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Народ с яйцами за рубль

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1 июля возле избирательных участков открываются социальные ярмарки. В Уфе на избирательных участках пришедшим на голосование за поправки в Конституцию вручают специальные бумажные браслеты "Рахмат", которые позволяют получить скидки в различных магазинах, предприятиях сферы бытового обслуживания- в ателье, парикмахерских, автосервисах, химчистках, а также в медицинских центрах, аптеках, фитнес-клубах. Акцию, которая будет действовать по 1 июля, организовал подконтрольный городским властям Союз предпринимателей Уфы.

Народ с яйцами за рубль


Кроме того, владельцам браслетов 1 июля будет предоставлена возможность бесплатно воспользоваться услугами городского общественного транспорта "Башавтотранс" и электротранспорта.

Подобные же акции проводятся и в других муниципалитетах республики. Так, в Стерлитамаке пришедшим на голосование обещают, кроме браслетов "Рахмат", бесплатно дать антисептики, медицинские маски и перчатки. Браслеты на различные скидки также выдают в Салавате, Нефтекамске, Сибае, Благовещенском, Бирском, Туймазинском районах.

Виды скидок иногда бывают весьма экзотические. Так, в Сибае сеть магазинов "СИТНО" приглашает владельцев браслетов поучаствовать 1 июля в акции "Яйцо за рубль".

Также местные СМИ сообщают, что 1 июля возле избирательных участков открываются социальные ярмарки, где можно будет купить продукты “по максимально приемлемым ценам”.

Одновременно в Уфе проходит агитация с просьбой проголосовать заприсвоение Уфе почетного звания "Город трудовой доблести". Поставить свою подпись можно, как указывается, в Музее Уфы и в участковых избирательных комиссиях с 25 июня по 1 июля.

Подобные акции в бОльших масштабах проводились властями и накануне выборов главы Башкортостана осенью 2019 года.

- Как и всегда, власти республики используют популистские способы повышения явки, включающие в себя различные скидки на товары и услуги. Разумеется, в этом нет нарушения законодательства, нет подкупа избирателей в пользу какого-либо определенного выбора. Но повышать явку такими способами недопустимо. Получается, что гражданин идет голосовать не потому, что желает добровольно высказать свою позицию, а потому что ему важны скидки на яйца, - прокомментировал методы местных властей координатор отделения движения "Голос" в Башкортостане Ренат Факиев.

Президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ потребовал "не допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов".

Идель.Реалии
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