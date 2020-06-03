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Алексей Шушпанов: «Вернемся к 78-летию. Леонид Ильич умер на 76-ом году жизни»

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Алексей Шушпанов, журналист. Сходил. Поставил галочку «против». Сразу говорю – это моя личная позиция. Принимаю мнение тех, кто проголосовал «за». Искренне верю, что они так поступили не из-за того, что в системе, не ради надежды на карьерный рост, и не топили за поправки и не выкладывали фотки с «правильной» отметкой для друзей во власти, в надежде получить от них в будущем всякие ништяки.

Алексей Шушпанов: «Вернемся к 78-летию. Леонид Ильич умер на 76-ом году жизни»


Я не против всех поправок. Кое-что одобрил бы, если бы организовали раздельное волеизъявление. А другие нет.

Например, установление неприкосновенности для президента после отставки. Зачем, если наш национальный лидер непогрешим и чист аки слеза младенца, судя по провластным рупорам. Чего ему бояться? Чиновникам и прочим слугам народа запретили иметь иностранное гражданство, но почему тоже самое не сделали по заграничным счетам? Ну и обнуление конечно. Главе государства осенью исполнится 68 лет. Если он переизберётся в 2024 году, а зачем тогда нужно обнуление, то будет нашим отцом родным до 2030 — го. Ему стукнет тогда 78, мне 63. Ещё два года до пенсии.

Кстати о ней. В 90-е прошлого века наше поколение называли потерянным. Готовили к сознательной жизни в одних реалиях, но оказались мы в других.

Были сломанные судьбы, преждевременный уход из жизни. Это факт. Теперь мы «люди серебряного возраста». И снова потерянное поколение.

Пенсионный возраст нам повысили на финише, выжили при Ельцине на бартере, проглотят и это. Это же не молодежь и пенсионеры – ядерный и верный электорат. Первая, априори склона к протестам. Вот им увеличение бюджетных мест в вузах, молодым семьям соцвыплаты на период пандемии. Которые мимо нас пролетели. Младшему 17 скоро стукнет. Вторых уговорили индексацией пенсий каждый год. Правда, о ежемесячном её повышении на штуку после увеличения пенсионного возраста теперь молчок. Или я что-то пропустил.

Вернемся к 78-летию. Леонид Ильич умер на 76-ом году жизни. Но наш то силён. Самбист и в хоккей играет. Но меня в школе, а потом на перестроечном истфаке БГУ учили, что нужна сменяемость власти, борьба консерваторов и либералов, в ходе которой приходится учитывать нужды народа-избирателя.

Так вырабатывается оптимальная модель управления страной. А стабильность власти сродни стагнации, говорили нам преподы. Помню, покойный тесть Николай Петрович Попов, директор завода «Уфасельмаш» (был такой, сейчас на его месте очередной офисный центр и сетевые магазины) говорил, что руководить предприятием надо не больше 10 лет. Пришёл, подчистил хвосты за предшественником, отладил прежнее, а может быть организовал новое производство (при тесте стиральных машин «Уфа»). Но проходит время, наступает профессиональное выгорание, и наступил период перемещения по горизонтали, на новый завод. Или по вертикали, где задачи другого масштаба.

Я уверен, что поправки одобрят 146% проголосовавших. Свидетельство этому небывалый энтузиазм в общем аполитичных народных масс (я знаю о чём говорю, политика не самая популярная тема для читателя газеты. Больше востребованы социалка, ЖКХ или порядок поступления в вузы в этом году). А тут уже на утро 1 июля по данным нашего ЦИК до основного дня голосования уже долг избирателя отдали «2 100 524 человека, или 69,10 % от общего числа внесенных в списки для голосования».

Но у меня, наверное, другой круг общения. Многие друзья и знакомые против этих нововведений. А что касается явки. В нашей семье сходили на участки я и мама, жена и дочь ни в какую: «Зачем, и так всё понятно». Четыре квартиры на этаже, из шести избирателей живущих в них пока гражданский долг исполнил кроме меня один сосед. И вы ступайте, выразите своё мнение по совести. Я идеалист, и надеюсь что кроме официальных результатов до власти донесут, скажем так, другие. Может быть благодаря этому дойдёт до верхов, что низы не хотят жить по старому.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 02.07.2020, 06:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вторых (пенсионеров) уговорили индексацией пенсий каждый год."

------------------------

Слащавые "уговоры" по ящику моложавой пенсионерки вряд ли повлияли.
Мы же - советские люди, не знавшие даже таких слов: инфляция, индексация..
Мы - люди гордые, нам подачки глубоко оскорбительны. Есть, конечно, те, кто
по жизни ловчил да выгадывал. Но они всегда были изгоями среди нас.

Нас другое волнует. Что же будет со страной, с детьми и внуками? Нет ответа...



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  • Гость
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  • 2 | 02.07.2020, 07:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но меня в школе, а потом на перестроечном истфаке БГУ учили, что нужна сменяемость власти, борьба консерваторов и либералов, в ходе которой приходится учитывать нужды народа-избирателя.

-------------------

"ПРИХОДИТСЯ учитывать нужды народа..." Скоты, бл-дь.



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  • Эксперт
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  • 3 | 02.07.2020, 11:01 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40126 | Рейтинг: +5153,3
Люди ! Нас в очередной раз на*бали ! Мы опять и надолго в жопе ! А властьимущие опять на коне . Доколе это будет продолжаться ??? Не пора ли всем дружно *** и одним большим *** воров и душегубов ?!



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  • Гость
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  • 4 | 02.07.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я идеалист, и надеюсь что кроме официальных результатов до власти донесут, скажем так, другие. Может быть благодаря этому дойдёт до верхов, что низы не хотят жить по старому."
....................................
Чудак, не идеалист, да кто осмелится выставить себя негодным ненадежным администратором перед обнуленным, рискуя тепленьким доходным местечком?



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  • Гость
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  • 5 | 02.07.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я идеалист, и надеюсь что кроме официальных результатов до власти донесут, скажем так, другие. Может быть благодаря этому дойдёт до верхов, что низы не хотят жить по старому.
...................................
Ты не идеалист, глупец, да какой дурак - администратор позволит себя выставить ненадежным слугой "обнуленному", рискуя теплым денежным креслом?



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  • Гость
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  • 6 | 02.07.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В публикации мне больше понравилась карикатура.



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