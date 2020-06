Холуйские будни и страна, поделённая на ноль

"Каминг-аут" на обнуление. Zero не только для Путина. Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о голосовании по изменению российской Конституции.Чем ближе день так называемого "общероссийского голосования", тем длиннее становится список из самых разных людей, совершающих "каминг-аут": они призывают на госканалах, в соцсетях поддержать изменение Конституции.Большинство делает это, конечно же, по приказу "сверху", выполняя волю "больших начальничков". Но есть и дельцы, подобострастно присоединяющиеся к этому хору в надежде предугадать волю начальства и в результате отхватить свою, пусть, и косточку. Однако ж я вынужден их разочаровать: никакой косточки им не перепадет, кормовая база сужается как шагреневая кожа, не хватает даже тем, кто смог-таки прорваться к кормушке.Всех этих агитаторов "на добровольных началах" и "по должности" объединяет речь, подготовленная по одинаковым, заранее спущенным методичкам.Произносятся какие-то высокопафосные слова, говорится об абстрактных "успехах" и грядущих "перспективах" — и всё это на казенном малопонятном языке. Никто из этих горе-пропагандистов никогда вам не скажет, в чем именно заключаются эти "успехи". Где их найти, как их "нащупать"? Кремлевские пиарщики пугают нас геями и переписыванием истории.А местные без особого энтузиазма (всё же не подкреплён он большими деньгами) попросту несут откровенную ахинею, называя черное белым, а белое — черным. Для них узурпация власти и окончательное разрушение принципов разделения этой власти — это "укрепление демократических институтов", а разделение народов страны на "сорта" путем выделения русского языка в качестве государствообразующего — "гарантия сохранения мира и стабильности в российском обществе". Едва произнеся этот бред, они тут же бегут в свою норку: ну, вроде как отчитался и, пока никто ничего не понял, убегают от стыда и отсутствия внятных аргументов своей, как сказал бы покойный Борис Ефимович Немцов, "бл*дской позиции".Вообще, это "обнуление" всего и вся, которое мы наблюдаем в этом процессе, вскрыло многое. Речь не только о президентских сроках Путина."Обнулилось" всё — гражданские права, принцип разделения властей, равноправие народов федерации. Но самое важное — "обнулились" принципы морали, чести и достоинства.Попрано достоинство граждан Российской Федерации, которых никто не спросил: а чего хотят они, и хотят ли вообще изменений в этой во многом "сырой", но всё же Конституции. За них уже всё решили, оставив их лишь в роли статистов. "Обнуление" же морали и чести произошло у всяких подпевал, которые показали свое истинное лицо.Да, справедливые обвинения в работе на власть, в проплаченности звучали в адрес этих господ и раньше. Однако до сегодняшнего дня еще можно было хоть как-то, с невозмутимым лицом прикрываться теорией "малых дел": якобы я стану агитатором власти на выборах, а за это мы сможем выбить у них ремонт асфальта на нашей улице, установку "долгожданной" скамейки в нашем дворе и т.д. И люди, не видящие реальной альтернативы, не верящие в возможность каких-либо позитивных перемен в этой "безнадёге", царящей вокруг, так или иначе соглашались на это. Ведь эти подачки хоть как-то оправдывали инфантилизм, рабское поведение. Поэтому несмотря на то, что все прекрасно понимали, в какой стране и при каком политическом режиме они живут, всё же соглашались на эту сделку.Но теперь совсем другое дело.Постоянное закручивание гаек, обнищание, коронавирус и необъявленный карантин, многократно умножающий все вышеозначенные проблемы, ожесточают общество. Такого еще никогда не было! Когда вопрос о переписывании Конституции встал ребром, он ясно показал, кто чего стоит. Власть сама загнала не только своих штатных пропагандистов, но и холуев в положение, не оставляющее им каких-либо возможностей для маневров. Умные конформисты давно смекнули, куда дует ветер перемен, и поэтому благоразумно молчат. Но таковых в деградировавшем обществе холуев осталось не так много. Новая Конституция, полностью плюющая на гражданские права, камня на камне не оставляет от прежних уловок. Теперь оправдываться нечем. Это еще сильнее ослабляет власть, т.к. кроме репрессивных методов им больше нечем защищать свою легитимность и нечем подкармливать свою базу поддержки. Поэтому и понятно резкое раздражение этих людей на критику их поведения. Внутрене они прекрасно понимают, что идут ва-банк и никакого морального оправдания их холуйству нет.Маски (во время пандемии! аж смешно звучит) сброшены: конституционное "обнуление" доводит до уровня зеро и все прежние уловки — благодаря "каминг-ауту" теперь понятно "who is who". Те, кто скрывался, умело мимикрировал, красиво улыбался, показали свою сущность.Теперь пришло время, когда ты или за или против.Черное или белое.Отныне никаких "полутонов" и возможностей усидеть на двух стульях.Это всегда происходит в ключевые моменты истории.