Ряженый или продажный? ...

Ветеран Великой отечественной войны предложил назвать улицу в Уфе именем Путина. Телеканал БСТ рассказал про ветерана Габдрауфа Гареева, который мечтает прыгнуть с парашютом, несмотря на то, что ему 95 лет. А приземлиться хочет на Красной площади в Москве.Ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев мечтает в свои 95 лет прыгнуть с парашютом с приземлением на Красной площади в Москве. Говорит, пусть весь мир посмотрит. А еще бывший танкист (хотя таковых не бывает), который во времена войны получил прозвище «Метеор», уже осуществил мечту с помощью солдат Центрального военного округа, сев за руль танка Т-72 последней модификации.Однако у Габдрауфа Гареева есть еще одно желание.«Путин, я так скажу, я подарил бы ему в каком-нибудь хорошем городе, например, в Уфе центральную или рядом с центральной улицу, он молодец, он достоин этого. Может, встречусь там с Владимиром Владимировичем. Если я с ним встречусь, ей-богу, я его обниму. Скажу ему спасибо и дай бог ему здоровья, счастья. Он молодец, он хороший руководитель. Прямо так ему и скажу», — цитирует ветерана телеканал БСТ.***Спрос на услуги псевдоветеранов, этих праздничных персонажей, вроде Деда Мороза, в путинской России продолжается, и поэтому день Победы давно превратился в ветеранский косплей.Видео:Здесь стоит заранее оговориться, что формально в РФ – по данным Минздравсоцразвития, живет около 3,4 миллионов ветеранов Великой Отечественной войны. Из них свыше 1 миллиона – в возрасте свыше 85 лет. По данным министерства обороны РФ в 2010 году в стране насчитывалось около 400 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ. Согласно указу президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» к концу 2011 года необходимо было обеспечить бесплатным жильем более 236 тысяч ветеранов (реально квартиры получили 162 тысячи ветеранов).Разнобой в цифрах, конечно, дикий, как и диким является пестуемый советско-российской властью культ дня Победы, которая празднуется под власовским триколором в колонии Четвертого Рейха. Большинство россиян не совсем понимают, чем же ветеран ВОВ отличается от фронтовика, чем и пользуются кремлевские пиарщики, а также просто проходимцы.Напомним, самый молодой фронтовик сейчас – это человек в возрасте от 85 (по-хорошему – 86 лет) лет и старше. В России всего около 200 тысяч мужчин имеют сейчас такой возраст. При этом далеко не все из них воевали на фронте или даже просто служили в армии. Поэтому бодрые 65-70-летние дяди и тети, которые бренчат медалями «За Отвагу» и взятие Будапешта очевидным образом к событиям на фронте никакого отношения не имеют. Во-вторых, еще при советской власти в 1985 году была осуществлена (аккурат к 40-летию Победы) массовая девальвация звания ветерана – ветеранские книжки и ордена раздавали буквально всем подряд (в том числе и тем людям, кто в годы войны воевал на стороне Гитлера – об этом чуть ниже). Наконец, согласно ельцинскому закону «О ветеранах» от 1995 года список ветеранов ВОВ был расширен – в него попали и люди, которые никогда на фронте вообще не были.Сейчас мундиры и ордена одевают люди, даже формально не попадающие под требования этого закона. Скандал в блогосфере начался с публикации фотографий некоторых особо примелькавшихся персонажей, которые из года в год светятся в центре Москвы (кстати, в этом году центр города был перекрыт полицаями, из-за чего немногие еще живые фронтовики не смогли туда попасть) с иконостасом купленных на барахолке боевых орденов и медалей.На первом фото – странная женщина в мундире генерал-майора и награжденная сразу двумя звездами – Героя СССР и Героя Соцтруда на трибуне мавзолея.А вот она в 2010 году (на погонах – три звезды полковника):Как пишет автор фотографий:Никаких особых вопросов по этому фото, снятому в 2010г. у меня не было. Разве только несколько смущало количество орденов Отечественной войны(три). Так как единственной женщиной 3-х кратно награждённой есть Попова Надежда Васильевна (1921р.) заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза, гвардии майор -3 ордена I степени, но она служила в авиации. Все остальные многократные(от 3-х и выше) кавалеры ордена Отечественной войны исключительно мужчины. Но возможно третий орден был получен в 1985г., когда к 40-летию Победы этим орденом награждались все живые участники Великой Отечественной войны. Этот вопрос по фото не выяснить. Кстати наличие этого ордена за 1985г. является ещё одним государственным подтверждением статуса участника ВОВ. Казалось на этом всё. Но не тут то было. Совершенно неожиданно для себя я попал в Москву уже на 9 мая 2011г. И опять пошёл к Большому театру. Каково же было моё изумление, когда я опять увидел эту пожилую женщину. Но не потому конечно, что увидел её в добром здравии, а потому как, вернее во что она была одета и что было на её форменной одежде. Для того чтобы ознакомиться с продолжением нужно перейти к следующему фото.9 мая 2011г. Сначала я увидел её лицо и сразу вспомнил прошлогодний снимок. Но потом посмотрел на форму и, не знаю как вы, но я несколько опешил. Давно находясь на заслуженном отдыхе, в преклонных годах бабуля за год успела получить(судя по погонам) звание генерал-майора. Мало того. Рядом со звездой Героя Советского Союза преспокойно устроилась звезда Героя Социалистического труда. Вернитесь назад и ещё раз посмотрите на прошлогодний снимок-одно лицо и одна звезда. А какая карьера за год! Однако. Последнее награждение званием ГСТ состоялось 21 декабря 1991г.( оперная певица из Казахстана Бибигуль Тулегенова). И вот ровно через 20 лет, когда нет того соцгосударства появляется его соцзвезда. Вот я и спрашиваю- КАК ТАКОЕ может быть???Мне могут возразить-генеральское звание дали за выдающиеся заслуги, а звезду соцтруда в прошлом году не надела(сломалась застёжка). Охотно верю. Но почему тогда падкие на сенсации сми не раструбили на всю страну о присвоении генеральского звания заслуженному ветерану ВОВ перед Днём Победы?(гарант конституции вручает генеральские погоны в Кремле). А по поводу звезды ГСТ скажу одно. Была в Советском Союзе такая лётчица Гризодубова Валентина Степановна (1909г.-28апр.1993г). Так вот она была ЕДИНСТВЕННАЯ женщина за всю историю СССР, удостоенная двух высших званий (Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда). В современной России звания ГСТ нет. Вопрос тот же – КАК ТАКОЕ может быть???В 2012 году лже-генеральша уже красовалась на трибуне мавзолея недалеко от третьего и трехкратного президентов РФ.И это далеко не единичный случай. Вот еще один ряженый клоун у Большого театра 9 мая:Этот актер обладает сразу двумя звездами Героя СССР и звездой Героя Социалистического Труда, а также 7 Орденами Ленина (!). Как справедливо отмечают блогеры:Судя по ведомственным знакам на правой стороне груди этот генерал-чекист. Один знак «Ветеран» с профилем Дзержинского, другой «Особые отделы КГБ СССР». За всю историю СССР дважды Героев Советского Союза было 154 человека. По опубликованным современным данным в живых 27 человек. Из них 24 космонавта СССР и трое авиаторов.За всю историю СССР одиннадцать Героев Социалистического Труда были также и Героями Советского Союза. Единственный из них оставшийся в живых-Головченко Василий Иванович-старшина-фронтовик, директор совхоза. Соответственно на генерала армии он не тянет.Под звёздами располагается обширная орденская колодка. Первая награда, как и положено по старшинству-орден «Ленина». Их 7 штук (!!!). Однако по семь раз орденом Ленина были награждены:Министр общего машиностроения Сергей Александрович Афанасьев;Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян;Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый.Следующий орден «Александра Невского». По статуту ордена им награждаются только командиры Красной Армии-дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов и всё. Следующие 3 ордена «Октябрьской революции». Известны имена двукратных кавалеров этого ордена, а вот про ТРЁХкратного кавалера источники молчат.Своих героев в центр Москвы поставляют не только «советские» армия и спецслужбы, но и Краснознаменный флот. На двух нижеследующих фото – еще один ряженый, который умудрился за год сделать карьеру от матроса до капитана первого ранга:Во первых: награды расположены как попало, вперемешку ордена и значки. Ордена «Отечественной войны» и «Красной Звезды» находятся слева, а должны быть справа и тд. Каждый служивший знает порядок расположения наград.Левее ордена Сталина самопальный орден «Адмирал Ушаков». Настоящий орден пятилучевой, а здесь восьмилучевой. Но дело даже не в этом.Настоящим орденом награждался только командный состав военно-морского флота (офицеры), но не матросы. На фото персонаж в форме матроса. В третьих: самое интересное. На фото виден Георгиевский крест, хоть и боком, но видно (на правой стороне груди, левее медали «За боевые заслуги»).Насколько известно, в России не осталось в живых награждённых этим царским орденом ( Знак Отличия Военного ордена Св. Георгия для нижних чинов). Награждали им до 1917 г. Позже, до 1920 г., только белогвардейцев Врангеля, Колчака, которые (кто выжил) ушли за кордон в эмиграцию и служить в РККА не могли. Последний Георгиевский кавалер Фёдоров Н.В. скончался в США в 2003г. в возрасте 102 г.Но самое прекрасное, что этот морячок за год сделал сумасшедшую карьеру и в мае 2011 года выглядел так. Разницу между матросом и капитаном первого ранга думаю все понимают.Деньпобедовская вакханалия при Путине естественным образом подогрела потребность в «ветеранах», которые в нынешней России уже превратились в праздничных персонажей сродни деду Морозу. Поэтому блогеры усмотрели в этом руку Кремля:Понятно, что это не самодеятельность данных товарищей, а спланированная акция. По всей видимости есть распоряжение организовать определенное количество «героев-ветеранов». Власти нужны такие верные «ветераны», они не будут жаловаться на нищенские пенсии и дорогие лекарства, они слова не скажут про то, что обещания власти все сильнее, а ветеранов все меньше и меньше. А скоро их не останется совсем. Останутся только вот такие, как эти, ряженые. Поддельные ветераны будут символизировать нашу победу.Некоторые из них предположили даже наличие спецзаказа на «ветеранычей»:То есть специальные люди подбирают специальных старушек и стариков, вешают им звезды героев, пошивают для них специальную форму, а потом выводят их на улицу 9 мая и сажают на трибуну у Мавзолея рядом с Путиным и Медведиком. То есть в Эрэфии существует специальная программа – со своими средствами и кадрами – призванная поддерживать в Эрэфии культ Победы – в том числе и путем создания вот таких вот ряженых «ветеранов».Авторитетный блогер ***oi, раскрутившийся благодаря копипасту фотографий западных информагентств в Живом журнале, потребовал от властей и правоохранительных органов разобраться с цирком клоунов, который из года в год повторяется 9 мая в центре Москвы:«Вот и я хочу задать вопрос всемогущей ФСО, кремлевской службе протокола и прочим – каким образом у вас на центральной трибуне парада Победы появляются такие личности? В День Победы в центре Москвы шагу нельзя было ступить – всё в заграждениях, тысячи полицейских, грузовики перекрывают переулки, на Манежную только через рамки металлоискателей. Фактически, центр города был на осадном положении, а у вас на Красной площади сидят непонятные личности, ряженые мурзилки. Какое унижение для настоящих ветеранов, вы подумайте».Наиболее взвешенное мнение по поводу происходящего высказал гуру русского национализма и философ Константин Крылов:«Нами последние сто лет управляют люди не то чтобы даже очень мерзкие и страшные, а – ПРОСТЫЕ. Той самой простотой, которая хуже воровства. Соответственно, способные на поступки, которые нам просто в голову не приходят…Возьмём ту же самую ветеранскую тему. Нехватка ветеранов остро ощущалась уже в семидесятые. Тогда было принято, чтобы в школу приходил ветеран и говорил про войну. Лучше чтобы говорил, а не рассказывал. То есть без всякой лишней информации, а как-то так – «война это страшная беда, ребята, но мы одолели, страшное было время, вот руководство очень хорошо руководило, ну и народ помогал».Соответственно, учителя часто просили детей, чтобы они привели «какого-нибудь дедушку»… Это я к чему. Никакой специальной программы изготовления фальшивых ветеранов тогда, наверное, не было… Так и сейчас, скорее всего, делается. На любом уровне, включая высший.Ну вот нужны на Мавзолее ветераны. Полагается так, чтоб ветераны были, порядок такой, ветераны нужны, Путин тоже сказал, чтоб ветераны. Ну не хватает, понимаете? Все перемёрли, старенькие они уже. Вот бабушку с орденами попросили постоять. Да может она воевала. А что орденами увешалась как ёлка, так у неё с головой уже плохо, ну чего, срывать с неё, старуху обижать? Да какая бл@дь вам разница, настоящие ордена, ненастоящие? Вы бл@дь чё, воевали? Вы ваще чё в жизни своей видели? Чё привязались? Мы, можно сказать, пенсионерке помогли, она потом и в буфете покушает, и вообще. Вам что, для бабушки жалко? Нет, ну скажите – жалко? Жлобы хипстерские, не знаете, как старым людям тяжело живётся».Пока в путинской России день Победы плавно превращается в глумление над памятью фронтовиков (достаточно вспомнить попытку выпустить на телеэкран канала НТВ аккурат к 9 мая проспонсированный российскими структурами фильм «Четыре дня» о советских солдатах-насильниках в Германии), ушлые россияне стараются записаться в ветераны ВОВ.Так, в 2011 году стало известно, что 73-летний житель Чебоксар приобрел свидетельство участника ВОВ 1925 года рождения, подчистил его и получил затем в виде безвозмездной социальной помощи свыше 900 тысяч рублей. Ушлый «ветеран» был осужден на 2 года условно.Ради получения льгот согласно закону «О ветеранах» (выделение бесплатной квартиры и социальной помощи) во фронтовики записываются и те, кто служил в вермахте. Так, ветеран ВОВ из Магадана помимо службы в РККА, также служил в немецкой армии. Впрочем, удивляться этой истории не стоит – достаточно вспомнить, что ветераном ВОВ был признан и получал льготы от советской власти известный каратель – гауптштурмфюрер СС Григорий Васюра, сжегший деревню Хатынь.В нынешней России, где ряженые стали обычным явлением (Владимир Путин пообщался, например, на Уралвагонзаводе с такими вот «рабочими»), ветераны Великой Отечественной войны лишь разнообразили существующий видовой ряд лже-казаков, лже-попов, лже-сотрудников МВД и спецслужб, и так далее вплоть до высших чинов РФ.