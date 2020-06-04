Скамья подсудимых продолжает рыдать по Сыртлановой

За массовое заражение COVID-19 в РКБ им.Куватова в Уфе 24 должностных лица понесут наказание. Нарушений было найдено очень много.Завершилась прокурорская проверка в РКБ им. Куватова в Уфе. Следствие сообщает, что в больнице не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, врачи не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а руководство не обеспечило отбор биоматериалов на COVID-19 у пациентов с внебольничной пневмонией и ее симптомами.Главврачом в тот момент была Эльза Сыртланова, которая уволилась в мае по собственному желанию. Прокуратура сообщает, что руководство РКБ не контролировало надлежащее применение медперсоналом выделенных СИЗов, в том числе при входе в красную зону.Итогом проверки стала всего лишь строгая дисциплинарная ответственность в отношении 24 должностных лиц, в том числе сотрудников РКБ им.Куватова и Минздрава.При всех этих выявленных нарушениях несколькими днями ранее Следственный комитет уголовное дело отказался возбуждать по факту возможной халатности Эльзы Сыртлановой и ответственных чиновников Минздрава. Но прокуратура отменила это решение и направила материалы на дополнительную проверку.А мы напомним, РКБ им.Куватова стала первым в республике очагом коронавирусной инфекции, из-за чего была закрыта на карантин вместе с медперсоналом и пациентами. Заведующая отделением ревматологии Римма Камалова говорила, что пациенты начали болеть за 2-3 недели до официального закрытия. Потом началась проверка Следкома, за Сыртланову начали заступаться высокопоставленные лица и как итог, как полагает следствие, причин возбуждать уголовное дело нет.