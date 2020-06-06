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АУЕ-Шизофрения авторов «Конституции» и обнулежа

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Жаловавшаяся Путину на мороженое приравняла радугу к свастике. Отношение к радуге отрицательное. Глава Союза женщин России сенатор Екатерина Лахова, накануне пожаловавшаяся президенту Владимиру Путину на напоминающее радугу разноцветное мороженое, объяснила свою позицию.

АУЕ-Шизофрения авторов «Конституции» и обнулежа


В беседе с "Подъемом" она сообщила, что многочисленные негативные комментарии и откровенное высмеивание (пользователи соцсетей уже всерьез занялись решением вопроса запрета дисперсии света на территории РФ), ничуть не пошатнули ее уверенности в своей правоте.

"У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике", - заявила Лахова, напомнив, что "свастику на сегодняшний день запретили", хотя раньше "этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие".

Она добавила, что она и единомышленники выступают за традиционные ценности и "против этих «розовых» и «голубых»". При этом Лахова отметила, что никто не собирается нарушать ничьи права, но и пропагандировать "нетрадиционное" не позволит.

"Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать", - полагает общественница.

МК
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***

Производитель мороженого «Радуга» исключил отношение продукции к ЛГБТ

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил «РИА Новости» вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Ранее руководитель Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на возможное косвенное влияние мороженого «Радуга» («Чистая линия» производит мороженое под этим брендом) и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. Якобы все это приучает детей к ЛГБТ.

Бениаминов подчеркнул, что их компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», – сказал Бениаминов. По его словам, компания готова изменить цвет продукта, если будет издан соответствующий акт или закон, но сейчас производство продолжится.

«В нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать», – заключил вице-президент группы.

Параллель между мороженым и ЛГБТ Лахова провела на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Чиновница, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, утверждала, что изображение радуги заставляет детей привыкать к этому сочетанию цветов, которое является символом ЛГБТ-сообщества. Путин в ответ на рассказ Лаховой высказался за организацию общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, но отметил, что контроль не должен быть «агрессивным».

Ведомости
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***

Сенатор из брянской области предложила россиянам питаться, как в военное время

Член Совфеда Екатерина Лахова попала под шквал критики, высказав свое мнение о потребительской корзине в России. Она привела в пример людей, прошедших войну, а также заявила, что время от времени сама употребляет в пищу только гречку, подчеркнув, что такие дни полезно устраивать для здоровья.

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах войны. «Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» – заявил член Совфеда.

Лахова признала, что «питаться на 3 500 рублей трудно», и привела собственный пример. «Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм спасибо не скажет», – отметила сенатор.

При этом она подчеркнула, что «прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше», и призвала добиваться увеличения стоимости проднабора. В то же время те, кто призывают поднять прожиточный минимум, по ее мнению, занимаются популизмом и «приходят во власть неподготовленными».

Заявление Лаховой вызвало волну критики. Сенатор позже сказала, что ее слова исковеркали: «Не буду я вам комментировать глупость, которую написали. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать».

Впервые о потребительской корзине высказалась экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница сообщила во время обсуждения законопроекта, который может повысить прожиточный минимум местным пенсионерам. На данный момент он составляет 7,2 тысячи рублей. Соколова предложила повысить его на 288 рублей, а депутаты – на 500, сообщает «Газета.ру».

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила чиновница.

После этих ее слов разразился скандал, в итоге Соколова была уволена.

Коллега Соколовой, саратовский депутат Николай Бондаренко, предпринял попытку питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. По словам депутата, это было не лучшее время в его жизни. Под конец первой недели у него закончились почти все продукты, кроме круп. Также прожить на 3 500 рублей пытался журналист Амур.life.

После окончания эксперимента Бондаренко выступил с инициативой повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей, а содержимое минимальной продуктовой корзины – до 10 тысяч.

Амур.Инфо
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  • Гость
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  • 1 | 05.07.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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3

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  • Участник
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  • 2 | 05.07.2020, 10:05 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4925 | Рейтинг: -746,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я понимаю, что кухарка для Тимоти родитель номер 1 и 2 в одном лице, но у нормальных детей есть отец и мать. Так что нам не нужно родитель номер 1 и 2!



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4

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 05.07.2020, 10:22 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1325 | Рейтинг: +530,4
Дед,извини.На мой взгляд (и не только),в личную жизнь лезть неприлично. Не делай этого...



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3

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  • Гость
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  • 4 | 05.07.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы что-нибудь другого ожидали от Ельцинской протеже? Очень Опытный



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3

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 05.07.2020, 12:06 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 349 | Рейтинг: +110,3
Тут ОО, ты прав!

Ельцинский протеже - сволота Путин.

Действительно, ничего хорошего от этой твари ожидать не приходится



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  • 6 | 05.07.2020, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68574 | Рейтинг: +11894,5
Я понимаю, что кухарка для Тимоти родитель номер 1 и 2 в одном лице, но у нормальных детей есть отец и мать.
____________________________________________
Спустя 75 лет после войны у детей в детдомах и интернатах - нет родителе ни №1, ни №2, ни папы, ни мамы. Они - не нормальные?

Дедорас - ты идиот, и все это прекрасно знают.
У сотен миллионов детей нет одного из родителей, в основном отцов - родителей "2 - по разным причинам, часто потому, что родитель №2 попросту бросает своего ребенка и родителя №1, и не желает даже выплачивать алименты на его содержание.
Что характерно - у пуйла нет дочерей, а есть "эти женщины", которых он за дочерей не признает.

Но есть и такое, когда мама или папа убивают своих нормальных или чужих детей.- тоже нормальных, насилуют их... Чего никогда не слышно было о родителях №1 и №2.



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2

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  • 7 | 05.07.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68574 | Рейтинг: +11894,5
Я не знаю, что Лахова намерена сделать с голубым небом, но голубые ели, особенно на Красной площади, и возле всех учреждений - должны быть выкорчеваны - нахрен!
Кстати - завезли голубую ель из пиндоссии... так что - безжалостно!!!!



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  • 8 | 05.07.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маразм крепчает, давайте по боремся с голубыми беретами
турк



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0

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  • Гость
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  • 9 | 05.07.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дед,извини.На мой взгляд (и не только),в личную жизнь лезть неприлично. Не делай этого...
--------------------
Не скажите, для Кухарки влезть ножищами в чужую жизнь жизненная потребность, извините за тавталогию.



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7

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  • 10 | 05.07.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну что поделаешь, такое у нас в обществе отношение к пидарасам, перегнем палку бывает.



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  • 11 | 05.07.2020, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68574 | Рейтинг: +11894,5
Ну что поделаешь, такое у нас в обществе отношение к пидарасам
_______________________________
Нет, это у вас - пидорасов извращённое отношение к людям ЛГБТ, при этом - вы, пидорасы, прямо публично отсасываете у власти, которая вас еще и в жопу е-бёт - и тоже - публично. А вы при этом - ее же и нахваливаете.

При этом - эти люди никому из вас ничего плохого не сделали. НИ РАЗУ!
Вы даже их не знаете, и в жизни не встречали... Но они есть - около 7% от населения - и не важно какой расы или национальности.



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  • 12 | 05.07.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерастам пох на какой теме сходить с путя от злобы. Палец покажи, задохнутся от лая.



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  • 13 | 05.07.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ну тупые" сказал бы о таких Задорнов - готовых вылезти, пожаловаться, устроить скандал, как делают недоактриски чтоб заметили, хоть этим прославится, не имя таланта.



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  • 14 | 05.07.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 05.07.2020, 12:06 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 345 | Рейтинг: +109,5
Тут ОО, ты прав!

Ельцинский протеже - сволота Путин.

Действительно, ничего хорошего от этой твари ожидать не приходится
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Тут ты не права, natall! Ельцина никто не спрашивал, а поставили перед фактом в обмен на неприкосновенность его и семьи, кого надо назначить! Очень Опытный



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  • 15 | 05.07.2020, 14:10 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 349 | Рейтинг: +110,3
А в чем проблема тогда? Раз Ельцин для вас подлец и либераст, продал рассеюшку Западу, как так вышло что такому ублюдку обеспечили неприкосновенность? Но это ладно, еще и центр отгрохали, да памятник трехцветный забабахали? А может, это просто одна и та же шобла недобитая, а?



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  • 16 | 05.07.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в чем проблема тогда? Раз Ельцин для вас подлец и либераст, продал рассеюшку Западу
--------------
Все верно, проблема в том, кто он для вас.



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  • 17 | 05.07.2020, 14:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68574 | Рейтинг: +11894,5
Написала пост в ФБ...

Чем ниже количество заболевших в России по ежедневным рапортам, тем чаще и ближе ко мне ложатся снаряды. Если в апреле и мае среди моих знакомых не было никого, кого бы тестировали из-за контактов, или кто либо из знакомых заболел, то июнь стал для меня очень тревожным...
1. Подруга брата, работающая на второй площадке УМПО - в цехе заболевшие еще в самом начале июня - ее тест отрицательный, но среди работников есть и положительные - не зря они штурмуют КТ 13-й больницы
2. Консьерж, которую я попросила нас покинуть из-за ее саботажа еще до наступления 30 марта - организовывала среди остальных консьержей, не имевшая статуса 65+ и хронических заболеваний опасных для ковида, невыход на работу(оплачиваемые нерабочие дни), хотя сфера ЖКХ не подпадала под остановку работы в связи с пандемией,самовольно ушла с работы, оставив ключи от вахтёрской, запасного выхода и прочее - самой отъявленной в нашем доме алкаголичке - вместе с мужем заболела коронавирусом в июне, у мужа поражение легких 53%, у нее - поменьше...
3. Сосед - буквально за стенкой, двери в квартиры рядышком - коллега заболел коронавирусом, их всех, контактировавших, а контактировал весь коллектив - отправили на тестирование - это буквально самый конец июня. Тестирование показало отрицательный результат - это в гос-учреждении, но люди подстраховались и пошли в платные клиники - тесты показали положительные результаты.
Боюсь не успеть привиться импортным препаратом покуда дети не принесут вирус в мой дом((((

Добавила пару комментов

Еще пару недель назад по России было более 9 тысяч заболевших, а теперь - чуть больше шести... с умершими - та же история. Враньё на государственном уровне! Тотальное!

Эльза Маулимшина Я в Караиделе. И, по рассказам окружающих, короновирус подтвердился у финансового отдела местной администрации, в ЦРБ и тд. Позавчера умерла соседка, прямо через дорогу. Ей было всего 40, остались 4 ребенка. Якобы захлебнулась во сне слюной... Как-то слабо верится

Елена Захарова По республике заразу разнесли из РКБ имени Куватова - во все уголки, в том числе - самые отдаленные...
За что же Хабиров вручил грамоту Сыртлановой? За экспансию ковида-19 по территории республики?!
Это уму непостижимо!
______________________________________
А как у вас? Среди ваших родных и знакомых - есть контакты или больные, и не дай бох - умершие?



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  • 18 | 05.07.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как у вас? Среди ваших родных и знакомых - есть контакты или больные, и не дай бох - умершие?
---------------------------
С тобой говорить о личном крайне нежелательно. Топай лесом.



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  • 19 | 05.07.2020, 14:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31545 | Рейтинг: -707,3
У меня в ворде, старого образца 300 г спеллчекер не видит слов голубой и розовый. Вместо голубой предлагает голубкой, голубок. Вместо розовый - разовый, дозовый.

Эдак докатимся до эвфемизмов, будут наподобие как вместо негр - афроамериканец. Кстати, у меня спеллер предлагает вместо негр - нега, недр.

Значит, вместо радуга применять один из синонимов - 1 семицвет, 2 ирида, 3 веселка

Лишь бы грамотеи не присели вИселка вместо вЕселка.



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  • 20 | 05.07.2020, 14:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68574 | Рейтинг: +11894,5
проблема в том, кто он для вас.
__________________________
Для меня он, человек давший надежду, к сожалению - он же ее и убивший. Но это не все.
Благодаря ему все, кто жил в социальном жилье - стали его собственниками - а это не малый капитал - абсолютно все дома(кроме бараков), построенные в стране ДО 1990 года, как минимум, включая дворянские и купеческие особняки..
Сейчас уже следующее поколение получает в наследство родительские или бабушкины/дедушкины квартиры и имеет возможность позволить себе либо улучшить жильё, либо купить хороший(е) авто, либо потратить эти средства на что-то еще...
Прежде оставлять в наследство потомкам - было нечего, кроме сберкнижек с 0,1-2 тыщами рублей.
И еще - именно при Ельцине в стране стали доступными автомобили - пусть подержанные-забугорные - но тем не менее!
И еще - именно при Ельцине рухнул железный занавес(который скоро снова возведет пуйло) - и россиянам стало доступно путешествие за границу - в любых целях - отдых, путешествие, работа, бизнес, брак и т.д..



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