В тему о памятнике. Заки Валиди под статьями уголовного кодекса

В последние годы усилился интерес к биографии и деятельности одного из основателей Башреспублики, ученого-востоковеда Заки Валиди. И этот интерес вызван не только его научными достижениями. С одной стороны, при руководстве Башкирии во главе с президентом Муртазой Рахимовым, башкирские общественные деятели возвели на трон культ Заки Валиди и усиленно его пропагандируют для обоснования претензий башкирской стороны на роль хозяина данной республики. И, как это у них принято, Заки Валиди навязывается многонациональному народу республики в качестве общего героя, его имя присваивается улицам, школам и т.д.С другой стороны, появилось множество статей, трудов, где он предстает и как идеолог басмаческого движения, и как пособник фашистской Германии. В фундаментальном труде историка Сергея Орлова – «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было?», показаны его не последовательность в политических предпочтениях, метания из стороны в сторону в период создания Автономного Башкурдистана, что привело, в конце концов, к массовой гибели башкирского населения этого автономного образования.Однако, до сегодняшнего дня, широкому кругу читателей не были представлены конкретные документы, связанные с его антигосударственной деятельностью. Вашему вниманию предлагается первый из документов, касающихся его уголовного преследования в Турции за антигосударственную деятельность. Документы представлены нашими турецкими друзьями.Впоследствии будет обнародованы выдержки из Обвинительного заключения по данному делу, подписанного Прокурором военного суда и Командующим осадным положением Стамбула 31 октября 1944 года.***Секретное общество раскрыто в нашем городе. Лица, нарушающие режим расизмом и туранизмом.Документы, найденные в квартирах НИХАЛ АДСЫЗА, ЗEKИ ВЕЛИДИ, Др. ХАСАН ФЕРИД ДЖАНСЕВЕРА и РЕХА ОГЮЗА раскрыли сущность вредной деятельности в стране.ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.Компетентные судебные органы приступили к расследованию этого дела. Обнаружены соглашение, подписанное виновными, программа действия,шифр и пароль.Анкара 18 (а.а.) Официальное сообщение:В связи с подозрительными документами, обнаруженными у некоторых лиц, взятых под наблюдение, вследствие шумного реагирования во время судебного процесса в пользу владельца недавно закрытого правительством журнала "Орхун" - НИХАЛ АДСЫЗА и преподавателя консерватории САБАХАДДИН АЛИ, командование военно-осадным положением произвело обыск в стамбульских квартирах НИХАЛ АДСЫЗА, PЕXA ОГЮЗ ТЮРККАНА, ЗЕКИ ВЕЛИДИ и д-ра ХАСАН ФЕРИД ДЖАНСЕВЕРА, а также на квартирах их близких родственников, и произвело расследование документов, изъятых во время обыска, В результате расследования этих документов установлено, что вышеупомянутые лица действовали в целях привития туранизма и расизма в Турции, нарушив тем самым, положение Основного закона страны (Конституции), усилили за последнее время свою деятельность путем проведения организационных мероприятий и, в частности, заключением соглашения между собой.Эти лица имели свои принципы, которые противоречили режиму, установленному в стране на основе положений Конституции и противоре¬чили действительным националистическим убеждениям патриотов страны.Для достижения своих целей они создали секретную организацию, имели свою программу действия, организационные и пропагандистские органы, шифр для секретной переписки и пароль.В различных вилаетах страны, в частности, в воспитательных учреждениях, они эксплуатировали чистые националистические чувства невинной молодежи и вербовали их на свою сторону. С целью достижения своих целей, вели систематическую активность, стараясь, таким образом насаждать свою вредную для страны идеологию.Так как характер этой деятельности противоречит нашей Конституции, а участники этого дела является виновными в этом, то согласно статьям турецкого судебного закона, компетентные органы юстиции приступили к ведению расследования этого дела.Автобиографии:1. Н ИХАЛ АДСЫЗ – уроженец Стамбула, 35 лет. После окончания лицея, некоторое время посещал медфак. Однако, по некоторым причинам, был исключен. Затем, он поступил на литературный факультет стамбульского университета и после его окончания работал ассистентом. Через некоторое время он был освобожден от должности ассистента. НИХАЛ, работавший некоторое время учителем в различных лицеях, был лишен права работать в официальных лицеях. Затем он преподавал в частном лицее «Юдже Юлкю», а после его закрытия правительством и до последнего времени был преподавателем литературы в лицее «Богазичи».2. XAСAH ФЕРИД ДЖАНСЕВЕР. Окончил медфак в 1914 году. После создания турецких очагов (нац.культ.просвет.учреждения), некоторое время работал генеральным секретарем в одном из этих очагов. Во время первой мировой войны работал в обществе «Красный полумесяц». ХАСАН ФЕРИД, работая на Баязиде терапевтом, в 1942 г. пытался издавать журнал «Тюрк Юрду», который прежде выпускался турецкими очагами, однако, после шестого номера журнал был закрыт.3. ЗЕКИ ВЕЛИД И ТОГАН, уроженец г. Казани. После окончания там своего образования, работал в области археологии. В период царского режима в России принимал участие в исследовательских работах архео-логического института. После свержения царизма, некоторое время зани-мался политикой и возглавлял организацию, созданную башкирами. Одна-ко, после социалистической революции сбежал в Афганистан.ЗЕКИ ВЕЛИДИ прибыл в нашу страну в 1924 году. С 1926 года стал профессором турецкой истории литературного факультета. После исторического съезда выехал в Германию и в течение некоторого времени работал там в историческом институте. Со дня приезда из Германии заведовал кафедрой турецкой истории на литературном факультете стам-бульского университета.4. РЕХА ОГЮЗ ТЮРККАН. Окончил стамбульский правовой факультет. В 1940 г. работал генеральным секретарем министерства Юстиции, а затем оставил свою работу, и в Стамбуле перешел на работу переводчика цементного общества. Издавал журнал "Бозкурт", а после его закрытия выпускал журнал «Кок Борю». Издавал брошюры под названием «Кызыл фаалиет» («Красная деятельность») и «Куйрук ачысы».В то же самое время в Стамбульском правовом факультете он го-товится получить звание доктора права.Нажмите на изображение, чтобы его увеличить: