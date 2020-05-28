Грязное судилище с фальшивыми свидетелями

Руслан Валиев – шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Вместе с коллегой по цеху Рамиль Рахматов, из #СПЧРБ Наташа Павлова Валериан Гагин и социологом Арсен Нуриджанов дали показания в суде по делу Айрат Дильмухаметов. В здании Верховного суда на Сочинской организовали видеосвязь с Военным судом в Самаре. О чем сказали мы, пересказывать смысла нет. Об этом в заметке на сайте «Эха».Интереснее и показательнее рассказать о свидетеле обвинения, с которым удалось пообщаться в коридоре и послушать его показания через дверь.Парень лет 25, неопрятно одет, странно улыбается, утверждает, что работает проводником в поездах дальнего следования. На вопрос, как сюда попал, отвечает: в интернете много смотрел видео Дильмухаметова, из-за чего его вычислили, и вот он здесь…Под присягой он не мог связать и двух слов, а на просьбу пояснить показания, данные на предварительном следствии, молчал. Если верить протоколу допроса, раньше парень уверенно рассказывал, что многочисленные видео Дильмухаметова могут привести, ни много ни мало, к Гражданской войне.Так называемые показания этого, с позволения сказать, гражданина в итоге окажутся «наиболее достоверными»…В это же время другие, с позволения сказать, граждане на тысячах избирательных участков из того же чувства страха, рабской психологии и иллюзии зависимости либо уже приступили, либо собираются сделать то же самое со всей страной.Бегая по городу, не мог весь день присутствовать на участке. С наблюдателями также пока чехарда. На 16 часов было 40 проголосовавших — навскидку 50/50. Что будет по итогу дня, видимо, узнаю уже завтра.