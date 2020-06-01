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Поступить так, как хочется

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Никого не агитирую, просто формулирую свою позицию по вопросу. 2 июля г-жа Памфилова предъявит их благородию ту цифру, которую их благородие хотели бы увидеть. Никакой контроль за растянутым на неделю волеизъявлением на пеньках и в багажниках заведомо невозможен, — да и когда он был возможен, и власть ловили на воровстве, она просто ломала наблюдателям руки-ноги, сажала протестующих и все равно предъявляла свою цифру. Это — плохая новость.

Поступить так, как хочется


Хорошая же состоит в том, что все это совершенно не важно. Вся история нелегитимна с самого начала. Филькина грамота с «поправками в Конституцию» будет признана юридически ничтожной на первом же заседании первого же суда или парламента после исчезновения Путина как политического субъекта.

А до этого времени он и так волен делать с нами все, что захочет – с поправками, без оных, без разницы…

Все это, как ни странно, облегчает наш выбор в эти дни: можно просто поступить так, как хочется. Именно как хочется – эмоционально!

Хочется вам отбежать от этой дряни подальше – отбегите. Хочется подойти поближе, чтобы плюнуть им в лицо – подойдите и плюньте. Проголосуйте против поправок или напишите на бюллетене какое-нибудь пожелание для членов УИК, — но обязательно сфотографируйте это и выложите в интернет!

Это единственное, что имеет значение – видимая невооруженным глазом степень общественного протеста. Готовы организовать флешмоб – замечательно.

Найдете в себе силы встать в пикет – вставайте. Придумаете другие формы протеста (желательно, без членовредительства) – сделайте это!

Впереди очень жесткие времена и, в сущности, они уже начались. А сюжеты про электоральные бумажки и значение этих бумажек для политической жизни – закончились. Россия – полицейское государство, со всеми вытекающими из этого последствиями. Уровень государственного насилия будет расти: Путин и Ко давно загнали себя в крысиный угол нелегитимности, и у них просто нет для нас повестки за пределами войны с миром, парада для охлоса и мордобоя для несогласных.

Серьезные изменения здесь произойдут, увы, уже не в результате наших галочек, поставленных в тех или иных клеточках. Эту развилку мы давно проехали.

Поэтому просто делайте то, что считаете нужным – и не заморачивайтесь устаревшими дискуссиями на тему «бойкот-участие».

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 30.06.2020, 07:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту развилку мы давно проехали.

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«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели я в пьяном виде вчерась еще куда-нибудь зашел? Нет, нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь действительно чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается.

Господи, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло. Эвон народ ходит раздевшись, как в тропиках».



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  • Гость
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  • 2 | 30.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Точно, жестокие времена уже начались. Кровавый режим уже выпускает вора Серебренникова на свободу из зала суда.



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  • Гость
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  • 3 | 30.06.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поступить так, как хочется
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Если я поступлб так как мне хочется, ой а так хочется то, так хочется,- мочи нет, то меня тут же в кутузку отправят и надолгл. Так уж лучше подожду пока: "Филькина грамота с «поправками в Конституцию» будет признана юридически ничтожной на первом же заседании первого же суда или парламента после исчезновения Путина как политического субъекта".
Эх, дожить бы...



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