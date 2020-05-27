Айдар Муллануров — управляющий партнёр ООО «Судебное агентство «Барристер».
Помню, что всего за 10 лет до начала правления нынешнего президента было негласное правило — об аппаратном весе чиновника можно было судить по тому, как близко на трибуне он стоит к генеральному секретарю.
Несменяемый, незаменимый и вечно переизбираемый активно возвращает нас в ту атмосферу. Однако время и пандемия всё-таки вносят коррективы.
Как я понимаю, сейчас о степени влиятельности чиновника можно судить не по расстановке, а по тому кто может себе позволить появиться на мероприятии без маски, а кто всё-таки должен создавать видимость соблюдения придуманных ими же норм).
Эхо Москвы
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Этим можно без масок. Всем остальным — штраф
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