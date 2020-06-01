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Куда посадят будущую уголовницу?

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Известно, в какую больницу могут пролоббировать Эльзу Сыртланову. Продолжаются споры вокруг Эльзы Сыртлановой, судьба которой повисла в воздухе.

Куда посадят будущую уголовницу?


По словам собеседника ProUfu, в Минздраве сегодня в кулуарах возник разговор о возможном назначении Эльзы Сыртлановой в Салаватскую городскую больницу, откуда был уволен Салават Мурзагулов. На последнего, к слову, возбуждено уголовное дело. В Минздраве назвали информацию о назначении Сыртлановой в Салаватскую больницу не соответствующей действительности.

Источник ProUfu сообщил, что Эльза Сыртланова, со скандалом уволенная из РКБ, пока нигде не работает. Она уже отказалась от руководства 38-й поликлиники.

Вероятный приезд Сердюкова в Уфу должен поставить все точки над i – высокопоставленный чиновник мог бы замолвить слово за нее. Пролоббировать Сыртланову могут вновь в 13-ю больницу, откуда ранее она перешла в РКБ. Но? По сообщению источника, в 13-й больнице видят главврачом Евгения Кустова, руководившего Белорецкой ЦРКБ.

Слухи о том, что Сыртланова могла стать замом по социальным вопросам в УМПО – там опровергают, утверждая, что такой должности у них нет и никогда не было.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.06.2020, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40116 | Рейтинг: +5155,2
Уголовницей можно назвать человека, осужденного за уголовное преступление.



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  • Гость
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  • 2 | 30.06.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот именно, поэтому и написано БУДУЩУЮ



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  • Гость
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  • 3 | 30.06.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она уже отказалась от руководства 38-й поликлиники.
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Что млять неполчину предложение?! Может в звмминистры метит?!
Я бы ее на какое нибудь швейное производство направил, учеником швеи мотористки, пусть осваевает проффесию, в ближайшие годы она ей пригодится, как никак лишний кусок хлеба к пайке, да и время быстрее будет идти...



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