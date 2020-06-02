Знак его беды ...

Путин обращался к нации на фоне нового памятника на месте Ржевской битвы. За двадцать лет правления Владимир Владимирович так и не нашел нормальных советников, которые помогли бы ему делать важные дела без пошлости или зловещих смыслов. Образ Победы продолжают тянуть везде, затыкая им все дыры. Чужой Победы, к которой они не имеют отношения. Спекулируя украденными у дедов и отцов достижениями абсолютно по всякому поводу.Но Ржев – это особое место. Это точно не место триумфа и не место для фанфар. Ржев – это, возможно, самая страшная военная трагедия той войны.Символ бессмысленности, тупости, безжалостности Сталина и его генералов, угробивших в той мясорубке сотни и сотни тысяч. Ржев – это та страница истории, которую мы точно должны помнить и знать, и в которой нам совершенно точно нечем гордиться, кроме отчаянного мужества обреченных на смерть людей. Говорить о светлом будущем на фоне такого монумента – как минимум жутко.Впрочем, поражения с победами давно смешались в пафосном угаре, а 22 июня граждан уже начали поздравлять губернаторы и патриарх. Наверное, и Ржевскую катастрофу теперь можно отмечать как праздник. Речь Путина была хороша уже тем, что ее не пришлось ждать полдня и смотреть на его часы, чтобы понять, во сколько он на самом деле говорил эти слова. А еще эта речь была, по крайней мере, короткой, хотя такой же пустой, как и все предыдущие.Обратим внимание, что за всё время именно вот это пустое выступление было фактически единственным выступлением президента про Поправки. И так же, как и вся его прислуга, Путин не решился сказать правду. Которая чрезвычайно проста.Вся эта дурацкая канитель придумана только, чтобы Путин мог остаться у власти фактически навсегда.Это единственное, что вам надо знать обо всём этом.И абсолютно неважно, какие там еще будут пункты и параграфы, потому что это просто гарнир и соус.Но этой правды вам не сказали не лоснящиеся истеричные пропагандисты с тухлых телеэкранов, ни десятки тысяч плакатов, которыми обклеили ваши города и миллионы листовок, которые напихали в ваши почтовые ящики.Говоря, что альтернативы Путину нет, и что народ поддерживает его от всего сердца, они так и не решились прямо поставить перед этим народом вопрос: согласны ли вы внести в Конституцию такие изменения, которые позволят вот этому мужчине оставаться во главе страны еще как минимум шестнадцать лет?Они настолько боятся ответа на этот вопрос, что превратили голосование в фестиваль фриков, закономерно завершающийся опусканием бюллетеней в коробки из-под макарон в кузове ржавой «Газели». У них не осталось для вас ничего, кроме вранья, волеизъявления в подворотнях и фальшивых орденов и ленточек.Но на фоне Ржева всё это принимает какие-то окончательно безумные очертания.