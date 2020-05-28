По словам главы Центризбиркома республики, на эти средства приобретены маски, перчатки, халаты, защитные экраны и антисептические коврики.
Деньги выделены из федерального бюджета.
Макаренко также заявила, что каждый голосующий получит индивидуальные средства защиты, независимо от того, будет он голосовать на участке или выберет надомное голосование.
Голосование по поправкам в конституцию России началось сегодня и продлится до 1 июля.
Эхо Москвы
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ЦИК Башкирии распилил 300 миллионов на фуфло
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