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Грязное судилище с фальшивыми свидетелями

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Руслан Валиев – шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Вместе с коллегой по цеху Рамиль Рахматов, из #СПЧРБ Наташа Павлова Валериан Гагин и социологом Арсен Нуриджанов дали показания в суде по делу Айрат Дильмухаметов. В здании Верховного суда на Сочинской организовали видеосвязь с Военным судом в Самаре. О чем сказали мы, пересказывать смысла нет. Об этом в заметке на сайте «Эха».

Грязное судилище с фальшивыми свидетелями


Интереснее и показательнее рассказать о свидетеле обвинения, с которым удалось пообщаться в коридоре и послушать его показания через дверь.

Парень лет 25, неопрятно одет, странно улыбается, утверждает, что работает проводником в поездах дальнего следования. На вопрос, как сюда попал, отвечает: в интернете много смотрел видео Дильмухаметова, из-за чего его вычислили, и вот он здесь…

Под присягой он не мог связать и двух слов, а на просьбу пояснить показания, данные на предварительном следствии, молчал. Если верить протоколу допроса, раньше парень уверенно рассказывал, что многочисленные видео Дильмухаметова могут привести, ни много ни мало, к Гражданской войне.

Так называемые показания этого, с позволения сказать, гражданина в итоге окажутся «наиболее достоверными»…

В это же время другие, с позволения сказать, граждане на тысячах избирательных участков из того же чувства страха, рабской психологии и иллюзии зависимости либо уже приступили, либо собираются сделать то же самое со всей страной.

Бегая по городу, не мог весь день присутствовать на участке. С наблюдателями также пока чехарда. На 16 часов было 40 проголосовавших — навскидку 50/50. Что будет по итогу дня, видимо, узнаю уже завтра.

Эхо Москвы
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  • 1 | 26.06.2020, 09:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14931 | Рейтинг: -2143,6
Парень лет 25, неопрятно одет, странно улыбается, утверждает, что работает проводником в поездах дальнего следования. На вопрос, как сюда попал, отвечает: в интернете много смотрел видео
____________________________________________
Типичный облик современного либерала.



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