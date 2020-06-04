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Скамья подсудимых продолжает рыдать по Сыртлановой

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.07.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 42097 | Комментарии: 4
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За массовое заражение COVID-19 в РКБ им.Куватова в Уфе 24 должностных лица понесут наказание. Нарушений было найдено очень много.

Скамья подсудимых продолжает рыдать по Сыртлановой


Завершилась прокурорская проверка в РКБ им. Куватова в Уфе. Следствие сообщает, что в больнице не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, врачи не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а руководство не обеспечило отбор биоматериалов на COVID-19 у пациентов с внебольничной пневмонией и ее симптомами.

Главврачом в тот момент была Эльза Сыртланова, которая уволилась в мае по собственному желанию. Прокуратура сообщает, что руководство РКБ не контролировало надлежащее применение медперсоналом выделенных СИЗов, в том числе при входе в красную зону.

Итогом проверки стала всего лишь строгая дисциплинарная ответственность в отношении 24 должностных лиц, в том числе сотрудников РКБ им.Куватова и Минздрава.

При всех этих выявленных нарушениях несколькими днями ранее Следственный комитет уголовное дело отказался возбуждать по факту возможной халатности Эльзы Сыртлановой и ответственных чиновников Минздрава. Но прокуратура отменила это решение и направила материалы на дополнительную проверку.

А мы напомним, РКБ им.Куватова стала первым в республике очагом коронавирусной инфекции, из-за чего была закрыта на карантин вместе с медперсоналом и пациентами. Заведующая отделением ревматологии Римма Камалова говорила, что пациенты начали болеть за 2-3 недели до официального закрытия. Потом началась проверка Следкома, за Сыртланову начали заступаться высокопоставленные лица и как итог, как полагает следствие, причин возбуждать уголовное дело нет.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 03.07.2020, 07:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо найти эти «высоко поставленные лица» о которых говориться в сообщении и привлечь в равной мере с героиней к ответственности. Продвигал и покрывал преступницу, потворствовал безобразиям — значить сам преступник, независимо сидишь ты в белом доме или курултаешь. Время пришло отвечать за все дела: и хвала Всевышнему система хранения данных в сети позволит найти и высветить все эти проделки и через много лет, так и надееемся, что кару за многочисленные смерти не избежит никто, и исполнители и покровители.



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  • Гость
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  • 2 | 03.07.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скамья подсудимых продолжает рыдать по Сыртлановой
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Да знаю я её трахал нера, к стати кагда трахается пе\рдит невозможно ! дашаьб нечеи!!



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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 03.07.2020, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68562 | Рейтинг: +11897
СРАдий прекрасно знал об этом, но цинично представил эту суку под камеры ТВ к грамоте - публично, насмехаясь и над персоналом РКБ, выступившим против этой твари. и над переболевшими, и над родственниками умерших из-за этой гадины!

Были ли подлей него правители региона?



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  • Гость
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  • 4 | 03.07.2020, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дешевки всегда под крылом тех же разложенных



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