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Голым сование от Валентины и Валентины

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Женщине отказать невозможно! Такие важные идеи должна продвигать именно хорошая женщина. Обнулить Путина предложил же не какой-то жухлый мужик, а великий космонавт Валентина Терешкова. А теперь другая Валентина, Матвиенко, предлагает временную форму голосования сделать постоянной и уверяет нас со всем своим обезоруживающим обаянием, что на голосовании по поправкам всё продумано до деталей.

Голым сование от Валентины и Валентины


И это, безусловно так: этими великолепными деталями мы наслаждаемся пятый день. Россия взяла курс на возвращение к истокам по всем направлениям и поэтому в 21 веке нам не нужны больше никакие автоматизированные системы, роботы-фёдоры и даже электронное голосование я считаю каким-то недоразумением. Совсем другое дело, когда можно проголосовать на пеньке, под кустиком, в уютной «газели», не утруждая себя каким-то лишними формальностями и показным пафосом. Будем голосовать по-простому, по дружески, по-семейному. Конечно, в условиях такой разножопицы, которую мы видим, практически невозможно организовать наблюдение за выборами, контроль подсчета голосов. Когда голосование идет много дней подряд, причем, проводить голосование можно практически в любом месте, сложно вообще хоть что-то проверить или оспорить.

Но разве есть у нас основание не доверять ЦИК или участковым комиссиям и властям вообще? Голосование становится запойным, когда плебисцит начинается и, войдя во вкус, никак не может остановиться. Я вообще считаю, что даже недели для голосования мало. Это мероприятие можно сделать круглогодичным. Вот, допустим, предстоит нам в 2024 году избирать нового, точнее, старого президента под видом нового. И зачем нам ждать так долго, если уже сегодня не терпится сказать твёрдое «ДА!»? Ясно же, какой человек будет баллотироваться, и ясно же, что мы за него проголосуем.

Поэтому давайте быстренько подведем итоги по поправкам, проведем с напором Бессмертный полк и тут же начнем голосование на президентских выборах 2024 года. И будем три с половиной года голосовать каждый день. И чтобы каждый человек получил возможность голосовать как минимум раз в год! Если у Путина пятый срок будет считаться первым, почему мое пятое голосование подряд за него не может считаться единственным голосованием? И максимально упростить форму волеизъявления. Чтобы можно было, например, на кассе магазина, покупая кефир и сигареты, заодно попросить кассира Анжелу или Мурада пробить вместе с продуктами еще и бюллетень – и заплатить по карточке. Карточка же именная! Проще надо смотреть на жизнь, по-матвиенковски. Не надо суетиться и спешить. Людям должно быть удобно. А нам удобно голосовать хоть каждый день и каждый день чувствовать, что от тебя зависит судьба страны!

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 30.06.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа либералы вовсю фальсифицируют выборы, то пытаются несколько раз проголосовать, то на пустыре находят запасные бюллетени. Как повысится качество фальсификации, если они дорвутся до власти?



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  • Гость
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  • 2 | 30.06.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голым сование от Валентины и Валентины
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Ну про любительницу покакать в космосе, вальку терешкову я вам расказывать небуду, Вы и так знаете, а вот о матвиенко знают далеко не все:
После института валька выбрала стезю комсомольского работника.
За пять лет она сумела пройти путь от заведующей отделом до первого секретаря, причем в этот же пятилетний промежуток она ухитрилась родить ребенка, и не гнушалась мужских посиделок, на которых она вставала из-за стола попозже иных мужчин. Причем именно вставала из-за стола, а не валилась под стол. За это она заработала прозвище "ВАЛЯ-СТАКАН"...
Вот такие дела ПАНИМАШ!



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