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Знак его беды

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Путин обращался к нации на фоне нового памятника на месте Ржевской битвы. За двадцать лет правления Владимир Владимирович так и не нашел нормальных советников, которые помогли бы ему делать важные дела без пошлости или зловещих смыслов. Образ Победы продолжают тянуть везде, затыкая им все дыры. Чужой Победы, к которой они не имеют отношения. Спекулируя украденными у дедов и отцов достижениями абсолютно по всякому поводу.

Знак его беды


Но Ржев – это особое место. Это точно не место триумфа и не место для фанфар. Ржев – это, возможно, самая страшная военная трагедия той войны.

Символ бессмысленности, тупости, безжалостности Сталина и его генералов, угробивших в той мясорубке сотни и сотни тысяч. Ржев – это та страница истории, которую мы точно должны помнить и знать, и в которой нам совершенно точно нечем гордиться, кроме отчаянного мужества обреченных на смерть людей. Говорить о светлом будущем на фоне такого монумента – как минимум жутко.

Впрочем, поражения с победами давно смешались в пафосном угаре, а 22 июня граждан уже начали поздравлять губернаторы и патриарх. Наверное, и Ржевскую катастрофу теперь можно отмечать как праздник. Речь Путина была хороша уже тем, что ее не пришлось ждать полдня и смотреть на его часы, чтобы понять, во сколько он на самом деле говорил эти слова. А еще эта речь была, по крайней мере, короткой, хотя такой же пустой, как и все предыдущие.

Обратим внимание, что за всё время именно вот это пустое выступление было фактически единственным выступлением президента про Поправки. И так же, как и вся его прислуга, Путин не решился сказать правду. Которая чрезвычайно проста.

Вся эта дурацкая канитель придумана только, чтобы Путин мог остаться у власти фактически навсегда.

Это единственное, что вам надо знать обо всём этом.

И абсолютно неважно, какие там еще будут пункты и параграфы, потому что это просто гарнир и соус.

Но этой правды вам не сказали не лоснящиеся истеричные пропагандисты с тухлых телеэкранов, ни десятки тысяч плакатов, которыми обклеили ваши города и миллионы листовок, которые напихали в ваши почтовые ящики.

Говоря, что альтернативы Путину нет, и что народ поддерживает его от всего сердца, они так и не решились прямо поставить перед этим народом вопрос: согласны ли вы внести в Конституцию такие изменения, которые позволят вот этому мужчине оставаться во главе страны еще как минимум шестнадцать лет?

Они настолько боятся ответа на этот вопрос, что превратили голосование в фестиваль фриков, закономерно завершающийся опусканием бюллетеней в коробки из-под макарон в кузове ржавой «Газели». У них не осталось для вас ничего, кроме вранья, волеизъявления в подворотнях и фальшивых орденов и ленточек.

Но на фоне Ржева всё это принимает какие-то окончательно безумные очертания.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 01.07.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько лет прошло а представители Эха мацы до сих пор ссутся при имени великого Сталина. Как жаль что сумели отравить паскуды врачи сумели отравить Великого Вождя. А то дедки этих мацовых журналистов давно бы тоннель на Сахалин построили.



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  • 2 | 01.07.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся эта дурацкая канитель придумана только, чтобы Путин мог остаться у власти фактически навсегда.
--------------
Либерастическая шваль никак не может себе уяснить, что народ хочет именно этого, но никак не прихода к власти орехов и шендеровичей.



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  • 3 | 01.07.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот я против нынешнего режима, властной ОПГ и даже лично Путина.
Но, Орех, какой же ты феерический у@бок!!!



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  • 4 | 01.07.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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А какая альтернатива Путину?
"Эхо" всегда выступало за капиталистические идеалы - кто ловчее и бессовестнее, тот везунчик, а остальные лузеры.
На что же вы жалуетесь сейчас, чем недовольны? Тем, что кто-то имеет больше, чем вы. Так вы же за это и боролись.)
Ну, и кушайте на здоровье.



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  • 5 | 01.07.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и полководец выискался. Может господин Орех правильную тактику боев под Ржевом распишет?



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  • 6 | 01.07.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Значит, памятник на месте битвы подо Ржевом - пошлость (по мнению обозревателя) ?
Или нельзя ничего говорить на фоне этого памятника ?
Или нельзя напоминать, что завтра - решающий день голосования для всей страны и каждого гражданина ?
Ну, какие ещё "знаки беды" почудятся с утра автору, одержимому пропагандистским неистовством ?



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  • 7 | 01.07.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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СкорлУпа: "Вся эта дурацкая канитель придумана только, чтобы Путин мог остаться у власти фактически навсегда."

Врёт опять оборзеватель.

Захочет остаться Путин во власти или нет, для либерастни не имеет никакого значения.
Им в России при любом раскладе ничего не светит.
Всё их визжание - фон, которым их хозяева прикрывают своё основное беспокойство - Россия окончательно перестаёт быть зависимой от кого либо страной и в ней не смогут работать западные агенты влияния с двойным гражданством.



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  • 8 | 01.07.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Опасаюсь за психическое здоровье Ореха, он так и не понял, что же такое написано в поправках к конституции. Снова просит разъяснить.

Попутно объяснил, что победа не имеет к нему никакого отношения, видимо его предки воевали на ташкентском фронте.



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  • 9 | 01.07.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Договорился этот Фундук до того, что образ Победы представил как зловещий символ.
Тем самым лишний раз подтвердил, что поправки в Конституцию России принимать просто необходимо.
Поправка в Конституцию РФ:
"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".



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  • 10 | 01.07.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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образ Победы представил как зловещий символ.
-----------------------------------------------

Вот мыслитель И.С.Шмелёв. Его письмо из Парижа июня 1941г. - ***Я так озарен событием 22.VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной ....***.
Вот от 8 октября 1941г.. когда наши войска были разгромлены под Вязьмой - *** …вчера был день преп. Сергия Радонежского, России покровителя. Я ждал. Я так ждал – отзвука, благовестия ждал. Я не обманулся сердцем, Преподобный отозвался… Я услыхал фанфары, барабан – специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идет разделка. Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…***.

И.С.Шмелёв относится к известным русским ну если не к философам то к мыслителям. А.Орехъ принадлежит к такой-же породе.



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  • 11 | 01.07.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Уходя из Ржева, фашисты 1 марта согнали в Покровскую
старообрядческую церковь почти все оставшееся в живых
население города - 248 человек - женщин, стариков и детей,
заперли железные двери и заминировали церковь.
Пригоняли сюда семьями. Тех, кто отказывался или не мог
дойти до церкви: мужчин, женщин, детей, фашисты
расстреливали.

До Великой Отечественной войны население город
составляло 56 тыс. человек. В результате боевых
действий в 1941—1943 годах за 17 месяцев оккупации
Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек,
оказавшихся в оккупации, в день освобождения —
3 марта 1943 года — осталось 150, вместе с районом — 362.



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  • 12 | 01.07.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Многим в стране не нравится то, что делает нынешняя власть и, в частности, Путин. Но ещё больше многим не нравится то, что делаете вы - либеральная интеллигенция, топчущаяся на советском прошлом, на прошлом, в котором вы сами многое получили.
Вы и здесь не прошли мимо советского прошлого, чтобы не плюнуть в него, причем просто походя, не особо задумываясь об исторической правде написанных вами слов.
Вот за что вас, либеральных интеллигентиков, господин Кравченко Андрей Леонидович или как вы теперь себя называете - Антон Орехъ, отпрыск партийного деятеля советской эпохи, родившегося, как говорится, с серебряной ложкой во рту, не любят.
Именно вы и такие как вы толкаете людей на то, чтобы они шли и голосовали за Путина.



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  • 13 | 01.07.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Не о том Орех думаешь... Скоро в результате Майдана к власти в США придут афроамериканцы.... либо покупайте там в Эхе Москва килограмм 700 гуталина, либо придется побираться по помойкам, не будут афроамериканцы содержать беляков....



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  • 14 | 01.07.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Чужой Победы, к которой они не имеют отношения. Спекулируя украденными у дедов и отцов достижениями абсолютно по всякому поводу.

===================

Вот это уже не смешно. Мы, что Орех должны стыдиться и Победы?! На этой войне погибли мои ближайшие родственники, отец моего отца и отец моей матери.
Эта Победа имеет отношение ко мне и к моей стране, а тебе, если война прошла мимо тебя лучше помолчать в тряпочку... Плохой человек.



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  • 15 | 01.07.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орех, прочитал только 2 абзаца и противно стало от твоей статьи. Твои родители во время ВОВ были видимо предателями, или твой отец. Так оскорблять может только сын предателя,



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  • 16 | 01.07.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 01.07.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орех, прочитал только 2 абзаца и противно стало от твоей статьи. Твои родители во время ВОВ были видимо предателями, или твой отец. Так оскорблять может только сын предателя,
___________________

Отец Ореха:

Леонид Петрович Кравченко (10 мая 1938, Туреевка, Орловская область — 2 июля 2018, Москва) — советский и российский журналист, медиаменеджер, партийный и государственный деятель, народный депутат СССР. В период с 1975 по 2003 годы главный редактор и руководитель ряда государственных средств массовой информации...

До 1966 года работал заместителем редактора отдела экономики «Строительной газеты», после чего до 1975 года в телецентрах на Шаболовке и в Останкино первым заместителем редактора телепередач для Москвы и Московской области. Снял несколько документальных фильмов. С 1975 по 1980 год был главным редактором «Строительной газеты», тираж которой под его руководством за это время увеличился в десять раз с 62 тысяч до 670 тысяч экземпляров. С 1980 по 1985 год — главный редактор газеты «Труд», тираж которой под его началом также вырос в два раза до рекордных 19 миллионов 700 тысяч экземпляров, и этот факт нашёл отражение в Книге рекордов Гиннесса.

В 1985 году был назначен первым заместителем Председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) на должности которого проработал вплоть до 1988 года. В 1989 году возглавил Телеграфное агентство СССР (ТАСС).

Указом Президента СССР М. С. Горбачёва был назначен сначала председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию 14 ноября 1990 года, а затем председателем Всесоюзной государственной телерадиокомпании 8 февраля 1991 года



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  • 17 | 01.07.2020, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68546 | Рейтинг: +11901
На фамилии авторов - Орех, Гозман, Шендерович - гэбёшный фрики вылетают как из пулемета)))))))))))



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  • 18 | 01.07.2020, 12:43 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4194 | Рейтинг: -329,2
Отец Ореха:

Леонид Петрович Кравченко (10 мая 1938, Туреевка, Орловская область
__________
Что отец, что сын - подлые предатели, жидомасонские презервативы.



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  • 19 | 01.07.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чужой Победы, к которой они не имеют отношения. Спекулируя украденными у дедов и отцов достижениями абсолютно по всякому поводу.
======================================
Путин похож на недоумка который хвастается своим отцом геройски погибшем на войне, а сам при этом ,- ВОР,



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