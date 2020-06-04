Новая ясность ...

Очередная «победа Путина» внесла ясность в будущее страны, — но такую, про которую голосом Леонида Броневого в классическом сериале говорилось: «Ясность, Штирлиц, — одна из форм полного тумана»…Ясно, что сами они от власти не уйдут. Тут-то вопросов нет. Остальное как раз в тумане, потому что такого политического пейзажа, какой образовался ко 2 июля 2020 года, в России еще не было.Итак. Конституции в России нет. Она и раньше не работала, но хотя бы существовала как некий аршин, которым можно измерить текущий политический перекосяк. Теперь прежняя Конституция упразднена, а новая, со всей очевидностью, нелегитимна, и эта ситуация — открытый ящик Пандоры, прямое приглашение к противостоянию за пределами юридического поля. И это приглашение будет, с несомненность, однажды принято.Когда?Когда рак свистнет.Он делает это редко, но, как правило, без анонса. И уж когда свистнет, мало никому не кажется. Даже официальные 25% протеста (и это после массированных пропагандистских атак и при том, что у противников «обнуления» были заткнуты рты) – ясный знак глубокого массового раздражения, далеко выходящего за прежние «белоленточные» показатели.Реальные же экзит-польные показатели – вообще катастрофа для мифа о единстве и поддержке.Официальная цифра этой поддержки — 78% — никак не коррелируется ни с социологией последних месяцев, которая показывала обрушение путинского рейтинга, ни с результатами экзит-полов, ни даже с их собственными данными, которые они неосторожно оглашали в день голосования… Эта цифра коррелируется только с пожеланиями Старой площади, разосланными по администрациям (даже немного перестарались с перепуга, насчитали лишнего).Это была очередная фальсификация в особо крупных размерах, совершенная с особым цинизмом. Фальшак очевидный и даже демонстративный, и это более или менее понятно всем, кроме, может быть, господина из бункера, ради которого затевалось вся афера. Его сумрачный мозг оказался главным обстоятельством политической жизни огромной и великой некогда страны, ныне валандающейся на политическом отшибе глобуса и не вызывающей у остальной части глобуса никаких чувств, кроме опасения.Итак. Конституции в России нет. Реальной поддержки режима тоже нет – власть держится только на вассальной российской привычке терпеть до последнего и физическом страхе перед силовой опричниной.Нет парламента: обе палаты Федерального собрания оказались неадекватны населению РФ, и процедура 1 июля показала это арифметически.Собственно, более или менее похожими на свой электорат оказались только коммунисты, хотя бы воздержавшиеся по вопросу «обнуления» (10% думского состава) и сенатор Мархаев, проголосовавший «против». Весь этот «парламент» представляет только Путина и его корпорацию. Это обслуга режима, дорогостоящая дыра в государственном устройстве, не более того.Нет в России и судебной власти – нет совсем. После двадцатилетия судебного беспредела по отмашке администрации об этом даже неловко полемизировать.Нет свободной прессы как общественного кровотока – живая журналистика существует на маргинальных правах, а федеральные СМИ – это огромный пролежень, представляющий угрозу жизни России. Нормального общественного диалога нет, да и не может быть при авторитарном режиме.Нет оппозиции. Ее политический разгром, растление и деградация – единственное, в чем преуспела за двадцатилетие путинская власть. Есть дюжина-другая более или менее прекрасных имяреков, но оппозиции как общественного инструмента, шестереночной передачи перемен – нет. Десятки миллионов граждан (никак не меньше 40 миллионов), недовольных режимом, поставлены перед фактом своего вассального положения до конца дней своих — и предоставлены собственной растущей ненависти.Дивные перспективы.Печальной альтернативой общественному взрыву может стать мирное вырождение по среднеазиатскому образцу. Ну, то есть как мирное… Относительно.Для наступления такой разновидности гражданского мира нужно просто сгноить в зиндане несколько тысяч лучших граждан своего Отечества – остальные, как правило, понимают намек и приближают 78% к искомым северокорейским ста. В итоге жертв выходит даже больше, чем при гражданской войне, но это никого особо не беспокоит, потому что от голода и внутренних репрессий в закупоренном государстве умирают, как правило, тихо. Мы в настоящее время как раз идем по этому пути.Нет ли более позитивного варианта, спросите вы.Есть.Даже два.Первый – довольно фантастический — быстрый, пока все не сгнило совсем, снос преступного режима, возвращение к реальным демократическим процедурам и попытка завести в России реальный федерализм и реальное народовластие, прописанные в Конституции (даже в той, воровской, которая имеется сейчас).Второй вариант (если быстро не случится первый) – будет означать уже не федерализм, а распад страны. Специально для прокуратуры уточняю: я не призываю к этому — я об этом предупреждаю. Можете даже считать мой текст сигналом о готовящемся преступлении. Преступлении, к которому прямо ведет дело окопавшийся у власти Путин, как его мудацкий лубянский предшественник Крючков (и другие ГКЧПисты, пытавшиеся окопаться к власти), на прошлом витке сюжета, привели к распаду Советского Союза.Река истории может вычистить авгиевы конюшни, но если долго сдерживать ее течение, — однажды просто снесет на хер всю конструкцию.Все надо делать вовремя.