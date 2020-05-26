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Дырявые резиновые изделия: Продажные члены СПЧ

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Марат Гареев: «Есть вещи, которые прощаются по прошествии времени, даже самые гнусные».

Дырявые резиновые изделия: Продажные члены СПЧ


По мотивам одного сегодняшнего выступления в фб с агитацией за поправки и последующего закрытия возможности комментирования. Ну, прежде всего, это накладывает очень большой зашквар на весь СПЧ Башкирии и на всех его членов, среди которых есть очень уважаемые люди.

И второе. Есть вещи, которые прощаются по прошествии времени, даже самые гнусные, даже пьяное убийство за рулём через короткое время забудется и к человеку, не потерявшему достоинство, многое вернётся.

А есть вещи, которые не отмываются никогда, они остаются навсегда, этого никогда не забудут и не простят, когда достоинство теряется навсегда.

И очень странно и удивительно, что, казалось бы, умные люди не понимают: ну блин, ну можно же просто промолчать и элементарно сохранить лицо. Но нет. Очень жаль.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 24.06.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивительное удивление автора заметки об СПЧ и даже возмущение его его действиями!

Вы вдумайтесь в само название этой организации "совет при Президенте РФ по правам человека". А СПЧ Башкортостана его аппендикс на последней стадии гниения. И все станет ясно и понятно.



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  • 2 | 24.06.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аффэрин , якшы фикер . Я всегда говорю самому и близким - есть моменты в жизни которые уже ни когда не повторятся и не вернуться , поэтому надо быть стойким и верным своим принципам и идеалам . Будь то эни которая лежит парализованная после инсульта или родной брат который поддался уговорам жены и хочет выжить тебя из дома . Позор уже не отмоешь .



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2

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  • Гость
  •  
  • 3 | 24.06.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть мнение о каком то событии,но тут само событие-то не раскрыто.
Хотя,если касается СПЧ - автор наверняка рубит правду



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 24.06.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либероиды негодуэ?



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3

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  •  
  • 5 | 24.06.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И очень странно и удивительно, что, казалось бы, умные люди не понимают
===============================
Ключевое слово в жтом предложении "казалось бы",- просто Вам показалось что ЭТО умные люди, а по сути, надувные куклы для гадия.
АНЕКДОТ:
Слезает ежик с щетки и говорит:
- Как же все-таки бывает обманчива внешность...



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2

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  • 6 | 24.06.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
убликации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аффэрин , якшы фикер . Я всегда говорю самому и близким - есть моменты в жизни которые уже ни когда не повторятся и не вернуться , поэтому надо быть стойким и верным своим принципам и идеалам . Будь то эни которая лежит парализованная после инсульта или родной брат который поддался уговорам жены и хочет выжить тебя из дома . Позор уже не отмоешь .


Почему ты живёшь в доме у брата? Своего жилья не мог приобрести? Неужели все деньги переводишь Навальному?



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3

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  • Гость
  •  
  • 7 | 24.06.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.06.2020, 10:21 | Автор:

Либероиды негодуэ?
=========================================
" патриот " иди подмойся , излишки барской .... стекают с твоей задницы .



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1

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  • Гость
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  • 8 | 24.06.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинается Парад в честь Великой Победы!!!

Кухарка, не захлебнись сегодня в собственном гавне.



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7

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  •  
  • 9 | 24.06.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.06.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.06.2020, 10:21 | Автор:

Либероиды негодуэ?
=========================================
" патриот " иди подмойся , излишки барской .... стекают с твоей задницы .
_________________
Зато ты с причмоком потребляешь!



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2

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  • Гость
  •  
  • 10 | 24.06.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.06.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Начинается Парад в честь Великой Победы!!!

Кухарка, не захлебнись сегодня в собственном гавне.
.............................
А ты смотри, ликуй, дебил, как пу приватизировал и оседлал Победу советского народа, использует в своих интересах. В то же время за 20летнее правление до сих пор обеспечил не всех оставшихся участников войны. Можешь сравнить с жизнью побежденных в войне немцев.



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0

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  •  
  • 11 | 24.06.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.06.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

4 | 24.06.2020, 10:21 | Автор:

Либероиды негодуэ?
=========================================
" патриот " иди подмойся , излишки барской .... стекают с твоей задницы .
___________________________________________________________
Чувствуется богатый опыт. Пробочку не потеряй



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5

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  • Гость
  •  
  • 12 | 24.06.2020, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парад Победы это мощное зрелище.



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5

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  • 13 | 24.06.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.06.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.06.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Начинается Парад в честь Великой Победы!!!

Кухарка, не захлебнись сегодня в собственном гавне.
.............................
А ты смотри, ликуй, дебил, как пу приватизировал и оседлал Победу советского народа, использует в своих интересах. В то же время за 20летнее правление до сих пор обеспечил не всех оставшихся участников войны. Можешь сравнить с жизнью побежденных в войне немцев.
_______________
Мне нравятся наши либерасты, вроде тебя: редкостное сочетание идиотизма с уверенностью в собственной правоте.
Зачем идиоту понимать, почему так живут немцы, и почему так живут в России. Идиоту показывают картинку, и он уверен, что познал истину.
Попробуй напрячь свою извилину (только не обделайся), чтобы понять, почему жизнь немцев, прочих европейцев и россиян отличается.
Хотя идиоты, вроде тебя, вряд ли способны вообще что-то понимать.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 14 | 24.06.2020, 14:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68494 | Рейтинг: +11909,2
3 | 24.06.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть мнение о каком то событии,но тут само событие-то не раскрыто.
Хотя,если касается СПЧ - автор наверняка рубит правду
___________________________________
Пройди сначала на оригинал(ЭМв Уфе) - оттуда в фейсбук Гареева и почитай комменты - стане более или менее ясно о ком и о чем идет речь, потом зайди на страницу Зульки Гайкиной - и почитай САМ пост о поддержке поправки пуйла.
Вчерась, кажется... а сёдня она - канидат в омбудсменши - отфрендила недовольных её постом друганов)))) уже теперь бывших... вот такая кандидатша в защитника прав человека по Б-стану!
Скоро не останется никого - кого бы она гипотетически могла бы защитить, кроме генетических потомственных холуёв и подхалимов.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 24.06.2020, 15:50 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40098 | Рейтинг: +5156,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ringo77_17
22 июня 2020 | 20:44
Сегодня краем уха слышал передачу радио КП, выступал какой-то режисер. Врать не буду, фамилию не услышал. Зато услышал его мнение по поводу Серебренникова. Ну что вы думаете - открытым текстом он говорит, что таких сажать нельзя. Просто потому что. При чем он признает, что тот обналичивал бабло, мол все так делают. А когда ведущий спросил, ну а если бы это был не режисер, а директор конторы по производству собачьего корма? Ну что вы сравниваете - тот говорит, это же великий режисер!!...
Вот так вот. Нашей интеллихенции хоть в глаза ссы. Они себя считают неприкасаемыми. Это просто какой-то писец. Я считаю, что надо обязательно довести мнение этой "элитки" до народа. Причем конкретно, с разъяснениями. Пускай народ знает, кто такие эти "артисты"...
=====================================================Это Калягин, который путену лизал.



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3

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  • Гость
  •  
  • 16 | 24.06.2020, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро не останется никого - кого бы она гипотетически могла бы защитить, кроме генетических потомственных холуёв и подхалимов.
----------
Как ты на ужике.



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2

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  • Гость
  •  
  • 17 | 24.06.2020, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 24.06.2020, 13:44 | Автор:

" патриот " иди подмойся , излишки барской .... стекают с твоей задницы .
___________________________________________________________
Чувствуется богатый опыт. Пробочку не потеряй
====================================================
Падали вроде тебя уже потеряли пробочки , делишься опытом ?
Это сколько же ты смазки не жоппе не удержал !



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1

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  • Гость
  •  
  • 18 | 24.06.2020, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.06.2020, 11:46 | Автор:

" патриот " иди подмойся , излишки барской .... стекают с твоей задницы .
_________________
Зато ты с причмоком потребляешь!
==================================================
Это ты о себе ? Зачем же свои наклонности приписываешь другим ? Это только последние дворовые на скотном дворе барина
сказочники с битыми задницами ! Это ты ху.. ест ...сос !!



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1

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  • 19 | 24.06.2020, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Британские студенты требуют убрать Канта и Платона из учебной программы, потому что они "белые".
В Великобритании студенты Лондонского университета и Школы восточных и африканских исследований (SOAS) потребовали убрать из программы ряд философов из-за цвета их кожи, пишет The Telegraph.

Учащиеся заявили, что будут изучать "белых философов" только с критической точки зрения и в случае необходимости - это они назвали "продолжением деколонизации". Студенческий союз SOAS, в частности, заявил, что большинство философов в программе должны быть из Африки и Азии.

Среди тех, кого студенты требуют исключить из программы - Иммануил Кант, Рене Декарт, Платон.



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  • 20 | 24.06.2020, 18:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Падали вроде тебя уже потеряли пробочки , делишься опытом ?
Это сколько же ты смазки не жоппе не удержал !
_______________________________________________
Единственная падаль здесь - это ты. Либераст - содомит.



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2

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