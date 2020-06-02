Заплывшее око государево отмазало Сыртланову

Следком не увидел халатности в истории с РКБ им. Куватова в Уфе, ставшей очагом COVID-19. Об этом сообщил адвокат, отец которого скончался от коронавируса.В Уфе по материалам проверки по факту возможной халатности в отношении бывшего главврача РКБ им. Куватова Эльзы Сыртлановой и ответственных чиновников Минздрава РБ вынесены отказные постановления в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Урал Хамзин.Напомним, ситуация в РКБ с коронавирусом вышла из-под контроля. Эта больница стала первым в Башкирии очагом распространения нового вируса. Зараженными оказались медики и десятки пациентов. При этом о появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу, но по уверениям медиков, информация игнорировалась.Все проверки касались факта массового заражения десятков или сотен пациентов и медработников Covid-19 в РКБ, приведшей к гибели многих из них, в том числе и моего отца. Результат проверок - ноль, то есть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Две недели жду разрешения моих заявлений об ознакомлении с материалами проверок и предоставлении копий процессуальных постановлений, но Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Чисты они, как ангелы, - пишет Хамзин на Facebook.Напомним, как ранее рассказывал адвокат, его отец поступил в эту больницу 16 марта на плановую операцию. Уже 31 марта ему заменили имплантатами части тазобедренного сустава. Все закончилось хорошо, но на следующий день РКБ закрылась на карантин.17 апреля отца Хамзина не стало.