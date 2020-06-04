Кто поможет Илоне Макаренко избежать суда после смены режима?

Явка на участке, где работают журналисты, самая низкая в Уфе. По данным Центризбиркома Башкирии, явка на голосование по поправкам в Конcтитуцию России на 15 часов в Уфе составила 83,06%.Самая высокая явка — 100% — зафиксирована на избирательных участках №424 в Советском районе, №31 в Демском районе, №96 и 99 в Калининском районе, №160, 161, 165, 166, 167, 168 в Кировском районе, №291 в Октябрьском районе, №424 в Советском районе и №355 в Орджоникидзевском районе Уфы.Самая низкая явка, по данным ЦИК, зафиксирована на участке №371 (Советский район), где членом участковой избирательной комиссии является шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев — там она составила 33,12%. На этом участке было организовано наблюдение со стороны активных пользователей социальной сети Facebook и регионального координатора движения «Голос» Рената Факиева.***Марат Гареев — журналист.Из Facebook.Пример 371-го участка в Уфе, где работали Руслан Валиев и Артур Дмитриев, где цифры по явке и по итогам кажутся реалистичными, более чем доходчиво и объективно доказывает правоту тех, кто говорит, что голосовать всегда ходить надо.И одновременно доказывает теперь уже точно явную ошибочность постулата о бойкотировании выборов и других голосований. Нет, ребята, изначальная пораженческая позиция «я в этом фарсе участвовать не буду, за нас уже всё решено, не буду становиться соучастником» не верна. Эта теория в очередной раз вдребезги разбилась о конкретный жизненный пример.Надо не только ходить голосовать, но и наблюдать. Я более чем уверен, убежден: при наличии достаточного количества людей, активно демонстрирующих свою гражданскую позицию, ситуацию переломить реально. Это было реально ещё в марте 2018-го, вы помните этот день. Надо делать, а не ныть про то, что за нас всё решено, что манипуляции и фальсификации и нести прочую навальновщину.Половина избирателей Башкирии — это Уфа, половина избирателей России — это крупные города. Москва своим примером (результатами), когда дед набирает от силы половину голосов, миллион раз уже доказывала, что в городах можно и нужно добиваться честных выборов. И вот, похоже, в Уфе теперь это доказал 371-й- участок.Хотя, похоже, что этим летом мы все свою страну просрали окончательно и бесповоротно.P.S. Почему яйца по рублю были не на всех участках?***Против проголосовали 10,60 %.Центризбирком Башкортостана сегодня обнародовал предварительные результаты голосования за поправки в Конституцию РФ в республике. По данным комиссии, явка участников голосования составила в регионе 90,83 %, в том числе, по Уфе 86,85 %, по другим городам республики в среднем 88,28 %, в сельских районах в среднем 93,73 %. Количество граждан, проголосовавших вне помещения для голосования или на дому, составило более 15% от числа проголосовавших.Как сообщили в ЦИК, за поправки в республике проголосовали 88,68 %, против — 10,60 %.— Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки, нарушений законодательства не установлено, — заявила председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко.Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя высокий официальный процент явки в регионе, заявил, что "республика всегда отличалась высокой политической избирательной культурой и активной сознательностью жителей; так произошло и в этот раз".— Плюс к этому мы предпринимали ряд действий, которые даже в условиях коронавирусной инфекции создали дополнительные стимулы, чтобы люди пришли на голосование. Так, в города приехали наши фермеры, провели большие ярмарки. Это всё в совокупности и привело к тому, что проголосовало 90 процентов наших жителей, —пояснил Хабиров."Idel.Реалии" ранее сообщали, что власти республики стимулировали явку на голосование при помощи различных скидочных акций на товары и услуги.Независимые наблюдатели в Башкортостане, характеризуя ход голосования, констатировали, что на участках с должным образом организованным контролем реальная явка была в несколько раз меньше официальной. Наблюдатели также заявляли, что, по их убеждению, "основные манипуляции происходили на досрочном голосовании в период с 25 по 30 июня, когда не было никакого контроля за деятельностью избирательных комиссий".