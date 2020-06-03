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На упаковке с гнилой рыбой перебили дату

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Главный результат карикатурного «общероссийского голосования» прямо противоположен задуманному в Кремле. И никакого значения не имеют радостно транслируемые ЦИКом показатели якобы дружной поддержки «поправок в Конституцию». То, что будет объявлено, условно говоря, 75 на 25 процентов «за» и «против», было ясно еще в марте. Без всяких «голосований».

На упаковке с гнилой рыбой перебили дату


Однако, хотели получить «праздник обнуления», триумфальный плебисцит, демонстрацию всенародной поддержки Путина — получили очевидное позорище.

Как бы ни старался ЦИК со всей своей избирательной вертикалью, как бы ни выпрыгивали из штанов государственные пропагандисты, как бы ни отплясывали от радости придворные сенаторы и депутаты — услужливо нарисованные цифры входят в столь вопиющее расхождение с реальностью, что становятся важнейшим фактором дальнейшего развития страны.

Доверия к этим цифрам — ноль без палочки.

Недаром и опрос «Левада-центра» (25% поддержки путинских поправок против 28% поддержки поправок «Яблока»), и опросы, сделанные 1 июля у избирательных участков, показывают, что путинские предложения проигрывают.

Это и без всякой социологии — просто по настроению друзей и знакомых, — видно очень многим.

Видно, что за путинские поправки голосовали, большей частью, по принуждению (да и то, думаю, не все, кого досрочно пригнали голосовать, поддержали поправки — просто их бюллетени потом подменили, да еще вбросили немалую долю).

Видно, что при полупустых избирательных списках на участках, — что фиксируют не только члены комиссий от оппозиции, но и те, кто пришел голосовать, — официально рисуют явку в 70%.

Видно, что нет у Путина больше никакой поддержки большинства — того, что его много лет защищало и давало ему основания делать все, что хочет.

Президентские, думские, губернаторские выборы были нечестными и неравными — но фальсификации все же были «количественными». Лишь в единичных случаях качественно влияющими на результат.

Теперь ситуация принципиально другая: налицо качественное расхождение того, что есть на самом деле, и того, во что предлагается поверить.


Да, вряд ли происшедшее немедленно вызовет массовые протесты.

Просто потому, что сегодня у очень многих конституционные изменения — на периферии их личного внимания. У них другие заботы: три месяца без работы и денег, рухнувшие жизненные планы, неопределенность будущего…

При этом они, с одной стороны, не верят, что изменением Конституции начнут расти пенсии или появится доступная медицина. А с другой, уверены, что Конституция на их жизни никак не отразится: мало ли что там раньше было написано — и не выполнялось?

Что касается Путина, то они уверены, что он и без изменения Конституции и «обнуления» сделает все, чтобы не уходить. И если уйдет — то вовсе не потому, что это будет ему предписано Конституцией…

И тем не менее, фарсовость происшедшего — и в первую очередь, «обнуления», — настолько велика, что ведет к ситуации, называемой потерей легитимности.

Когда власть формально существует и принимает решения — но за ней перестают признавать право управлять. Когда ее перестают уважать. И перестают верить.

И тогда начинаются тектонические сдвиги — какие бы до этого не были зафиксированы рейтинги или результаты плебисцитов.

Вспомните референдум 1991 года о сохранении СССР — заметим, совершенно законный (в отличие от нынешнего действа). Через девять месяцев он был забыт и отброшен — и куда растворились все те 78%, которые голосовали «за»? Кто из них вышел защищать свое волеизъявление? Никто. Как растворились в воздухе 18 миллионов членов КПСС после запрета компартии…

То же самое с нынешними поправками в Конституцию: как только начнутся реальные изменения, первый же независимый суд или первый же свободно избранный парламент отменит их одним щелчком.

Да, видимо, в Кремле считают, что без доверия они прекрасно обойдутся: по принципу «пусть не верят, лишь бы подчинялись».

Но практика показывает, что когда власти не верят — в конце концов, ей перестают подчиняться.

И ей приходится уходить.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • 1 | 02.07.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Да, видимо, в Кремле считают, что без доверия они прекрасно обойдутся: по принципу «пусть не верят, лишь бы подчинялись»......"
===================================================
Фальсификации , ложь и фальшь вот основа сегодняшнего существования общества РФ.



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  • 2 | 02.07.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни одна система, пока не разовьет весь свой потенциал, не может быть разрушена или заменена новой, более прогрессивной.

У существующей системы еще достаточно резервов для саморазвития, поэтому ждать каких-либо изменений в ближайшее время не стоит.

Но и отчаиваться нет необходимости: все происходит в свое время. И эта система, как и многие предыдущие, уйдет в небытие.



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  • 3 | 02.07.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.07.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Да, видимо, в Кремле считают, что без доверия они прекрасно обойдутся: по принципу «пусть не верят, лишь бы подчинялись»......"
==================================================
______________________
"Фальсификации , ложь и фальшь вот основа сегодняшнего существования общества РФ".
К созданию этого общества прямо причастны "демократы" типа Вишневского: они поддержали антиконституционный переворот Ельцина в октябре 1993 и фальсификацию итогов липового незаконного голосования по принятию ельцинской конституции в декабре 1993. Кстати, среди писавших ельцинскую конституцию под диктовку советников из США был и коллега Вишневского по "Яблоку" Виктор Шейнис, ранее голосовавший за ратификацию Беловежских соглашений.
Вишневского хорошо выдрессировали: своих хозяев и подельников кусать нельзя, а всех остальных можно и нужно.



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  • Эксперт
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  • 4 | 02.07.2020, 10:44 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40126 | Рейтинг: +5153,3
......Но и отчаиваться нет необходимости: все происходит в свое время. И эта система, как и многие предыдущие, уйдет в небытие.
=====================
хОЧЕТСЯ посмотреть, как крысы побегут с корабля.



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  • Эксперт
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  • 5 | 02.07.2020, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40126 | Рейтинг: +5153,3
отара проголосовала за мясника.



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  • Гость
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  • 6 | 02.07.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Да, видимо, в Кремле считают, что без доверия они прекрасно обойдутся: по принципу «пусть не верят, лишь бы подчинялись».
Но практика показывает, что когда власти не верят — в конце концов, ей перестают подчиняться.
И ей приходится уходить....



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  • 7 | 02.07.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.07.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0--------------------в целом вы правы , но есть нюансы которые могут потом сильно не понравится государствообразующему народу в виде усыхания империи



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  • 8 | 02.07.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фальсификации , ложь и фальшь вот основа сегодняшнего существования общества РФ.

А что, при коммунистах было иначе?
Не нравится? А что ты сделал, чтобы изменить основу "сегодняшнего общества РФ" ? Да нихрена ты не можешь изменить. Сидишь только на своем дивание и продуваешь дырки. Ты забыл где живешь. Рабам колонии-поселения под номером 102 иного не дано. Отгрузил нефти, леса, меди на Запад, перевел денюшку на счет дядюшке Сэму - можешь глотнуть боярышника и забыться в пьяном бреду. А твои надсмоторщики могут позволить себе и коньячок французкий, и рябчиков пожевать и модель заказать. Так что, каждому свое.



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  • 9 | 02.07.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непромытый Кролик напоминает то неухоженного ризеншнауцера, то Паниковского с его бессмертным "Дай миллион, дай миллион, дай миллион".



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  • 10 | 02.07.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И когда же власть уйдёт, по мнению автора ?
Он лично готов её заменить ?

Кого-нибудь привлекает такая перспектива ?



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