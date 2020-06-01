Уфимский завод «Промсвязь» превратят в человейник

Акционерам ОАО «Уфимский завод Промсвязь» на общем годовом собрании 5 августа предложено помимо стандартных вопросов вроде утверждения годового отчета и бухгалтерской отчетности рассмотреть вопрос о ликвидации общества и установлении порядка и сроков ликвидации. Совет директоров ОАО утвердил повестку 29 июня.На том же собрании акционеры должны назначить ликвидационную комиссию, а кроме того — избрать совет директоров и ревизионную комиссию.В конце 2019 года завод «Промсвязь» продал производственную недвижимость на площади около 5 га компании «Башжилиндустрия», перешедшей под контроль девелоперской группы «Талан». Активы выставлялись на торги за 710 млн руб. Конечная цена сделки предприятием не раскрывалась.99,94% акций Уфимского завода «Промсвязь» принадлежит ПАО «Башинформсвязь» (входит в Ростелеком).