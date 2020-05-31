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Ход Истории неумолим — обнулением её не остановишь

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В груде дел, в суматохе явлений и обнулений на днях проскочила новость: Володин (Председатель Парламента России) сказал: «После Путина будет Путин».

Ход Истории неумолим — обнулением её не остановишь


Никого не удивил, все и так это знают. Да и Володин не раз делился этой своей мыслью (точнее: своим чувством), но формулировал торжественнее. В октябре 2014-го он сказал: «Есть Путин — есть Россия! Нет Путина — нет России!» Для Путина это, наверно, прозвучало восхитительно, но для России как-то унизительно; народу могло стать за державу обидно; но ничего — обошлось.

Что в тот момент щёлкнуло в его памяти: школьные ли уроки литературы? («Мы говорим Ленин, подразумеваем — партия, /Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин».) Или он вспомнил невероятный фильм Рифеншталь «Триумф воли», где Гесс в финале под рёв толпы провозглашает: «Гитлер — это Германия, Германия — это Гитлер»?

Чего только ни скажут поэты и политики в приливе чувств. Но если горячее чувство Володина слегка остудить, если вторые части его фраз, так сказать, убавить, то получится вполне разумно: «Есть Путин — есть володины, не станет Путина — не станет володиных». А Россия останется.

Сразу оговоримся: в первом случае «не станет» — имеется в виду, на посту президента; а «володиных» — это совсем не уничижение, а как, например, сталинские соколы, которые всегда писались с маленькой буквы.

Короче, их не станет, а Россия останется. Могу поспорить на бочку виски. Ведь был, и не так уж давно, куда более великий руководитель, настоящий победитель Гитлера, а не спасло. Об этом — в песне гениального Галича о том, как в лагерный барак, жуя малосольный огурец, зашёл начальник оперчасти (по-лагерному, кум):

Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии.
«Был, — сказал он, — говны, съезд
Славной нашей партии.

Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою…»

А это ж Гений всех времён,
Лучший друг навеки!
Все стоим, ревмя ревём,
И вохровцы, и зэки.

Забыл сказать: Рудольф Гесс произнёс упомянутую речь в Нюрнберге, в 1934-м, был торжественно объявлен «Тысячелетний Рейх»; через 10 лет Германия лежала в руинах, а ещё через год безоговорочно капитулировала.

Александр Минкин, Эхо Москвы
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  • 1 | 28.06.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Об этом — в песне гениального Галича о том, как в лагерный барак, жуя малосольный огурец, зашёл начальник оперчасти (по-лагерному, кум):
_________________________________________________________
Гениальный Галич такое же говно как прочие дессиденты торгующие обсиранием своей страны.
Пиши Минка про израиль и Натанхуя



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  • 2 | 28.06.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Володин, говорящая фамилия, было бы смешно, если бы не так грустно, хотя больше подошло бы Лизунов, Лизун №1 путинской России.Мерзкий тип.



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  • 3 | 28.06.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ход Истории неумолим — обнулением её не остановишь
=================================
Ну автор! Ну ты даешь!!! Нашел с кем путина сравнивать!!!!
Да гитлер и сталин были сволочами , но у них была идея "Х" к которой они шли, это были великие тираны и убийцы!!!!
А кто такой путин?! Нет я спрашиваю: Кто такой путин? Мелкий щпана из подворотни, которого поставили на высокий пост воры в законе, а он возомнил из себя небожителя! Путина даже не стали короновать, потому что он даже не Вор, он мелкий воришка ворующий крупные суммы у своего же народа, у блатных таких называют КРЫСАМИ, он и есть КРЫСА!
уэе более 20 леи крысятничаки и никак успоркоется неможет!!!



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  • 4 | 28.06.2020, 11:35 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39505 | Рейтинг: +6519,1
России наплевать: кто и как сделает её опять нормальной унитарной страной.



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  • 5 | 28.06.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.06.2020, 11:35 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39503 | Рейтинг: +6519,1-----------ну ну еще один с манией величия , доплюешся до размера Золотого кольца .



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  • 6 | 28.06.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
России наплевать: кто и как сделает её опять нормальной унитарной страной.

Рассея никогда нормальной страной не будет.
Слишком короткий вегетационный период не позволяет этой стране создавать деньги.



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  • 7 | 28.06.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68530 | Рейтинг: +11904,2
28.06.2020, 11:35 | Автор: Вдумчивый

России наплевать: кто и как сделает её опять нормальной унитарной страной.

28.06.2020, 11:38 | Автор: Вдумчивый

Если в комуняцком жОпарожце поменять рулилу, то жОпарожец не изменится.
__________________________________________
Явный когнитивный диссонанс... в течение 3-х минут - взаимоисключающие утверждения.
Очевидное психическое заболевание.



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  • 8 | 28.06.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чем Кухарка отличается от сына поломойки, - идеи их одни: башкиры, да и другие нерусы плохие?



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  • 9 | 28.06.2020, 12:50 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1604 | Рейтинг: +368,9
Да ход истории и человеческой жизни неумолим. Все равно подохнет как сралин будет лежать обоссавшись и охранники попоятся зайти. А это и есть хорошо. Представьте что он был бы вечен. А так его только ботокс молодит и туфли на платформе возвышают. Для вдубчивоподобных никакую унитаризьму он не сделает.



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  • 10 | 28.06.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравится Сталин ни Минкину ни Галичу. Может потому, что отодвинул их племя от кормушки. Все пламенные революционеры в основном из этого племени. И большую часть руководства ЧК они же занимали.



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  • 11 | 28.06.2020, 13:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14953 | Рейтинг: -2147,6
10 | 28.06.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравится Сталин ни Минкину ни Галичу. Может потому, что отодвинул их племя от кормушки. Все пламенные революционеры в основном из этого племени. И большую часть руководства ЧК они же занимали.
__________________________________
И они же всех призывают выступить против поправок в Конституцию.



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  • 12 | 28.06.2020, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68530 | Рейтинг: +11904,2
Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам
Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам. Речь идет о надбавке в 10 тысяч рублей, положенной семьям с детьми до 16 лет.

Выплаты, которые ранее пообещал Владимир Путин семьям с детьми, начнут поступать на счета россиян 1 июля в пять утра. Об этом говорилось на закрытом совещании руководства Пенсионного фонда, запись которого оказалась в распоряжении интернет-издания Znak.com. Глава ПФР Максим Топилин распорядился не акцентировать внимание на том, что надбавки будут выплачивать именно в последний день голосования по поправкам к Конституции. «Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом» — заявил на совещании Топилин, добавив, что у сотрудников Пенсионного фонда первый день июля будет рабочим.

О дополнительной выплате семьям с детьми Путин сообщил во время обращения к гражданам России 23 июня. По утверждению президента, мера поддержки будет распространяться на семьи, в которых растет около 28 миллионов детей. При этом власти разными способами стараются обеспечить как можно большую явку и долю поддержки поправок населением.

Ранее сообщалось, что в разных регионах голосование будет совмещено с розыгрышами ценных призов.
______________________________________________
В 5 утра, Карл! Подкуп избирателей - не, не слышали!
Рвань и пьянь, проснувшись, на радостях побежит за алкашкой, заодно и проголосует... к вечеру от 10 тыр - останется лишь похмелье... и вечное правление пуйла - а 10 тыр - больше не будет - НИКОГДА.

А квитанции с повышением на 4% ЖКХ - принесут отнюдь не 1 июля.



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  • 13 | 28.06.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше» (с)

Михаил Ефремов



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  • 14 | 28.06.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Короче, их не станет, а Россия останется. Могу поспорить на бочку виски.
=====================

Всё так, Минкин, всё так. Только ты этого уже не увидишь, Володину 56, Путину 67, тебе 73. Так что бочку виски лучше оставь себе, пригодится "на потом".



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  • 15 | 28.06.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Господи какие же вы наивные кацапы Путина не станет, Володины придут а вы Минкины всегда
будете в жопе
Подымайте свои жирные жопы с дивана и выходите на Майдан
Майдан это лучший инструментом выражения человеческой воли, чем политические партии или парламент при наличии таких узурпаторов у власти как Путин
Хотелось бы знать Через сколько лет российское общество дорастёт до сегодняшнего уровня украинцев



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  • 16 | 28.06.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Видишь ли, Минкин, один раз русские почувствовали себя реальными хозяевами страны и победителями фашистской Европы.
Мы - победители, и это сознание зашито в наши гены - или в кровь, думай как хочешь.
И наша коллективная воля под руководством того, кого вы страшно боитесь даже после его смерти, сделала Россию сверхдержавой. СССР пережил предательство верхушки.
Россия выползает из ямы, пытаясь сохранить для кого-то представление о своей европейской идентичности и оказывается все время в проигрыше - а вот сейчас пошел накат!
И Гейропа, и Америка раздираются на части гнилой толерантностью - што же, Россия созрела для того, штобы поставить свои условия - сначала военной мощью, а потом и экономической.
А то, што тебе тошно - ну поди, поблюй. Што ты еще можешь?



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  • 17 | 28.06.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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"...через 10 лет Германия лежала в руинах, а ещё через год безоговорочно капитулировала...
-----------------------------
...И вот так мне не удалось попить баварского от Гитлера. Млять, ну надо же - подумало несостоявшееся кожсырье.
И продолжает свою антироссийскую деятельность.
До чего же мне хочется, штобы уже второго июля всю эту антироссийскую шоблу за каждый подобный высер били по самому больному месту - по карману, да так, штобы никаких западных грантов не хватало на выплаты и подвергнутый штрафу должен сидеть в долговой яме.
Может, таки сдриснут и будут устраивать оранжевые революции на той стороне.
Никто не напоминает этим козлищам, што самый главный десталинизатор нажрался крысиного яда - а хорошо бы им примерить эту модель поведения на себя.



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  • 18 | 28.06.2020, 13:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68530 | Рейтинг: +11904,2
13 | 28.06.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован

Зачем цитировать не прямую речь, а слова адвоката, к тому же, понятно, что Ефремов сейчас находится в трудном положении - умереть в тюрьме - не лучшая перспектива... и он прекрасно понимает - от кого будет зависеть его приговор.
Первый шок прошел - наступает отрезвление и понимание того, что его маленькие дети(трое 10-15 лет), да и Анна Мария(19 лет) еще не очень-то велика, чтобы полностью себя финансировать, а ее мать находится в ужасном положении(алкоголичка, психически нездоровая) - будут нуждаться финансово, если его позволят разорить Дубровинскому, на что тот и нацелился, требуя за жизнь обычного курьера 100 млн.

Помните отца троих детей и мужа женщины - погибших в Зимней вишне? Вострикова.
Заполучил туеву хучу миллионов и рванул на ПМЖ в США... а как убивался, а как на пуйло кидался!



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  • # 19 | 28.06.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 28.06.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либералы усиленно голосуют за запрет права выбора для народа. Не верят они, что в очном поединке могут победить Путина. Такое уже было в Америке после того, как Рузвельт четырежды победил на выборах. И эту же поправку американцы ввели в российскую конституцию.



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