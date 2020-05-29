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«Республика за полтора года превратилась в Мекку для лжи, подлости и воинствующей глупости»

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Екатерина Телина – журналист. Башкирия изумленными глазами. 1. Цифра дня в 858 заражённых ковидом медиков в Башкирии (официальные данные регионального Роспотребнадзора по сообщениям в СМИ РБ) означает, видимо, то, что СИЗами в нужном количестве врачи обеспечены не были. Несмотря на все отчёты с высоких трибун. Иначе ребус вряд ли решается.

«Республика за полтора года превратилась в Мекку для лжи, подлости и воинствующей глупости»


2. Парад медработников смотрится опасной, неоправданной с точки зрения элементарной логики, затеей на фоне цифр ежедневной статистики с заболевшими. Стремление чествовать врачей достойно безусловного приветствия и поощрения, и не только сейчас, а всегда, но не в такой форме.

Особенно учитывая, что некоторым медикам, по сообщениям в СМИ, приходится обращаться в прокуратуру, чтобы получить положенные выплаты.

3. Награда Сыртлановой — ошибка, которая, как мне кажется, демонстрирует обществу во всей красе глупость и агрессивно-демонстративную наглость ЛПР.

4. Официальной статистике смертности верить невозможно, хотя очень хочется.

5. Разрешение проводить массовые мероприятия госструктурам — ошибка. Вновь возникают вопросы, чем отличаются государственные ивенты, от всех прочих? Субъективно, массовость любой этиологии преждевременна, как бы не хотелось (и мне в том числе).

Не покидает чувство, что моя любимая Республика за полтора года с небольшим превратилась в Мекку для воинствующей глупости и ничем не оправданной лжи. Лжи циничной, лжи поверхностной, лжи самозабвенной и самовлюбленной. Лжи безнаказанной.

Очнитесь. Вы здесь не одни. Что вы творите безостановочно? Гоп-стоп дискурс из 90-х сигнализирует о гораздо большем, чем думаете. Методы борьбы с неугодными СМИ и гражданским обществом напоминают Табаки из «Маугли». С каких пор подлость стала добродетелью?

Стыдно, господа.

Впрочем, вы счастливые люди, это чувство вам неизвестно. Для него нужна совесть, любовь к родной земле и людям. Настоящие, а не в рамках тв-проекта и картинок в инстаграм.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.06.2020, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия изумленными глазами. 1. Цифра дня в 858 заражённых ковидом медиков в Башкирии (официальные данные регионального Роспотребнадзора по сообщениям в СМИ РБ
==========================================
Надо создать аллею памяти врачам умершим из за гадия и его приспешников!
Вечная им память!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 27.06.2020, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А попробуй главчинуша показать реальное положение когда везде радужная картинка - усидеть в кресле вряд ли удастся.



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.06.2020, 15:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68525 | Рейтинг: +11906,4
Хабиров перенимает все методы "сами знаете кого". Манеру общения и манеру противостояния общественному мнению, возмущению.
Напомню. Бездарный и косноязычный бездельник мэр Сибая, критикуемый за его абсолютно хамское отношение к сибайцам в период экологической катастрофы - был награжден орденом Салавата Юлаева - ну чем не насмешка и не издёвка над пострадавшими сибайцами и теми, кто болел за них душой?!
И в награждении Сыртлановой - мы видимо абсолютно то же самое- "мне плевать на ваше мнение - у меня есть своё!"
Да уж... Хамитов бы так не поступил.



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  • Гость
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  • 4 | 27.06.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкортостан вовсе не является злокачественной опухолью на здоровом теле государства, так как само это государство представляет огромную опухоль. На общем фоне картины жизнедеятельности населения в РФ граждане Башкортостана ничем не выделяются.

"Мертвый сезон" царствует на Великой русской равнине.



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  • 5 | 27.06.2020, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И в награждении Сыртлановой - мы видимо абсолютно то же самое- "мне плевать на ваше мнение - у меня есть своё!"
Да уж... Хамитов бы так не поступил.
______________________
Зато как радовались уходу Хамитова. Как пели и плясали, плясали и пели и дули в курай у памятника Салавату.



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  • 6 | 27.06.2020, 20:07 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39502 | Рейтинг: +6519,2
Екатерина Телина – журналист. Башкирия изумленными глазами. 1. Цифра дня в 858 заражённых ковидом медиков в Башкирии (официальные данные регионального Роспотребнадзора по сообщениям в СМИ РБ) означает, видимо, то, что СИЗами в нужном количестве врачи обеспечены не были. Несмотря на все отчёты с высоких трибун. Иначе ребус вряд ли решается.
===
Под дурочку, однако, косит.
Врачи все болеют, а население ходит здоровым.
Вопрос. Угадайте с трёх раз: кому за вирусы компенсацию выплачивают?



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3

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  • Эксперт
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  • 7 | 27.06.2020, 20:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68525 | Рейтинг: +11906,4
5 | 27.06.2020, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован

Вот не надо! Пели и плясали башкорты, а я сразу говорила, что дедушку Хамитова еще будут в жопу целовать - он не такая мразь, как СРАдий - немного получше.



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