамбуле перешел на работу переводчика цементного общества. Издавал журнал "Бозкурт", а после его закрытия выпускал журнал «Кок Борю». Издавал брошюры под названием «Кызыл фаалиет» («Красная деятельность») и «Куйрук ачысы».

В то же самое время в Стамбульском правовом факультете он го-товится получить звание доктора права.

Газета «Джумхурият» от 19.05.44г., Турция

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В тему о памятнике. Заки Валиди под статьями уголовного кодекса


В тему о памятнике. Заки Валиди под статьями уголовного кодекса


В тему о памятнике. Заки Валиди под статьями уголовного кодекса






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  • Эксперт
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  • 1 | 23.06.2020, 08:38 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40097 | Рейтинг: +5156,9
А как быть с Мустай Каримом: " У Валиди руки по локоть в крови"!



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  • 2 | 23.06.2020, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шавкам подкинули кость и будут они ее грызть урча. В своих речах вновь пытаясь похоронить усопшего человека.

Карликам с куцым умом не дано понять истину явлений, они лишь потешаются поверхностны отражением, лишь искаженная тень явлений им доступна.

Поэтому суждения их извращенны и не достойны обсуждения.



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3

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  • Участник
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  • 3 | 23.06.2020, 09:22 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4917 | Рейтинг: -745,2
А где решение Турецкого суда о реабилитации Заки Валиди?



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2

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  • Участник
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  • 4 | 23.06.2020, 09:25 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4917 | Рейтинг: -745,2
Если читать газеты правда за 1937 год, там очень много врагов народа. И что они все были врагами народа и агентами английской разведки? А дело врачей?
Дурак ты Яушев.. и главное не лечишься....



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  • Гость
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  • 5 | 23.06.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заки Валиди под статьями уголовного кодекса
=====================================
Может мне кто нибудь объяснить:
Почему прославлять Бандеру в Украине,- это плохо, а прославлять валиди в сране башкир,- это хорошо?!



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8

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  • 6 | 23.06.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.06.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему Уфимский журнал так усиленно блокирует негативные отзывы о коррупционной деятельности экс-мэра г Уфы?
В чем его интерес скрывать действительные факты разворовывания городского бюджета, земель и арендных платежей с муниципальной собственности?



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4

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  • Гость
  •  
  • 7 | 23.06.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может мне кто нибудь объяснить:
Почему прославлять Бандеру в Украине,- это плохо, а прославлять валиди в сране башкир,- это хорошо?!
------------------------
Потому что в сране татар гитлеровский пособник Гаяз Исхаки который жил и работал в нацистской Германии и гитлеровский прихвостень фабрикант Яушев который участвовал в антисоветском обществе в фашистской Германии это хорошо.



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  • 8 | 23.06.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.06.2020, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Шавкам подкинули кость и будут они ее грызть урча. В своих речах вновь пытаясь похоронить усопшего человека.

__________________________________________________
Это бнацики трясут мощами этой дохлой собаки, скоро откопают и будут возить по йынынам



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  • 9 | 23.06.2020, 10:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14920 | Рейтинг: -2142,3
Потому что в сране татар гитлеровский пособник Гаяз Исхаки который жил и работал в нацистской Германии и гитлеровский прихвостень фабрикант Яушев который участвовал в антисоветском обществе в фашистской Германии это хорошо.
___________________________________________
Интересно, р работника радио Свобода Карима Яушева есть что по фабриканта Яушева, который усердно трудился на благо гитлеровской Германии?
Поделится?



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  • 10 | 23.06.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яузов и мадриль - падальщики, вас бы давно забыли, что вы есть на свете, если б время от времени не вытаскивали кости из могилы и не устраивали пир



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  • 11 | 23.06.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шавкам подкинули кость и будут они ее грызть урча. В своих речах вновь пытаясь похоронить усопшего человека.

Карликам с куцым умом не дано понять истину явлений, они лишь потешаются поверхностны отражением, лишь искаженная тень явлений им доступна.

Поэтому суждения их извращенны и не достойны обсуждения.

Говоришь, тебе сказать нечего и поэтому уходишь от обсуждения данного вопроса. А это просто очередной власовец, которому некоторые готовы поставить памятник.



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  • 12 | 23.06.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может мне кто нибудь объяснить:
Почему прославлять Бандеру в Украине,- это плохо, а прославлять валиди в сране башкир,- это хорошо?!
______________________________________________________
Потому что много сочувствующих бнациков пролезли во власть. Пора укоротить как Башкорт



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  • 13 | 23.06.2020, 11:11 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4917 | Рейтинг: -745,2
Здесь в просторной комнате собрался «цвет» белотатарской эмиграции... Кроме Идриси, Ахмеда Темира, муллы Гани Усмана, фабриканта ЯУШЕВА и кое-кого помельче присутствовал Заки Валидов». Собрался этот дурнопахнущий «цвет» для обсуждения вопроса о создании комитета «Идель-Урал», претендующего на статус правительства тюрков Поволжья в изгнании, а после разгрома СССР на правление независимым государством «Идель-Урал».
-----------------
Карим, а не хочешь про своего родственника писать? Вчера Кухарка написала!!!



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  • 14 | 23.06.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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То .что валидка сволочь и предатель говорить и не надо. Он лживыми идеями привлек на свою сторону башкир и метался с ними от одних к другим. Кто не бил его вояк-Дутов -да.Колчак -обязательно.ярому монархисту так нужны были игрища башнациков .Ну и красные хлестали в хвост и гриву .И сейчас какая то полудохлая аллаярщина ратует за памятник ? А НАГОМУ на лошадке из под одного бандита не хотите ? На высоком бельском берегу ,где вы сопите и пляшете по поводу смен губернаторов



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  • 15 | 23.06.2020, 12:01 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14920 | Рейтинг: -2142,3
Хорошая фотография.
Но по старой доброй традиции не хватает третьего.
Как насчёт того, чтобы добавить фабриканта Яушева?
Он же гитлеровский лизоблюд.



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  • 16 | 23.06.2020, 12:09 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10439 | Рейтинг: -828,6
ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАН, уроженец г. Казани.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну это, конечно же со слов самого этого турецкого подданного. А почему так?

Собственно по этому деятелю. Спрашивал я по его научным достижениям, однако практичски ничего об этом, кроме как про найденные им записки ибн Фадлана не сказывают. А по политической его деятельности, он всегда и везде пытался оседлать белого коня. И при этом, практически всегда отдельно от татар, никак не вместе. Даже Оренбургских казаков он желал включить в задуманную вместе с казахами Федерацию, но категрически отмежовывался от большей части Уфимской губернии и тем более всей Казанской губернии. Думал, этот "уроженец" Казани, что без татар желаемое белоконьство ему реализуется, но и казахи его с федерацией кинули. Пытался у белых, пытался у красных, пытался у басмачей , пытался и в Турции, а про его сотрудничество с нацистами я ничего ничего не могу. Но точно, что он пытался навостроиться на это, и это наглядно представлено в книге Искандера Гилязова Легион "Идель-Урал". Когда этого автора пытал главный "традиционалист" Башкортостана А.Т. Бердин на предмет доказательств, что этот турецкий подданный не сотрудничал с нацистами
https://irek-tattarich.livejournal.com/56711.html
Гилязов только сказал, у него нет доказательств, что он, Заки Валиди сотрудничал с ними, но ничего не сказал и о том, что не сотрудничал. Он сказал, что именно по этому вопросу не было серъёзных исследований. Приведём несколько выдержек из того интервью И.Гилязова главному "традиционалисту" РБ:

И.Г. Однако, хочу заранее обратить Ваше внимание на то, что я целенаправленно никогда не занимался изучением личности и деятельности Заки Валиди ( выделено и подчеркнуто мной – Ирек). Если Вы обратили внимание, в своей книге я лишь упоминал его имя в контексте общих событий, когда речь заходила о лидерах тюркской эмиграции в Европе и Турции в годы второй мировой войны...
К тому же считаю, что многие точки над i вполне может поставить Марсель Нуруллович Фархшатов, который в последние годы весьма активно работал в немецких архивах, изучая материалы, касающиеся научной и общественно-политической деятельности А.-З.Валиди.

И.Г. К попыткам дискредитации А.-З.-Валиди отношусь настороженно. Я считаю, что оценки историческим личностям, тем более таким неоднозначным как А.-З. Валиди (выделено и подчеркнуто мной – Ирек), должны даваться исключительно осторожно и только на основании репрезентативных и надежных исторических источников. К тому же, всегда следует иметь в виду, что каждая личность – продукт своего времени, ни одна личность не может быть абсолютно «белой и пушистой», точно так же, как не может быть любая личность проявлением абсолютного негатива. Человек остается человеком, со своими достоинствами и недостатками, со своими сильными и слабыми сторонами. К сожалению, не только в обществе, но и в исторической науке очень часто верх берет подход, когда пишущие на темы прошлого стремятся видеть в прошлом только то, что подходит под их взгляды и под их концепцию в ущерб стремлению к объективности. Думаю, что А.-З.Валиди был личностью выдающейся, но, естественно, не абсолютно идеальной фигурой. И ему, как и любой большой личности были присущ и ошибки, и заблуждения И задача историков в настоящее время; дать максимально взвешенную и объективную оценку его деятельности. (выделено и подчеркнуто мной – Ирек).

И.Г. Насколько мне известно из архивных источников, прямого отношения к легиону «Идель-Урал» (выделено и подчеркнуто мной – Ирек: И надо заметить, действительно одна только приемлемость словосочетания Идель-Урал, для Заки Валиди, это очень даже большой вопрос?); и другим военным формированиям из представителей народов СССР и Восточной Европы в годы второй мировой войны А.-З.Валиди НЕ ИМЕЛ (выделено и подчеркнуто мной – Ирек). Но даже если бы и имел, это еще не было бы для меня основанием для негативной оценки этой личности и его деятельности. Я вообще далек от огульного осуждения всех исторических личностей, связанных с этими формированиям, и считаю, что оценку личности опять-таки следует давать за ее конкретные действия.

Может я, что-то не понял, но вроде никакой однозначности не трактуется. И никто, скажем так, из не ангажированных историков, как и Искандер Гилязов целенаправленно никогда не занимался изучением личности и деятельности Заки Валиди. Я таковых работ не встречал, нет этого и в работах, даже у д.и.н. С.М.Исхакова, записанного гл. «традиционалистом» в наиболее известного из современных критиков А.-З.Валидова.



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  • 17 | 23.06.2020, 12:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10439 | Рейтинг: -828,6
И да, о памятниках активизировались на УЖе разговоры. Был уже про памятник Колчаку, теперь о памятнике турецкому подданному, Зеки Велиди.
Думаю, выложить один материал тоже об одном не состоявшемся памятнике в г. Челябинске в изложении своего тёзки Ирека Акманова.



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  • 18 | 23.06.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Гаяз Исхаки уехал из Польши в 1939 г и не участвоовал в фашистских делах



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  • 19 | 23.06.2020, 13:36 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1404 | Рейтинг: +91,1
“6 | 23.06.20: Не зарегистрирован…Почему Уфимский журнал так усиленно блокирует негативные отзывы о коррупционной деятельности экс-мэра г Уфы?
В чем его интерес скрывать действительные факты разворовывания городского бюджета, земель и арендных платежей с муниципальной собственности?”

Да потому, что коррупция в Ь_стане есть форма её существования. Именно коррупционеры удерживают уфариканцев в потребном формате для центра.

А так, давно могли б затребовать обратно башТЭК, Соду, СНОС и другие регионобразующие предприятия, не говоря уже десятках тысяч тупо сворованных активах республики деятелями типа “’экс - мэр" & Co.

Вспомните интервью Евтушенко, когда он по БСТ вроде, развалившись, рассказывал, типа _аборигены, вроде звиняйте, как то так получилось, что ваша нефтянка стала моей.



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  • 20 | 23.06.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 23.06.2020, 13:36 | Автор: alis
Публикации: 0 | Комментарии: 1404 | Рейтинг: +91,1

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как там твоя сестрица?



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