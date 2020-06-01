На том же собрании акционеры должны назначить ликвидационную комиссию, а кроме того — избрать совет директоров и ревизионную комиссию.
В конце 2019 года завод «Промсвязь» продал производственную недвижимость на площади около 5 га компании «Башжилиндустрия», перешедшей под контроль девелоперской группы «Талан». Активы выставлялись на торги за 710 млн руб. Конечная цена сделки предприятием не раскрывалась.
99,94% акций Уфимского завода «Промсвязь» принадлежит ПАО «Башинформсвязь» (входит в Ростелеком).
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Уфимский завод «Промсвязь» превратят в человейник
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