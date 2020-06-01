Куда посадят будущую уголовницу?

Известно, в какую больницу могут пролоббировать Эльзу Сыртланову. Продолжаются споры вокруг Эльзы Сыртлановой, судьба которой повисла в воздухе.По словам собеседника ProUfu, в Минздраве сегодня в кулуарах возник разговор о возможном назначении Эльзы Сыртлановой в Салаватскую городскую больницу, откуда был уволен Салават Мурзагулов. На последнего, к слову, возбуждено уголовное дело. В Минздраве назвали информацию о назначении Сыртлановой в Салаватскую больницу не соответствующей действительности.Источник ProUfu сообщил, что Эльза Сыртланова, со скандалом уволенная из РКБ, пока нигде не работает. Она уже отказалась от руководства 38-й поликлиники.Вероятный приезд Сердюкова в Уфу должен поставить все точки над i – высокопоставленный чиновник мог бы замолвить слово за нее. Пролоббировать Сыртланову могут вновь в 13-ю больницу, откуда ранее она перешла в РКБ. Но? По сообщению источника, в 13-й больнице видят главврачом Евгения Кустова, руководившего Белорецкой ЦРКБ.Слухи о том, что Сыртланова могла стать замом по социальным вопросам в УМПО – там опровергают, утверждая, что такой должности у них нет и никогда не было.