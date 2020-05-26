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Путинский обнулёж, Гайсина и очередная лживая статейка «Республики Башкортостан»

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Зульфия Гайсина: Поправки в Конституцию отдают приоритет детям. Правозащитник, ответственный секретарь Совета при Главе РБ по правам человека и развитию гражданского общества Зульфия Гайсина считает, что поправки в Конституцию, за которые предстоит проголосовать 1 июля, самое серьезное внимание уделяют детям.

Путинский обнулёж, Гайсина и очередная лживая статейка «Республики Башкортостан»


Согласно предлагаемых поправок семья и дети становятся приоритетом в государственной политике и именно государство берет на себя обязательства по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. А так же обязательства по созданию условий родителям для достойного воспитания детей.

В свете моей правозащитной деятельности и деятельности в Совете по правам человека я в течении длительного времени сталкиваюсь с одними и теми же сложностями - государство оставалось во многих случаях безучастным к отсутствию у родителей финансовой и физической возможности обеспечить своим детям то самое достойное воспитание. Крайне редко можно было наблюдать совпадение двух факторов: и наличие времени, и наличие денежных средств. Введение таких поправок и призвано соблюсти соответствующий баланс посредством введения еще одного очень важного принципа государственной политики, - о минимальном размере оплаты труда. В соответствии с предлагаемыми изменениями МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, соответственно конституционно предлагается закрепить аксиому «работающий человек - не может быть малоимущим».

Социальную же помощь предлагается сделать адресной, что в свете нестабильности экономической ситуации очень важно для граждан страны. Мы все это ощутили в связи с ограничениями, введёнными в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, когда значительная часть работающего населения осталась без доходов и средств к существованию. Предусмотрена также и ежегодная индексация пенсий, и гарантия индексации социальных пособий, что коррелируется с новым конституционным принципом уважения к старшему поколению, их солидарности и обязанностью государства осуществлять социальную защиту,

В России есть актуальный запрос на качественное медицинское обслуживание, защиту и адаптацию инвалидов, обеспечение возможности веления здорового образа жизни. В предлагаемых поправках устанавливается государственная гарантия и обязанность создания всех условий для исключения каких либо дискриминаций, для доступности медицинских услуг и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Таким образом предлагаемые поправки формируют социально-ориентированное государство, обязывая органы исполнительной, законодательной и судебной власти стоять на страже указанных выше принципов.

Владимир Леонтьев, газета «Республика Башкортостан»
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  • 1 | 24.06.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чьим детям уделит внимание Конституция, типа публики чьи дети оказались на боденским оз



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  • 2 | 24.06.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правозащитник, ответственный секретарь Совета при Главе РБ по правам человека и развитию гражданского общества Зульфия Гайсина считает, что поправки в Конституцию, за которые предстоит проголосовать 1 июля, самое серьезное внимание уделяют детям.
===============================================
Ну зачем мене зхнать мнение какой то там гайсиной?!
Печатать надо мнения уважаемых, умных, авторитетных людей.
Вы бы лучше прошлись по психбольнице, что в Безелевке, взяли интервью, у тамошних пациентов, уверяю ,- эфект бы был снокшибателбным, а брать интервью у одной НЕДОПОЦИЕНТКИ, опраметчиво с Вашей стороны....



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  • 3 | 24.06.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.06.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Вы бы лучше прошлись по психбольнице, что в Безелевке, взяли интервью, у тамошних пациентов, уверяю ,- эфект бы был снокшибателбным....

==============================
от комментариев на помойке мало чем отличалось бы.



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  • # 4 | 24.06.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 5 | 24.06.2020, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68494 | Рейтинг: +11909,2
Ну зачем мене зхнать мнение какой то там гайсиной?!
___________________________________
А затем, что Гайкину СРАдий двинул в твои омбудсменши. Ну вот и слушай, что она излагает...

Вот Линарка Иванова вчерась сказала во всеуслышанье - что халява с высоким пособием по безработице скоро закончится - идите и ищите себе работу. Правда не сказала - где эта минтрудша приготовила работ 80 тысячам зарегистрированных безработных в Б-стане, не так давно при 60 тысяч она сказала, что количество безработных в 2 раза превысило банк вакансий по Б-стану - теперь в 3 раза - за одно рабочее место - нужно устранить физически двух конкурентов?



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  • 6 | 24.06.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гайсина уже "защитила" семьи с детьми ))) - тысячи дольщиков в составе ОПГ обула.



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  • 7 | 24.06.2020, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.06.2020, 13:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68493 | Рейтинг: +11909,6
Ну зачем мене зхнать мнение какой то там гайсиной?!
___________________________________
А затем, что Гайкину СРАдий двинул в твои омбудсменши. Ну вот и слушай, что она излагает...
========================================
Всегда недолюбливал аульных апаек,за отсутствие у них и ума и фантазии, а сейчас просто возненавидел!!!!!



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  • 8 | 24.06.2020, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А затем, что Гайкину СРАдий двинул в твои омбудсменши. Ну вот и слушай, что она излагает...

Вот Линарка Иванова вчерась сказала во всеуслышанье - что халява с высоким пособием по безработице скоро закончится - идите и ищите себе работу. Правда не сказала - где эта минтрудша приготовила работ 80 тысячам зарегистрированных безработных в Б-стане, не так давно при 60 тысяч она сказала, что количество безработных в 2 раза превысило банк вакансий по Б-стану - теперь в 3 раза - за одно рабочее место - нужно устранить физически двух конкурентов?
---------------------
А ты знаешь хоть одну капиталистическую страну где нет безработицы? Сами же этого хотели. Каждый зарабатывает сколько сможет. Остальные не вписались в рынок по Чубайсу.



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  • 9 | 24.06.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в любой капстране есть Закон где написано сколько должен получать по минимальной зарплате ,а у нас не зарплата,а пособия при том что работаем по 12 часов да и проездные там оплачивают ТАКИЕ ПРИМЕРЫ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ давайте минусуйте



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2

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  • Гость
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  • 10 | 24.06.2020, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.06.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в любой капстране есть Закон где написано сколько должен получать по минимальной зарплате ,а у нас не зарплата,а пособия при том что работаем по 12 часов да и проездные там оплачивают ТАКИЕ ПРИМЕРЫ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ давайте минусуйте
-------------------------------
Вот и у нас поправками в Конституцию теперь это будет регулироваться.



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  • Участник
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  • 11 | 24.06.2020, 16:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4182 | Рейтинг: -328
24.06.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в любой капстране есть Закон где написано сколько должен получать по минимальной зарплате ,а у нас не зарплата,а пособия при том что работаем по 12 часов да и проездные там оплачивают ТАКИЕ ПРИМЕРЫ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ давайте минусуйте
____________
Смотри-ка, закон захотел.

Думаешь в капстранах господствующий класс по доброй воле на такие уступки идёт, сокращает свою прибыль.



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5

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  • Гость
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  • 12 | 24.06.2020, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.06.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

в любой капстране есть Закон где написано сколько должен получать по минимальной зарплате ,а у нас не зарплата,а пособия при том что работаем по 12 часов да и проездные там оплачивают ТАКИЕ ПРИМЕРЫ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ давайте минусуйте
____________________________________________________
Социалка СССР заставила их вовдить какие то гарантии для своих гоев. А сейчас спомощью эпидемий - вроде нынешней, будут от лишнего поголовья избавляться



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