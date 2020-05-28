ЦИК Башкирии распилил 300 миллионов на фуфло

На закупку средств защиты для членов избирательных комиссий ЦИК Башкирии потратил более 300 млн рублей.По словам главы Центризбиркома республики, на эти средства приобретены маски, перчатки, халаты, защитные экраны и антисептические коврики.Деньги выделены из федерального бюджета.Макаренко также заявила, что каждый голосующий получит индивидуальные средства защиты, независимо от того, будет он голосовать на участке или выберет надомное голосование.Голосование по поправкам в конституцию России началось сегодня и продлится до 1 июля.