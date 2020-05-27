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Этим можно без масок. Всем остальным — штраф

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Айдар Муллануров: «Помню, что всего за 10 лет до начала правления нынешнего президента было негласное правило…».

Этим можно без масок. Всем остальным — штраф


Айдар Муллануров — управляющий партнёр ООО «Судебное агентство «Барристер».

Помню, что всего за 10 лет до начала правления нынешнего президента было негласное правило — об аппаратном весе чиновника можно было судить по тому, как близко на трибуне он стоит к генеральному секретарю.

Несменяемый, незаменимый и вечно переизбираемый активно возвращает нас в ту атмосферу. Однако время и пандемия всё-таки вносят коррективы.

Как я понимаю, сейчас о степени влиятельности чиновника можно судить не по расстановке, а по тому кто может себе позволить появиться на мероприятии без маски, а кто всё-таки должен создавать видимость соблюдения придуманных ими же норм).

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 25.06.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этим можно без масок. Всем остальным — штраф
=========================================
Есть такое выражение: "Головокружение от успехов", вот и у этих трех по всей видимости ОНО наступило!
Они себя уже не ощущают людбми, они,- полубоги, еще немного, еще чуть чуть, и станут богами!
Вы знаете что Шойгу считает себя реинкарнацией Чингиз-хана. Он уверен в этом. Он общается с Космосом напрямую, как известно это людям, которые у него на совещаниях бывают - они описывают это.
Так и эти два заморыша возомнили себя чей то реинкорнацией. Ну гадий точно или салаватки или валидки...



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