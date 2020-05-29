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«Плевок власти в сторону медицинского сообщества»

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Экс-главврача РКБ Эльзу Сыртланову наградили «за борьбу с коронавирусом». В числе награжденных есть и другие достойные лица.

«Плевок власти в сторону медицинского сообщества»


Сегодня, несмотря накоронавирус, куда брошены основные силы медиков, прошел парад медиков. Фото и видео разлетелось в соцсетях, многие пользователи раскритиковали «пир во время чумы».

Однако незаметным прошел факт награждения госнаградами Российской Федерации и Республики Башкортостан известных в медицинских кругах руководящих лиц.

Орден Григория Аксакова, который получают за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность, вручили Римме Утяшевой, занимающей должность заместителя председателя Комитета Государственного Собрания–Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Она, к слову, недавно предложила ужесточить штрафы граждан без масок.

Также за плодотворную деятельность орден получил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. Именно Центр профилактики занимался отчетностью по тестированию новой коронавирусной инфекции. Среди других лиц стоит отметить ректора БГМУ Валентина Павлова, который отличился тем, что студенты Государственного медицинского университета прошли боевое крещение в уфимских больницах. Наравне с опытными врачами они вышли спасать человеческие жизни.

Еще интересны две другие награды. За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд медики получают «Заслуженного врача Республики Башкортостан». В этом году заслуженным врачом стала главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Анна Казак. Именно она зачитывала цифры смертности, заболеваемости на брифингах Минздрава Башкирии. Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РБ, которая должна контролировать работу Минздрава и следить, чтобы все цифры соответствовали реальности, Динара Гашимова, получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан».

Пожалуй, самый скандальный главврач Башкирии и, может даже России, Эльза Сыртланова была награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан.

Почетная Грамота Республики Башкортостан является поощрением за заслуги в государственном, хозяйственном, социально-культурном строительстве в республике, большой вклад в укрепление правопорядка, мира и дружбы между народами.

Напомним, в Республиканской клинической больнице возник крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, с 6 апреля медучреждение закрылось на карантин. Ситуация разворачивалась стремительно и вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и десятки пациентов. О появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу, но, по уверениям медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать. Также известно, что Сыртланова была за границей в то время, когда все готовили больницы к коронавирусу. Следком региона организовал доследственную проверку по признакам халатности руководства медучреждения.

Как реагирует общественность?

А тем временем пользователи соцсетей возмутились.

– Награждение Сыртлановой почётной грамотой Республики Башкортостан – это плевок в сторону всего медицинского сообщества, в честь которого якобы был устроен сегодняшний парад. Абсолютно безнравственное и провокационное решение! Общественности в очередной раз показывают на её место – около параши, – комментирует системный аналитик Ильшат Хаматшин. «Это дно» и «лицемерие» – назвали ситуацию другие.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 27.06.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Экс-главврача РКБ Эльзу Сыртланову наградили «за борьбу с коронавирусом».
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Ну это уже ниже плинтуса!
Даже подходящих матерных слов ненайти....



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  • 2 | 27.06.2020, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Покровители надеются ,что эта грамота поможет ее адвокатам при расследовании ее дела....



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  • 3 | 27.06.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получили медали одни странные, очень одиозные, совершенно чуждые республике люди. Более того, получили люди нанёсшие вред, способствовав распространению ковида, насаждающие жестокие условия жизни в виде штрафов. Бог вас накажет жестко дорогие фуфлозаконотворцы и псевдоврачи.



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  • Эксперт
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  • 4 | 27.06.2020, 15:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68525 | Рейтинг: +11906,3
А почему не орденом имени бандита и убийцы Юлаева?! В самый раз! Сибайский мэр им отмечен, Толкачев, застреливший человека на охоте - тоже.



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  • 5 | 27.06.2020, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это ни в какие ворота не лезет , это Аморально и Безнравственно !
Башкиры или продажное руководство Минздрава РБ ценность награды своей республики просто опошлили !
Мэра г. Сибая наградили орденом , который " затыкал " роты говорящие правду о отравленном воздухе в городе , теперь вот еще хлеще !
Скоро наверное на Дни Рождения башкирам , будут вручать ордена !



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  • 6 | 27.06.2020, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дааа , да ужжж ! Да уж ! Слов нет , одни слюни и многоэтажный мат ! Хлеще этой глупости еще башкиры не выставлялись , это ПОГАНОЕ награждение !



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  • 7 | 27.06.2020, 18:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68525 | Рейтинг: +11906,3
Оказывается не только почетной грамотой, а еще и

государственной наградой «Орден Дружбы народов»!!!!!!!!!!!!!!!!!

Всем родственникам умерших от ковида-19 и заболевшим, включая персонал в РКБ имени Куватова - СРАдий нассал в глаза!



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