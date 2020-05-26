Дырявые резиновые изделия: Продажные члены СПЧ

Марат Гареев: «Есть вещи, которые прощаются по прошествии времени, даже самые гнусные».По мотивам одного сегодняшнего выступления в фб с агитацией за поправки и последующего закрытия возможности комментирования. Ну, прежде всего, это накладывает очень большой зашквар на весь СПЧ Башкирии и на всех его членов, среди которых есть очень уважаемые люди.И второе. Есть вещи, которые прощаются по прошествии времени, даже самые гнусные, даже пьяное убийство за рулём через короткое время забудется и к человеку, не потерявшему достоинство, многое вернётся.А есть вещи, которые не отмываются никогда, они остаются навсегда, этого никогда не забудут и не простят, когда достоинство теряется навсегда.И очень странно и удивительно, что, казалось бы, умные люди не понимают: ну блин, ну можно же просто промолчать и элементарно сохранить лицо. Но нет. Очень жаль.