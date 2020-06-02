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Заплывшее око государево отмазало Сыртланову

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Следком не увидел халатности в истории с РКБ им. Куватова в Уфе, ставшей очагом COVID-19. Об этом сообщил адвокат, отец которого скончался от коронавируса.

Заплывшее око государево отмазало Сыртланову


В Уфе по материалам проверки по факту возможной халатности в отношении бывшего главврача РКБ им. Куватова Эльзы Сыртлановой и ответственных чиновников Минздрава РБ вынесены отказные постановления в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Урал Хамзин.

Напомним, ситуация в РКБ с коронавирусом вышла из-под контроля. Эта больница стала первым в Башкирии очагом распространения нового вируса. Зараженными оказались медики и десятки пациентов. При этом о появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу, но по уверениям медиков, информация игнорировалась.

Все проверки касались факта массового заражения десятков или сотен пациентов и медработников Covid-19 в РКБ, приведшей к гибели многих из них, в том числе и моего отца. Результат проверок - ноль, то есть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Две недели жду разрешения моих заявлений об ознакомлении с материалами проверок и предоставлении копий процессуальных постановлений, но Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Чисты они, как ангелы, - пишет Хамзин на Facebook.

Напомним, как ранее рассказывал адвокат, его отец поступил в эту больницу 16 марта на плановую операцию. Уже 31 марта ему заменили имплантатами части тазобедренного сустава. Все закончилось хорошо, но на следующий день РКБ закрылась на карантин.17 апреля отца Хамзина не стало.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.07.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пойду ка я приму 150... всех участников - С Праздником!!!
турк



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  • Эксперт
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  • 2 | 01.07.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68546 | Рейтинг: +11901
Известно, в какую больницу могут пролоббировать Эльзу Сыртланову
15:58, 29 Июня 2020
Продолжаются споры вокруг Эльзы Сыртлановой, судьба которой повисла в воздухе.

Известно, в какую больницу могут пролоббировать Эльзу Сыртланову
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По словам собеседника ProUfu, в Минздраве сегодня в кулуарах возник разговор о возможном назначении Эльзы Сыртлановой в Салаватскую городскую больницу, откуда был уволен Салават Мурзагулов. На последнего, к слову, возбуждено уголовное дело. В Минздраве назвали информацию о назначении Сыртлановой в Салаватскую больницу не соответствующей действительности.

Источник ProUfu сообщил, что Эльза Сыртланова, со скандалом уволенная из РКБ, пока нигде не работает. Она уже отказалась от руководства 38-й поликлиники.

Вероятный приезд Сердюкова в Уфу должен поставить все точки над i – высокопоставленный чиновник мог бы замолвить слово за нее. Пролоббировать Сыртланову могут вновь в 13-ю больницу, откуда ранее она перешла в РКБ. Но? По сообщению источника, в 13-й больнице видят главврачом Евгения Кустова, руководившего Белорецкой ЦРКБ.

Слухи о том, что Сыртланова могла стать замом по социальным вопросам в УМПО – там опровергают, утверждая, что такой должности у них нет и никогда не было.
________________________________________
Сердюков!!!! будет решать - где работать главврачихе, уволившейся из РБК!!!!

Это о чем говорит? О том, что Сердюков пристраивает не только своих многочисленных любовниц, но и любовниц своих подчиненных. Открыто! Нисколько не стесняясь!

В 2017 году избран председателем совета директоров ПАО «Роствертол» и членом правления Объединенной авиастроительной корпорации.​
8 мая 2019 года избран председателем совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».



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  • Гость
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  • 3 | 01.07.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто бы сомневался - жулье своих не бросает пока земля не горит под ногами.



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  • 4 | 01.07.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следком не увидел халатности в истории с РКБ им. Куватова в Уфе
======================================
Весь Мир увидел, а следком нет?
!Так будте ж вы все прокляты следоки еб....чие, ип гадий вместе с ними!!!!!
Ни дна вам, не покрвшки!!!!!
АМИНЬ!!!!



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  • Участник
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  • 5 | 01.07.2020, 13:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4194 | Рейтинг: -329,2
пойду ка я приму 150... всех участников - С Праздником!!!
турк
__________
Дружки-собутыльники уже заждались возле магазина, с бояркой.



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