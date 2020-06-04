Не поповское это дело, людям помогать. Да, товарищ Никон?

Священника, освятившего двор разрушающегося дома в Уфе, отстранили от службы. Клирика Воскресенского собора Уфы протоиерея Александра Сапона на неделю, с 29 июня по 6 июля, отстранили от служения из-за нарушения церковной дисциплины, сообщает Коммерсантъ-Уфа.Как отметил в указе митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, во время освящения дома по Шота Руставели, 5 был нарушен санитарно-эпидемиологический режим.«Вы пошли «освящать» какой-то периметр дома, и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения» — говорится в указе.Жительница и одна из активисток дома №5 Алла Яковлева рассказала коммерсанту, что при проведении ритуала и после, когда жильцы шли до Воскресенского собора с крестом, все соблюдали безопасную дистанцию. «Во время освящения между ним и нами было не меньше четырех метров. Потом тоже шли на расстоянии друг от друга. Плюс все были в масках» — заявила она.Напомним, жители дома протестуют против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом. Новый объект рядом с Шота Руставели, 5 намерена построить компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову.Прокуратура проверяет соблюдение жилищных прав граждан, а также градостроительного и земельного законодательства, и правомерность действий и решений должностных лиц администрации Уфы. По данным мэрии города, образовавшиеся трещины в доме по Шота Руставели не связаны со строительством высотки. В прошлом году разломы уже наблюдались, а в феврале текущего года проводилось техническое обследование конструкций.Сейчас трещины поддерживают гипсовые маяки, коммунальщики следят за их раскрытием. 28 июня жильцы пригласили священника освятить их двор, а после прошли крёстным ходом по проспекту Октября.