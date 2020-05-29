«Плевок власти в сторону медицинского сообщества»

Экс-главврача РКБ Эльзу Сыртланову наградили «за борьбу с коронавирусом». В числе награжденных есть и другие достойные лица.Сегодня, несмотря накоронавирус, куда брошены основные силы медиков, прошел парад медиков. Фото и видео разлетелось в соцсетях, многие пользователи раскритиковали «пир во время чумы».Однако незаметным прошел факт награждения госнаградами Российской Федерации и Республики Башкортостан известных в медицинских кругах руководящих лиц.Орден Григория Аксакова, который получают за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность, вручили Римме Утяшевой, занимающей должность заместителя председателя Комитета Государственного Собрания–Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Она, к слову, недавно предложила ужесточить штрафы граждан без масок.Также за плодотворную деятельность орден получил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. Именно Центр профилактики занимался отчетностью по тестированию новой коронавирусной инфекции. Среди других лиц стоит отметить ректора БГМУ Валентина Павлова, который отличился тем, что студенты Государственного медицинского университета прошли боевое крещение в уфимских больницах. Наравне с опытными врачами они вышли спасать человеческие жизни.Еще интересны две другие награды. За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд медики получают «Заслуженного врача Республики Башкортостан». В этом году заслуженным врачом стала главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Анна Казак. Именно она зачитывала цифры смертности, заболеваемости на брифингах Минздрава Башкирии. Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РБ, которая должна контролировать работу Минздрава и следить, чтобы все цифры соответствовали реальности, Динара Гашимова, получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан».Пожалуй, самый скандальный главврач Башкирии и, может даже России, Эльза Сыртланова была награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан.Почетная Грамота Республики Башкортостан является поощрением за заслуги в государственном, хозяйственном, социально-культурном строительстве в республике, большой вклад в укрепление правопорядка, мира и дружбы между народами.Напомним, в Республиканской клинической больнице возник крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, с 6 апреля медучреждение закрылось на карантин. Ситуация разворачивалась стремительно и вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и десятки пациентов. О появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу, но, по уверениям медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать. Также известно, что Сыртланова была за границей в то время, когда все готовили больницы к коронавирусу. Следком региона организовал доследственную проверку по признакам халатности руководства медучреждения.Как реагирует общественность?А тем временем пользователи соцсетей возмутились.– Награждение Сыртлановой почётной грамотой Республики Башкортостан – это плевок в сторону всего медицинского сообщества, в честь которого якобы был устроен сегодняшний парад. Абсолютно безнравственное и провокационное решение! Общественности в очередной раз показывают на её место – около параши, – комментирует системный аналитик Ильшат Хаматшин. «Это дно» и «лицемерие» – назвали ситуацию другие.