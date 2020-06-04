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Новая ясность

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Очередная «победа Путина» внесла ясность в будущее страны, — но такую, про которую голосом Леонида Броневого в классическом сериале говорилось: «Ясность, Штирлиц, — одна из форм полного тумана»…

Новая ясность


Ясно, что сами они от власти не уйдут. Тут-то вопросов нет. Остальное как раз в тумане, потому что такого политического пейзажа, какой образовался ко 2 июля 2020 года, в России еще не было.

Итак. Конституции в России нет. Она и раньше не работала, но хотя бы существовала как некий аршин, которым можно измерить текущий политический перекосяк. Теперь прежняя Конституция упразднена, а новая, со всей очевидностью, нелегитимна, и эта ситуация — открытый ящик Пандоры, прямое приглашение к противостоянию за пределами юридического поля. И это приглашение будет, с несомненность, однажды принято.

Когда?

Когда рак свистнет.

Он делает это редко, но, как правило, без анонса. И уж когда свистнет, мало никому не кажется. Даже официальные 25% протеста (и это после массированных пропагандистских атак и при том, что у противников «обнуления» были заткнуты рты) – ясный знак глубокого массового раздражения, далеко выходящего за прежние «белоленточные» показатели.

Реальные же экзит-польные показатели – вообще катастрофа для мифа о единстве и поддержке.

Официальная цифра этой поддержки — 78% — никак не коррелируется ни с социологией последних месяцев, которая показывала обрушение путинского рейтинга, ни с результатами экзит-полов, ни даже с их собственными данными, которые они неосторожно оглашали в день голосования… Эта цифра коррелируется только с пожеланиями Старой площади, разосланными по администрациям (даже немного перестарались с перепуга, насчитали лишнего).

Это была очередная фальсификация в особо крупных размерах, совершенная с особым цинизмом. Фальшак очевидный и даже демонстративный, и это более или менее понятно всем, кроме, может быть, господина из бункера, ради которого затевалось вся афера. Его сумрачный мозг оказался главным обстоятельством политической жизни огромной и великой некогда страны, ныне валандающейся на политическом отшибе глобуса и не вызывающей у остальной части глобуса никаких чувств, кроме опасения.

Итак. Конституции в России нет. Реальной поддержки режима тоже нет – власть держится только на вассальной российской привычке терпеть до последнего и физическом страхе перед силовой опричниной.

Нет парламента: обе палаты Федерального собрания оказались неадекватны населению РФ, и процедура 1 июля показала это арифметически.

Собственно, более или менее похожими на свой электорат оказались только коммунисты, хотя бы воздержавшиеся по вопросу «обнуления» (10% думского состава) и сенатор Мархаев, проголосовавший «против». Весь этот «парламент» представляет только Путина и его корпорацию. Это обслуга режима, дорогостоящая дыра в государственном устройстве, не более того.

Нет в России и судебной власти – нет совсем. После двадцатилетия судебного беспредела по отмашке администрации об этом даже неловко полемизировать.

Нет свободной прессы как общественного кровотока – живая журналистика существует на маргинальных правах, а федеральные СМИ – это огромный пролежень, представляющий угрозу жизни России. Нормального общественного диалога нет, да и не может быть при авторитарном режиме.

Нет оппозиции. Ее политический разгром, растление и деградация – единственное, в чем преуспела за двадцатилетие путинская власть. Есть дюжина-другая более или менее прекрасных имяреков, но оппозиции как общественного инструмента, шестереночной передачи перемен – нет. Десятки миллионов граждан (никак не меньше 40 миллионов), недовольных режимом, поставлены перед фактом своего вассального положения до конца дней своих — и предоставлены собственной растущей ненависти.

Дивные перспективы.

Печальной альтернативой общественному взрыву может стать мирное вырождение по среднеазиатскому образцу. Ну, то есть как мирное… Относительно.

Для наступления такой разновидности гражданского мира нужно просто сгноить в зиндане несколько тысяч лучших граждан своего Отечества – остальные, как правило, понимают намек и приближают 78% к искомым северокорейским ста. В итоге жертв выходит даже больше, чем при гражданской войне, но это никого особо не беспокоит, потому что от голода и внутренних репрессий в закупоренном государстве умирают, как правило, тихо. Мы в настоящее время как раз идем по этому пути.

Нет ли более позитивного варианта, спросите вы.

Есть.

Даже два.

Первый – довольно фантастический — быстрый, пока все не сгнило совсем, снос преступного режима, возвращение к реальным демократическим процедурам и попытка завести в России реальный федерализм и реальное народовластие, прописанные в Конституции (даже в той, воровской, которая имеется сейчас).

Второй вариант (если быстро не случится первый) – будет означать уже не федерализм, а распад страны. Специально для прокуратуры уточняю: я не призываю к этому — я об этом предупреждаю. Можете даже считать мой текст сигналом о готовящемся преступлении. Преступлении, к которому прямо ведет дело окопавшийся у власти Путин, как его мудацкий лубянский предшественник Крючков (и другие ГКЧПисты, пытавшиеся окопаться к власти), на прошлом витке сюжета, привели к распаду Советского Союза.

Река истории может вычистить авгиевы конюшни, но если долго сдерживать ее течение, — однажды просто снесет на хер всю конструкцию.

Все надо делать вовремя.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 03.07.2020, 07:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
более или менее похожими на свой электорат оказались только коммунисты, хотя бы воздержавшиеся

-------------------------

Их поправки нагло проигнорированы. Поэтому сторонники коммунистов проигнорировали и этот недельный сабантуй.

Две противоположности - либералы и коммунисты - случайно оказались
в одной лодке. "Не считая собаки." Как там (?): "Бить вместе, идти врозь!"



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  • 2 | 03.07.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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"Река истории может вычистить авгиевы конюшни, но если долго сдерживать ее течение, — однажды просто снесет на хер всю конструкцию".
Неужели Шендерович уже чувствует будущий погром, когда будут бить не по паспорту, а по морде?

"Все надо делать вовремя".
И то правда, а то Шендеровичи совсем обнаглеют.



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  • 3 | 03.07.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Новая ясность
==================
кАКАЯ Н7ВХОЕН !нАС Е...БУТ А МАЫ ЬЛДСТЕЕМ



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  • 4 | 03.07.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Радио Свобода объявило, что всех врагов побили и спасли Россию. Это оно обыграло поговорку "Бей жидов, спасай Россию". Интересно, с какой стати составители заголовков радио Свобода приобщили всех евреев к врагам России? Я не думаю, что они все поддерживают Шендеровича.



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  • 5 | 03.07.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Туповатый Витёк: Очередная «победа Путина» внесла ясность в будущее страны...
...Ясно, что сами они от власти не уйдут.
--------------------------------------------------
А раньше у Витька были какие то сомнения. Он думал, что вот шас рррраз!.. и Путин отдаст власть шендеровичам.
Не... ну Витя реальный придурок.



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  • 6 | 03.07.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Шендерович: Итак. Конституции в России нет.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Нет, Виктор Анатольевич, как раз теперь Конституция в России есть!
Канешна, ты можешь биться в падучей, рвать на себе волосы, выть на луну, но поверь, на Конституцию это никак не повлияет, а всем россиянам пофиг на твою истерику.



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  • 7 | 03.07.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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0,5 млн наблюдателей все зафиксировали. Можешь шендерович не истерить. Вашу предательскую, ельцинскую Конституцию изменили и не 32% от всех избирателей как в 1993 году, а 50% избирателей.



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  • 8 | 03.07.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Итак. Конституции в России нет.
------------------------------------
в Израиле нет никакой Конституции...вообще отродясь не было.
Как по доброй воле Сталина создали Израиль, так и не удосужились создать Конституцию
Понятно, что в средневековой монархии-империи англицкой нет Конституции, ни в ГритБритн, ни в Канаде, ни в Австралии, там королева властвует над поданными.
.
Но в Израиле ???
Этом светоче демократии и свободы в диких землях Ближнего Востока ???
.
И вот, Виктор предупреждает Израиль - грядут не конституционные беспорядки от крайне возмущенных граждан Израиля...



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  • 9 | 03.07.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет оппозиции. Ее политический разгром, растление и деградация – единственное, в чем преуспела за двадцатилетие путинская власть. Есть дюжина-другая более или менее прекрасных имяреков, но оппозиции как общественного инструмента, шестереночной передачи перемен – нет...
-----------------------------------------------

Ну прямо детский лепет, причём тут В.Путин? Разве это В.Путин заставил В.Жириновского, Г.Явлинского, Г.Зюганова, С.Миронова, М.Касьянова, А.Навального, Д.Медведева, А.Нечаева... стоять во главе своих партий по 10-30 лет?
Как можно оппозиции критиковать ВВП за "обнуление" президентских сроков, если сами они работают главами партий пока их не вынесут вперёд ногами.
Как можно поддержать оппозицию в её борьбе с коррупцией во власти, если они сейчас справедливо критикуют чиновников, а через минуту, будут защищать и оправдывать К.Серебренникова, М.Ходорковского, А.Навального, О.Навального, С.Апфельбаум, А.Улюкаева, С.Алексашенко? Не знаю кому как, а по мне, пусть уж лучше будут православные патриоты России В.Путин и "Единая Россия", чем прозападные демократы и либералы "шендеровичи".



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  • 10 | 03.07.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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В 96м никто из вас не возмутился, вафельник не разявил. Чепчики в воздух метали.
Какое моральное право имеете теперь картинно негодовать. Тем более, что и повода нет.



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  • 11 | 03.07.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шендерович в истерике. кроме ваших фейковых экзит полов, были 0,5 млн наблюдателей. Есть данные наблюдателей у шендеровича?



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  • 12 | 03.07.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Теперь понятно, почему вам в Израиле власти Конституции не дают.
.
Сразу норовите ею подтереться...



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  • 13 | 03.07.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже читать не интересно, что еще от старого дырявого ведра витька можно ожидать



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  • 14 | 03.07.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Витёк с упоением вспоминает 1991 год, всё его никак забыть не может! До сих пор Витьку мнится, что с тех пор ничего не поменялось, что вот- вот введут талоны на водку и мыло, сахар и масло, что в магазинах будет шаром покати, за границу перестанут пускать и голодный народ восстанет против КПСС ( пардон, против Путина) и к власти придут непременно новоявленные демократы-западники. В общем, ничего нового Витёк не нафантазировал, всё тот же нафталин тридцатилетней давности, в котором демшиза завязла намертво.



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  • 15 | 03.07.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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78% потому что многие кто "против" не стали голосовать, по призывам, кстати, той горстки якобы либералов, о которой говорит Шендерович...
Парадокс в том, что революционной ситуации, слава богу, просто не существует.
Ведь голосовали "за" не конкретно за ВВП, а за свое нынешнее положение, то есть большинство устраивает нынешняя жизнь, какой никогда не было-сытная, спокойная, с открытыми "воротами"...простым людям до фонаря политические изыски либералов и коммунистов ( они оказались не ближе к народу, а просто испугались, что им вообще ничего никогда не светит).
Что касается тех, кто был против, то они тоже прекрасно понимают, что оппозиции нет, что нет реальной замены Путину...
Многие либералы-москвичи, в среде которых принято ругать Путина, а потом идут и за него голосуют.
Насчет 37-го года, аналогичного прихода к абсолютной власти Гитлера или замурованных в монастырской стене, мучеников по выражению Невзорова, это все красивые обороты на публику...
Что делать? Готовить своего кандидата, еще время есть, целых 4 года...ну а победит снова Путин, ему нужно будет поставить памятник при жизни и пенять уж только на свое отражение в зеркале...
Зеркало, г-н шендерович, вот главный и непредвзятый судья...



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  • 16 | 03.07.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Похоже, после голосования по поправкам в Конституцию Витька окончательно накрыло и он ударился в прорицательство. Этакая пифия на эховском треножнике - либеральный Кассандр!

Впрочем, ничего нового он не обещает, все тот же привычный ассортимент: "Голосование фальсифицировано", "Конституции нет", "Законов нет", "Оппозиции нет", "Страна скоро развалится", "мы все умрем в зинданах", ну и т.п. Примечательно, что прорицания становятся все мрачнее и, вместе с тем, все неопределеннее.

Раньше как-то более конкретно прорицали: "Россия развалится завтра", или "Через два месяца", или "Через пару лет", так что у верующего хомячья были хоть какие-то призрачные ориентиры, сколько им осталось терпеть, но Витек на этот раз не порадовал: "Когда рак на горе свистнет"! Полная безнадега!

Слушайте, господа либеральные прорицатели, вы там уже между собой договоритесь - когда уже точно? Завтра или через пару лет? А то уже пятнадцать лет завтраками кормите, в бубны бьете, а все без толку - Путин все большей поддержкой и одобрением пользуется, да и в России ничего ужасного не происходит, все крепнет да крепнет! Ну а "рак на горе..." - это уже полное издевательство! Ваши адепты на глазах превращаются в ждунов и начинают вымирать от тоски и безнадеги... Ну и вообще, неприлично это, в конце концов! Все уже смеются! Эх...

NB: Но особенно умиляет это: "Специально для прокуратуры уточняю: я не призываю к этому — я об этом предупреждаю. Можете даже считать мой текст сигналом о готовящемся преступлении." Т.е. если что - я в домике! А меня за шо? Я ж не призывал, я ж предупреждал! Сиг-на-ли-зи-ро-вал!
Красава!....



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  • 17 | 03.07.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Взрыв пертака у швондера считаю засчитаным. Столько ненависти, вранья и, типа замаскированных призывов, в одном посте этот карла ещё не выдавал. Разве что после известного инцидента в порно.



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  • 18 | 03.07.2020, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шендерович - как истинный представитель своей нации - ярый продолжатель деяний своего знаменитого злодея Гельфанда Павруса. К сожалению,они окопались в большинстве стран мира,не только в Израиле и США..



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  • 19 | 03.07.2020, 14:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8475 | Рейтинг: +2086,3
Шендерович - как истинный представитель своей нации - ярый продолжатель деяний...
___________________________________
Чё сказал? Сам-то понял?
Какие такие деяния у писателя-сатирика?

"Деяния" это у Путина и его опричников и все они направленны в основном на личное обогащение, разграбление ресурсов страны, укрепление единоличной власти, бесконечное иезуитское враньё и развешивания патриотической лапши на уши наивных идиотов, количество которых стремительно уменьшается, пропорционально "деяниям"...



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  • 20 | 03.07.2020, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие такие деяния у писателя-сатирика?
--------------------------
И то верно, простой пиз*обол, ничего более.



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