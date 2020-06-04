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Не поповское это дело, людям помогать. Да, товарищ Никон?

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Священника, освятившего двор разрушающегося дома в Уфе, отстранили от службы. Клирика Воскресенского собора Уфы протоиерея Александра Сапона на неделю, с 29 июня по 6 июля, отстранили от служения из-за нарушения церковной дисциплины, сообщает Коммерсантъ-Уфа.

Не поповское это дело, людям помогать. Да, товарищ Никон?


Как отметил в указе митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, во время освящения дома по Шота Руставели, 5 был нарушен санитарно-эпидемиологический режим.

«Вы пошли «освящать» какой-то периметр дома, и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения» — говорится в указе.

Жительница и одна из активисток дома №5 Алла Яковлева рассказала коммерсанту, что при проведении ритуала и после, когда жильцы шли до Воскресенского собора с крестом, все соблюдали безопасную дистанцию. «Во время освящения между ним и нами было не меньше четырех метров. Потом тоже шли на расстоянии друг от друга. Плюс все были в масках» — заявила она.

Напомним, жители дома протестуют против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом. Новый объект рядом с Шота Руставели, 5 намерена построить компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову.

Прокуратура проверяет соблюдение жилищных прав граждан, а также градостроительного и земельного законодательства, и правомерность действий и решений должностных лиц администрации Уфы. По данным мэрии города, образовавшиеся трещины в доме по Шота Руставели не связаны со строительством высотки. В прошлом году разломы уже наблюдались, а в феврале текущего года проводилось техническое обследование конструкций.

Сейчас трещины поддерживают гипсовые маяки, коммунальщики следят за их раскрытием. 28 июня жильцы пригласили священника освятить их двор, а после прошли крёстным ходом по проспекту Октября.

Эхо Москвы
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  • # 1 | 03.07.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 2 | 03.07.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно. Церковь, почуя упоминание бога в Конституции уже начала вмешиваться в дела мирские. Теперь остается надеяться и на божью помощь



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  • Эксперт
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  • 3 | 03.07.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68562 | Рейтинг: +11897
Никон пусть составит список домов, здание, учреждений - которые можно освещать, а которые - нет! Иначе любой батюшка может лохануться.... ежедневно кучу квартир освещают в туче домов... Или по отдельности можно, а весь дом - нельзя?
Б-дь! Ну идиоты же! Причем - все и сразу.



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  • 4 | 03.07.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Служителям "начиная со своего патриарха -уголовника ,в первую очередь" ,следует очистить свои души, научиться трудом зарабатывать на хлеб,снять с себя грехи , роскоши ,приобретенные за счет итак нищенствующего побора и не лезть,куда не следует. Кто помешан на освящении -пусть освящаются индивидуально. Достали что политики,что эти "служители" - вчерашние парторги и их потомки.



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