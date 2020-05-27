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Ленара Иванова перешла на блатной жаргон: «Халява, которая скоро кончится»

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Министр труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова, комментируя рекордное количество безработных в регионе, вызванное пандемией коронавируса, заявила, что повышенные пособия по безработице — это "халява, которая скоро кончится".

Ленара Иванова перешла на блатной жаргон: «Халява, которая скоро кончится»


Число безработных в Башкортостане с января выросло на 4,4%, сейчас оно составляет 80 тысяч человек, а общий уровень безработицы в регионе достиг рекордных 5%. Иванова отметила, что республика "перевалила психологическую отметку". При этом выделенный федеральными властями на пособия 1 миллиард рублей в Башкортостана уже потратили. "Надо думать, чем кормить детей", — подытожила Иванова.

По официальной статистике, в первые две недели июня число зарегистрированных безработных в России выросло на 16%. Министерство труда в июне регистрировало примерно по 150 тысяч безработных в неделю, в итоге их общее количество достигло почти двух с половиной миллионов человек, а с учётом тех, кто не состоит на учёте в службах занятости, – четырёх с половиной миллионов. Это на миллион человек больше, чем было до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

По прогнозу главы Счётной палаты Алексея Кудрина, из-за последствий COVID-19 количество безработных в России может достичь восемь миллионов человек.

Идель.Реалии
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  • 1 | 25.06.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
заявила, что повышенные пособия по безработице — это "халява, которая скоро кончится".
==========================================
А на мой взгляд, главные халявщики, это таже ленарка и иже с ней, которые нехрена неделая получают бешенные оклады+премии +сколько наворуют!!!
Плохо что у нас нет своего Навального который бы смог сравнить расходы с даходами данной чинуши! Хотя и так понятно: Раз говорит таким жаргоном, значит зажралась,короче берега плпутала, а зря....



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  • 2 | 25.06.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после царских - и ЧЁ, доклад закончил, делать то ЧЁ будем... и доклада одного губера - ИХНЕЕ... на видеоконференции на всю страну...
)(уле тут удивляться
турк



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  • 3 | 25.06.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда их вытаскивают ...вроде в Уфе не все 100 % деградированы и аморальны



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  • 4 | 25.06.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Халява кончилась, думайте как кормить своих детей".
Это слова вице-премьера Ивановой? Впрочем, что тут удивляться. В этом уличном блатном жаргоне вся сущность близкого окружения главы республики. Вместо того, чтобы принимать меры по уменьшению безработицы, Иванова как статист только преподносит цифры, безработных стало больше на столько то. А дальше что? А дальше - "халява кончилась". И эта сумасбродная чиновница, страшно далекая от жизни народа, смеет еще так утверждать, словно подачки от государства это ее личная заслуга, из своего кармана пособия платит "хохотушка", как ее называют коллеги. Стыдно. Будучи в районах республики она, говорят, требует, чтобы руководители района побеспокоились, чтобы к ее услугам предоставлены были парикмахер и ...бассейн. Так и хочется на близком ей сленге сказать , а "не слипнется в одном месте, госпожа Иванова".



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  • 5 | 25.06.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
она себя возомнила богиней местного разлива ,а достойна быть не выше старшей по подъезду .За одно уменьшение выплат для ветеранов ей народное презрение .А что ,пособие из своей зарплаты платит?? главная халявщица это она и ей подобные



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  • 6 | 25.06.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему халяву приписали к блатному жаргону? Это самое любимое словечко у интеллигенции.



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  • 7 | 25.06.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Святая обязанность правителей кормить тех, кого не могут обеспечит работой, иначе зачем кормить чиновничью рать настоящих халявщиков.



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  • 8 | 25.06.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Ей обязательно готовят бассейн в местах командировок и она очень капризная тетка говорят в отставку водоплавающую.



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  • 9 | 25.06.2020, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68498 | Рейтинг: +11908,3
В мае, когда было зарегистрировано 60 тысяч безработных она сказала, что этот показатель вдвое превысил количество вакантных рабочих мест в Б-стане - а теперь уже почти втрое...

На этом фоне ответ на реплику "Надо думать, чем кормить детей" может стать не однозначным...



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  • 10 | 25.06.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что взять с малярши-подкрасить-подмарафетить,наврать и болтнуть лишнее



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  • 11 | 25.06.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ленара Иванова образец благонравия по сравнению с тем что пишут на УЖе. И эти люди запрещают в носу ковыряться?



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  • 12 | 25.06.2020, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
очень хочется окунуть её головку в ведерко на фото



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  • 13 | 25.06.2020, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.06.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда их вытаскивают ...вроде в Уфе не все 100 % деградированы и аморальны
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Селекция это называется. "Лучшие из лучших" занимают руководящие места. Лохторату нравится подобное положение вещей. Официальная лохостотитика не учитывает, так называемую, латентную безработицу и снятых с учёта по безработице с окончанием периода регистрации на бирже труда. Но самое интересное в том, что чиновница не понимает: "халява, которая скоро кончится" касается ни только "нищебродов" но и её, и таких же как она.

И-2



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