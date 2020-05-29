«Республика за полтора года превратилась в Мекку для лжи, подлости и воинствующей глупости»

Екатерина Телина – журналист. Башкирия изумленными глазами. 1. Цифра дня в 858 заражённых ковидом медиков в Башкирии (официальные данные регионального Роспотребнадзора по сообщениям в СМИ РБ) означает, видимо, то, что СИЗами в нужном количестве врачи обеспечены не были. Несмотря на все отчёты с высоких трибун. Иначе ребус вряд ли решается.2. Парад медработников смотрится опасной, неоправданной с точки зрения элементарной логики, затеей на фоне цифр ежедневной статистики с заболевшими. Стремление чествовать врачей достойно безусловного приветствия и поощрения, и не только сейчас, а всегда, но не в такой форме.Особенно учитывая, что некоторым медикам, по сообщениям в СМИ, приходится обращаться в прокуратуру, чтобы получить положенные выплаты.3. Награда Сыртлановой — ошибка, которая, как мне кажется, демонстрирует обществу во всей красе глупость и агрессивно-демонстративную наглость ЛПР.4. Официальной статистике смертности верить невозможно, хотя очень хочется.5. Разрешение проводить массовые мероприятия госструктурам — ошибка. Вновь возникают вопросы, чем отличаются государственные ивенты, от всех прочих? Субъективно, массовость любой этиологии преждевременна, как бы не хотелось (и мне в том числе).Не покидает чувство, что моя любимая Республика за полтора года с небольшим превратилась в Мекку для воинствующей глупости и ничем не оправданной лжи. Лжи циничной, лжи поверхностной, лжи самозабвенной и самовлюбленной. Лжи безнаказанной.Очнитесь. Вы здесь не одни. Что вы творите безостановочно? Гоп-стоп дискурс из 90-х сигнализирует о гораздо большем, чем думаете. Методы борьбы с неугодными СМИ и гражданским обществом напоминают Табаки из «Маугли». С каких пор подлость стала добродетелью?Стыдно, господа.Впрочем, вы счастливые люди, это чувство вам неизвестно. Для него нужна совесть, любовь к родной земле и людям. Настоящие, а не в рамках тв-проекта и картинок в инстаграм.