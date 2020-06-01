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Получи яйцо за рубль: На фальшивое голосование жалуйтесь в фальшивый СПЧ

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О нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции можно сообщать в СПЧ Башкирии. При Совете по правам человека Башкирии создана рабочая группа для мониторинга проведения голосования по поправкам к Конституции.

Получи яйцо за рубль: На фальшивое голосование жалуйтесь в фальшивый СПЧ


В их задачу войдет не только анализ и обобщение выявленных нарушений избирательных прав граждан, но и нарушение эпидемиологических норм и урегулирование конфликтных ситуаций.

Связаться с членами рабочей группы можно по телефонам 8 (347) 218-16-67 и 8 (347) 218-16-69, либо через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 (905) 355-97-77. Напомним, голосование продлится до 1 июля.

Ранее источник ProUfu сообщил, что на избирательных пунктах республики или вблизи них будут проходить социальные ярмарки, где продукты можно будет купить по более низким ценам, в том числе яйца.

Проголосовал – получи яйцо за 1 рубль.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 30.06.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получи яйцо за рубль: На фальшивое голосование жалуйтесь в фальшивый СПЧ
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Живу в Кировском районе, получаю пенсию, 9371,93 руб.
Сегодня пришла платежка, только за газ, воду, и отопление (это в июне то?!) я должен заплатить 8230,83 ррублей + свет+ капремонт+ ТВ+ Интернет... Короче
похоже для меня яйцо за 1 руб.,- это непозволительная роскошь!!!



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.06.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вполне рентабельная цена - видимо закупили искусственные, "снесенные" китайскими умельцами.



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