Никого не агитирую, просто формулирую свою позицию по вопросу. 2 июля г-жа Памфилова предъявит их благородию ту цифру, которую их благородие хотели бы увидеть. Никакой контроль за растянутым на неделю волеизъявлением на пеньках и в багажниках заведомо невозможен, — да и когда он был возможен, и власть ловили на воровстве, она просто ломала наблюдателям руки-ноги, сажала протестующих и все равно предъявляла свою цифру. Это — плохая новость.Хорошая же состоит в том, что все это совершенно не важно. Вся история нелегитимна с самого начала. Филькина грамота с «поправками в Конституцию» будет признана юридически ничтожной на первом же заседании первого же суда или парламента после исчезновения Путина как политического субъекта.А до этого времени он и так волен делать с нами все, что захочет – с поправками, без оных, без разницы…Все это, как ни странно, облегчает наш выбор в эти дни: можно просто поступить так, как хочется. Именно как хочется – эмоционально!Хочется вам отбежать от этой дряни подальше – отбегите. Хочется подойти поближе, чтобы плюнуть им в лицо – подойдите и плюньте. Проголосуйте против поправок или напишите на бюллетене какое-нибудь пожелание для членов УИК, — но обязательно сфотографируйте это и выложите в интернет!Это единственное, что имеет значение – видимая невооруженным глазом степень общественного протеста. Готовы организовать флешмоб – замечательно.Найдете в себе силы встать в пикет – вставайте. Придумаете другие формы протеста (желательно, без членовредительства) – сделайте это!Впереди очень жесткие времена и, в сущности, они уже начались. А сюжеты про электоральные бумажки и значение этих бумажек для политической жизни – закончились. Россия – полицейское государство, со всеми вытекающими из этого последствиями. Уровень государственного насилия будет расти: Путин и Ко давно загнали себя в крысиный угол нелегитимности, и у них просто нет для нас повестки за пределами войны с миром, парада для охлоса и мордобоя для несогласных.Серьезные изменения здесь произойдут, увы, уже не в результате наших галочек, поставленных в тех или иных клеточках. Эту развилку мы давно проехали.Поэтому просто делайте то, что считаете нужным – и не заморачивайтесь устаревшими дискуссиями на тему «бойкот-участие».