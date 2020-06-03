Алексей Шушпанов: «Вернемся к 78-летию. Леонид Ильич умер на 76-ом году жизни»

Алексей Шушпанов, журналист. Сходил. Поставил галочку «против». Сразу говорю – это моя личная позиция. Принимаю мнение тех, кто проголосовал «за». Искренне верю, что они так поступили не из-за того, что в системе, не ради надежды на карьерный рост, и не топили за поправки и не выкладывали фотки с «правильной» отметкой для друзей во власти, в надежде получить от них в будущем всякие ништяки.Я не против всех поправок. Кое-что одобрил бы, если бы организовали раздельное волеизъявление. А другие нет.Например, установление неприкосновенности для президента после отставки. Зачем, если наш национальный лидер непогрешим и чист аки слеза младенца, судя по провластным рупорам. Чего ему бояться? Чиновникам и прочим слугам народа запретили иметь иностранное гражданство, но почему тоже самое не сделали по заграничным счетам? Ну и обнуление конечно. Главе государства осенью исполнится 68 лет. Если он переизберётся в 2024 году, а зачем тогда нужно обнуление, то будет нашим отцом родным до 2030 — го. Ему стукнет тогда 78, мне 63. Ещё два года до пенсии.Кстати о ней. В 90-е прошлого века наше поколение называли потерянным. Готовили к сознательной жизни в одних реалиях, но оказались мы в других.Были сломанные судьбы, преждевременный уход из жизни. Это факт. Теперь мы «люди серебряного возраста». И снова потерянное поколение.Пенсионный возраст нам повысили на финише, выжили при Ельцине на бартере, проглотят и это. Это же не молодежь и пенсионеры – ядерный и верный электорат. Первая, априори склона к протестам. Вот им увеличение бюджетных мест в вузах, молодым семьям соцвыплаты на период пандемии. Которые мимо нас пролетели. Младшему 17 скоро стукнет. Вторых уговорили индексацией пенсий каждый год. Правда, о ежемесячном её повышении на штуку после увеличения пенсионного возраста теперь молчок. Или я что-то пропустил.Вернемся к 78-летию. Леонид Ильич умер на 76-ом году жизни. Но наш то силён. Самбист и в хоккей играет. Но меня в школе, а потом на перестроечном истфаке БГУ учили, что нужна сменяемость власти, борьба консерваторов и либералов, в ходе которой приходится учитывать нужды народа-избирателя.Так вырабатывается оптимальная модель управления страной. А стабильность власти сродни стагнации, говорили нам преподы. Помню, покойный тесть Николай Петрович Попов, директор завода «Уфасельмаш» (был такой, сейчас на его месте очередной офисный центр и сетевые магазины) говорил, что руководить предприятием надо не больше 10 лет. Пришёл, подчистил хвосты за предшественником, отладил прежнее, а может быть организовал новое производство (при тесте стиральных машин «Уфа»). Но проходит время, наступает профессиональное выгорание, и наступил период перемещения по горизонтали, на новый завод. Или по вертикали, где задачи другого масштаба.Я уверен, что поправки одобрят 146% проголосовавших. Свидетельство этому небывалый энтузиазм в общем аполитичных народных масс (я знаю о чём говорю, политика не самая популярная тема для читателя газеты. Больше востребованы социалка, ЖКХ или порядок поступления в вузы в этом году). А тут уже на утро 1 июля по данным нашего ЦИК до основного дня голосования уже долг избирателя отдали «2 100 524 человека, или 69,10 % от общего числа внесенных в списки для голосования».Но у меня, наверное, другой круг общения. Многие друзья и знакомые против этих нововведений. А что касается явки. В нашей семье сходили на участки я и мама, жена и дочь ни в какую: «Зачем, и так всё понятно». Четыре квартиры на этаже, из шести избирателей живущих в них пока гражданский долг исполнил кроме меня один сосед. И вы ступайте, выразите своё мнение по совести. Я идеалист, и надеюсь что кроме официальных результатов до власти донесут, скажем так, другие. Может быть благодаря этому дойдёт до верхов, что низы не хотят жить по старому.