Путинский обнулёж, Гайсина и очередная лживая статейка «Республики Башкортостан»

Зульфия Гайсина: Поправки в Конституцию отдают приоритет детям. Правозащитник, ответственный секретарь Совета при Главе РБ по правам человека и развитию гражданского общества Зульфия Гайсина считает, что поправки в Конституцию, за которые предстоит проголосовать 1 июля, самое серьезное внимание уделяют детям.Согласно предлагаемых поправок семья и дети становятся приоритетом в государственной политике и именно государство берет на себя обязательства по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. А так же обязательства по созданию условий родителям для достойного воспитания детей.В свете моей правозащитной деятельности и деятельности в Совете по правам человека я в течении длительного времени сталкиваюсь с одними и теми же сложностями - государство оставалось во многих случаях безучастным к отсутствию у родителей финансовой и физической возможности обеспечить своим детям то самое достойное воспитание. Крайне редко можно было наблюдать совпадение двух факторов: и наличие времени, и наличие денежных средств. Введение таких поправок и призвано соблюсти соответствующий баланс посредством введения еще одного очень важного принципа государственной политики, - о минимальном размере оплаты труда. В соответствии с предлагаемыми изменениями МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, соответственно конституционно предлагается закрепить аксиому «работающий человек - не может быть малоимущим».Социальную же помощь предлагается сделать адресной, что в свете нестабильности экономической ситуации очень важно для граждан страны. Мы все это ощутили в связи с ограничениями, введёнными в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, когда значительная часть работающего населения осталась без доходов и средств к существованию. Предусмотрена также и ежегодная индексация пенсий, и гарантия индексации социальных пособий, что коррелируется с новым конституционным принципом уважения к старшему поколению, их солидарности и обязанностью государства осуществлять социальную защиту,В России есть актуальный запрос на качественное медицинское обслуживание, защиту и адаптацию инвалидов, обеспечение возможности веления здорового образа жизни. В предлагаемых поправках устанавливается государственная гарантия и обязанность создания всех условий для исключения каких либо дискриминаций, для доступности медицинских услуг и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.Таким образом предлагаемые поправки формируют социально-ориентированное государство, обязывая органы исполнительной, законодательной и судебной власти стоять на страже указанных выше принципов.