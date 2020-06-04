Ну теперь точно заживём! Кольцу врагов назло

Президент России Владимир Путин сегодня поддержал предложение властей Башкирии и партии «Единая Россия» присвоить Уфе звание города трудовой доблести. В республике за эту инициативу было собрано 1,2 млн подписей — рекордное количество среди других городов, которые претендуют на этот статус.Владимир Путин пообещал подписать документы в ближайшее время. Вместе с Уфой звание получат еще 19 городов, в том числе Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.«Каждый из нас крайне признателен руководству страны, которое слышит нас»,— написал по этому поводу в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Уфу было эвакуировано 36 предприятий и более 104 тыс. человек, каждый третий танк заправлялся на войне уфимским бензином, в городе работали 29 военных госпиталей, на фронт из Уфы ушли 23 воинских соединения.Власти Уфы сегодня планировали на площади имени Ленина, напротив мэрии, салют в честь присвоения городу звания города трудовой доблести, но к вечеру сообщили, что салют переносится. «Салют состоится после официального подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о присвоении 20 российским городам, в том числе и Уфе, званий “Город трудовой доблести“»,— сообщается в релизе городской администрации.