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Кто поможет Илоне Макаренко избежать суда после смены режима?

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Явка на участке, где работают журналисты, самая низкая в Уфе. По данным Центризбиркома Башкирии, явка на голосование по поправкам в Конcтитуцию России на 15 часов в Уфе составила 83,06%.

Кто поможет Илоне Макаренко избежать суда после смены режима?


Самая высокая явка — 100% — зафиксирована на избирательных участках №424 в Советском районе, №31 в Демском районе, №96 и 99 в Калининском районе, №160, 161, 165, 166, 167, 168 в Кировском районе, №291 в Октябрьском районе, №424 в Советском районе и №355 в Орджоникидзевском районе Уфы.

Самая низкая явка, по данным ЦИК, зафиксирована на участке №371 (Советский район), где членом участковой избирательной комиссии является шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев — там она составила 33,12%. На этом участке было организовано наблюдение со стороны активных пользователей социальной сети Facebook и регионального координатора движения «Голос» Рената Факиева.

Олег Вахитов, Коммерсант
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***

Марат Гареев: «Почему яйца по рублю были не на всех участках?»

Марат Гареев — журналист.

Из Facebook.

Пример 371-го участка в Уфе, где работали Руслан Валиев и Артур Дмитриев, где цифры по явке и по итогам кажутся реалистичными, более чем доходчиво и объективно доказывает правоту тех, кто говорит, что голосовать всегда ходить надо.

И одновременно доказывает теперь уже точно явную ошибочность постулата о бойкотировании выборов и других голосований. Нет, ребята, изначальная пораженческая позиция «я в этом фарсе участвовать не буду, за нас уже всё решено, не буду становиться соучастником» не верна. Эта теория в очередной раз вдребезги разбилась о конкретный жизненный пример.

Надо не только ходить голосовать, но и наблюдать. Я более чем уверен, убежден: при наличии достаточного количества людей, активно демонстрирующих свою гражданскую позицию, ситуацию переломить реально. Это было реально ещё в марте 2018-го, вы помните этот день. Надо делать, а не ныть про то, что за нас всё решено, что манипуляции и фальсификации и нести прочую навальновщину.

Половина избирателей Башкирии — это Уфа, половина избирателей России — это крупные города. Москва своим примером (результатами), когда дед набирает от силы половину голосов, миллион раз уже доказывала, что в городах можно и нужно добиваться честных выборов. И вот, похоже, в Уфе теперь это доказал 371-й- участок.

Хотя, похоже, что этим летом мы все свою страну просрали окончательно и бесповоротно.

P.S. Почему яйца по рублю были не на всех участках?

Эхо Москвы
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***

ЦИК Башкортостана — поправки в Конституцию одобрили 88 % избирателей

Против проголосовали 10,60 %.

Центризбирком Башкортостана сегодня обнародовал предварительные результаты голосования за поправки в Конституцию РФ в республике. По данным комиссии, явка участников голосования составила в регионе 90,83 %, в том числе, по Уфе 86,85 %, по другим городам республики в среднем 88,28 %, в сельских районах в среднем 93,73 %. Количество граждан, проголосовавших вне помещения для голосования или на дому, составило более 15% от числа проголосовавших.

Как сообщили в ЦИК, за поправки в республике проголосовали 88,68 %, против — 10,60 %.

— Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки, нарушений законодательства не установлено, — заявила председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя высокий официальный процент явки в регионе, заявил, что "республика всегда отличалась высокой политической избирательной культурой и активной сознательностью жителей; так произошло и в этот раз".

— Плюс к этому мы предпринимали ряд действий, которые даже в условиях коронавирусной инфекции создали дополнительные стимулы, чтобы люди пришли на голосование. Так, в города приехали наши фермеры, провели большие ярмарки. Это всё в совокупности и привело к тому, что проголосовало 90 процентов наших жителей, —пояснил Хабиров.

"Idel.Реалии" ранее сообщали, что власти республики стимулировали явку на голосование при помощи различных скидочных акций на товары и услуги.

Независимые наблюдатели в Башкортостане, характеризуя ход голосования, констатировали, что на участках с должным образом организованным контролем реальная явка была в несколько раз меньше официальной. Наблюдатели также заявляли, что, по их убеждению, "основные манипуляции происходили на досрочном голосовании в период с 25 по 30 июня, когда не было никакого контроля за деятельностью избирательных комиссий".

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.07.2020, 08:32 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40128 | Рейтинг: +5153,2
Кто поможет Илоне Макаренко избежать суда после смены режима?

=========================================================
После смены режима?=Тогда будет не до неё!



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  • Гость
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  • 2 | 03.07.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто поможет Илоне Макаренко избежать суда после смены режима?
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Слеповат сьтал , вижу плохо, но ксли погнадобитс вресуэтой суке нож пло самую рукрнять



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0

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  • Гость
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  • 3 | 03.07.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
то поможет Илоне Макаренко избежать суда после смены режима?
"=========================================
"Нелюбдю когда девушка рыжая а впроче какаяя оазница поислониьб ее к остне и выебаь в задницу



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  • Участник
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  • 4 | 03.07.2020, 10:28 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1513 | Рейтинг: +739,7
Альберт хусаинов создал явку в советском районе за свои 13 копеек



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  • Эксперт
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  • 5 | 03.07.2020, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40128 | Рейтинг: +5153,2
Удивительная страна, конечно. Изначально голосование позиционировалось как защита животных, индексация пенсий, защита территория и суверенитет России... по крайней мере такие агитационные плакаты везде висели. Верно? И уже после голосования мы узнаём, что всё это было референдумом и народ выражал доверие Путину. Конечно, после пенсионной реформы, отсутствия помощи во время мирового кризиса, я думал, что власти постесняются нарисовать 78%, но нет.



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  • Гость
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  • 6 | 03.07.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор утверждает, что после смены режима непременно последуют репрессии. Стоит ли нам голосовать за новый репрессивный режим?



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  • 7 | 03.07.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6ому
Вчера профессор яСоловей рассказал по смягчения негласного режима комендантского часа в Курске молодежь решила отметить. Полиция часть загребла, но когда молодые люди окружили полицаев те отпустили арестованных.
Стрелять в людей не стали!
Это первый звоночек краха режима Путина!
Поздравляю вас м маленькой, но победой режима Путина!
Россия будет свободной!!!



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1

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  • Начинающий
  •  
  • 8 | 03.07.2020, 11:17 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 437 | Рейтинг: +8,9
4-у Во всяком случае ниже, чем в других районах Уфы и Башкирии. А УИК 424 - это больница: иначе не сделаем укол!



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 03.07.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.07.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6ому
Вчера профессор яСоловей рассказал по смягчения негласного режима комендантского часа в Курске молодежь решила отметить. Полиция часть загребла, но когда молодые люди окружили полицаев те отпустили арестованных.
Стрелять в людей не стали!
Это первый звоночек краха режима Путина!
Поздравляю вас м маленькой, но победой режима Путина!
Россия будет свободной!!!
_________________
Ох, и дурак же ты!



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3

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  • Гость
  •  
  • 10 | 03.07.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что, алкоголики, тунеядцы и в жопу раненые. Теперь заживём. Результат более чем обнадёживающий. Гадий на совесть постарался, весь свой опыт вложил, перед соседями не стыдно. Ну а те, 10% - это бабуины, иноагенты и либералы всякие. Так что надо это дело отпраздновать. По пузырьку боярышника на рыло, полирнуть пивасиком и айдя, спляшем под звуки чарующего курая.
Тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым.



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  • Эксперт
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  • 11 | 03.07.2020, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68562 | Рейтинг: +11897
Даже в СССР не рисовали 100% явки - это полнейшая утопия, доказывающая тотальную фальсификацию!

Многие пенсы в садах, кто-то в больнице, кто-то в деревню на лето уехал - никто открепы не брал. Я в этом более, чем уверена.

Уж не говорю о том, что подавляющее большинство просто проигнорировало это голосование, еще более, чем игнорирует невыборы - многие-многие годы! В том числе и в СССР

Именно результат 100% - вопиёт о фальсификациях! И является их доказательством.

"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"
А,П.Чехов



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  • Гость
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  • 12 | 03.07.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
она такая же макаренко как я сидоров .



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  • 13 | 03.07.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время смутное, вождь дряхлел, его окружение впадало все глубже в маразм. Ждём черных лебедей, готовимся к великим свершениям и льстим себя надеждой в розовых очках въехать в рай на белом единороге. Но, промышленность просела, аграрный сектор снизился ниже военного уровня, наука уехала убирать клубнику в Германию. Осталось одноногие, трёхногие и четырехногие. Они все на пенсии или патриоты, поэтому верю в результаты крепко стоя на четырёх точках.



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  • Гость
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  • 14 | 03.07.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты успокойтесь, все, проехали.



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  • Гость
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  • 15 | 03.07.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14й

Как вы складно обманываете народ эРэФии!
Как раз Путин и отстаивает интересы либералов. Даже тем кто урвав деньжищи за границей их утратил,-возмещает им убытки из бюджете, т.е.народными деньгамт.



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  • Наблюдатель
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  • 16 | 03.07.2020, 16:06 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8475 | Рейтинг: +2086,3
14 | 03.07.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Либерасты успокойтесь, все, проехали...
_________________________________
Чё беспокоится-то? Не впервой. Это вам надо побеспокоится!

Ибо всё, приехали-станция "Дно", поезд дальше не идёт. Рельсы спи3дили, машинист "самообнулился" пассажиры из ВИП-вагона в панике, плацкартные матерят машиниста и демонстрируют голые жопы из окон...



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2

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  • Участник
  •  
  • 17 | 03.07.2020, 17:11 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1513 | Рейтинг: +739,7
8 | 03.07.2020, 11:17 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 437 | Рейтинг: +9,1
4-у Во всяком случае ниже, чем в других районах Уфы и Башкирии. А УИК 424 - это больница: иначе не сделаем укол!

Ну да а чо, подмахнул ты свою подпись альбертик под 84% в советском уике и усё, а хули еще чо то пишешь и оправдываешься оборотень яблощный



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