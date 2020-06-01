Получи яйцо за рубль: На фальшивое голосование жалуйтесь в фальшивый СПЧ

О нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции можно сообщать в СПЧ Башкирии. При Совете по правам человека Башкирии создана рабочая группа для мониторинга проведения голосования по поправкам к Конституции.В их задачу войдет не только анализ и обобщение выявленных нарушений избирательных прав граждан, но и нарушение эпидемиологических норм и урегулирование конфликтных ситуаций.Связаться с членами рабочей группы можно по телефонам 8 (347) 218-16-67 и 8 (347) 218-16-69, либо через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 (905) 355-97-77. Напомним, голосование продлится до 1 июля.Ранее источник ProUfu сообщил, что на избирательных пунктах республики или вблизи них будут проходить социальные ярмарки, где продукты можно будет купить по более низким ценам, в том числе яйца.Проголосовал – получи яйцо за 1 рубль.