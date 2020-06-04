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Ну теперь точно заживём! Кольцу врагов назло

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Президент России Владимир Путин сегодня поддержал предложение властей Башкирии и партии «Единая Россия» присвоить Уфе звание города трудовой доблести. В республике за эту инициативу было собрано 1,2 млн подписей — рекордное количество среди других городов, которые претендуют на этот статус.

Ну теперь точно заживём! Кольцу врагов назло


Владимир Путин пообещал подписать документы в ближайшее время. Вместе с Уфой звание получат еще 19 городов, в том числе Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.

«Каждый из нас крайне признателен руководству страны, которое слышит нас»,— написал по этому поводу в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Уфу было эвакуировано 36 предприятий и более 104 тыс. человек, каждый третий танк заправлялся на войне уфимским бензином, в городе работали 29 военных госпиталей, на фронт из Уфы ушли 23 воинских соединения.

Власти Уфы сегодня планировали на площади имени Ленина, напротив мэрии, салют в честь присвоения городу звания города трудовой доблести, но к вечеру сообщили, что салют переносится. «Салют состоится после официального подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о присвоении 20 российским городам, в том числе и Уфе, званий “Город трудовой доблести“»,— сообщается в релизе городской администрации.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 03.07.2020, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда власти нечем похвастаться, то можно гордиться советскими подвигами,
советским народом, советской трудовой доблестью... Наши города ещё при
Советской власти были отмечены наградами. Например, в Екатеринбурге возле Малышевского моста стояла высокая стела с изображением шести орденов. Где она? Порезали на металлолом? Вот так и заводы порезали.



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  • 2 | 03.07.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну теперь точно заживём! Кольцу врагов назло
Опубликовано: Коммерсант | 03.07.2020
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Рабство работает лучше, когда они не знают, что они рабы



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2

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  • 3 | 03.07.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если коту тупому нечем заняться или местный язык запрещает, или победобесит. Лучше бы яйца свои лизал,, и не мешал бы никому



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  • 4 | 03.07.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.07.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если коту тупому нечем заняться или местный язык запрещает, или победобесит. Лучше бы яйца свои лизал,, и не мешал бы никому
____________________
Точно! Займись своими яйцами и не мешай никому!



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3

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  • 5 | 03.07.2020, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68562 | Рейтинг: +11897
Пуйло опять разделил страну на сорта... то есть 20 городов - трудовой славы, а остальные - тунеядцы, прохлаждавшиеся всю войну?!
Серьезно? А колхозы-совхозы, где бабы на себе пахали, дети, едва научившиеся ходить - работали в поле - они все тунеядцы?!

Вот чесслово - не испытываю никакой радости и гордости от такой цацки от мрази, оскорбивший этим действом подавляющее большинство граждан Советского Союза.
Хотя именно мои ближайшие родственники ковали в тылу победу - но ведь не только они, и не только в этих 20 городах!
Даже узники ГУЛАГа умирали в нечеловеческих условиях, батрача по 16 часов - под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!"



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1

  • # 6 | 03.07.2020, 12:52 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4195 | Рейтинг: -329,6

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  • 7 | 03.07.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их имена (простых тружеников села и малых городов) неизвестны, но подвиг их бессмертен, наряду с ратным.



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  • 8 | 03.07.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Остается пожелать с целью соответствия присвоенному званию были созданы равные права и одинаковые условия трудоустраиваться по выбранной профессии,работать без унижений со стороны безграмотных невоспитанных тупорылых ставленников и получать достойную зарплату с ответственным обеспечением со стороны тех же ставленников охрану труда и отдыха,вернуть 8 часовой рабочий день,прекратить эксплуатацию трудового народа с нанесением его здоровью непоправимого ущерба



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  • 9 | 03.07.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.07.2020, 12:32 | Автор: Кухарка
----------------
Уфа во время войны приняла тысячи беженцев, огромное количество эвакуированных предприятий и заводов, сразу начавших ковать Победу, киевский оперный театр работал в Уфе.
Перестань брызгать слюнями, все уже устали от твоей злобы.



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