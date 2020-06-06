АУЕ-Шизофрения авторов «Конституции» и обнулежа

Жаловавшаяся Путину на мороженое приравняла радугу к свастике. Отношение к радуге отрицательное. Глава Союза женщин России сенатор Екатерина Лахова, накануне пожаловавшаяся президенту Владимиру Путину на напоминающее радугу разноцветное мороженое, объяснила свою позицию.В беседе с "Подъемом" она сообщила, что многочисленные негативные комментарии и откровенное высмеивание (пользователи соцсетей уже всерьез занялись решением вопроса запрета дисперсии света на территории РФ), ничуть не пошатнули ее уверенности в своей правоте."У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике", - заявила Лахова, напомнив, что "свастику на сегодняшний день запретили", хотя раньше "этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие".Она добавила, что она и единомышленники выступают за традиционные ценности и "против этих «розовых» и «голубых»". При этом Лахова отметила, что никто не собирается нарушать ничьи права, но и пропагандировать "нетрадиционное" не позволит."Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать", - полагает общественница.***Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил «РИА Новости» вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Ранее руководитель Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на возможное косвенное влияние мороженого «Радуга» («Чистая линия» производит мороженое под этим брендом) и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. Якобы все это приучает детей к ЛГБТ.Бениаминов подчеркнул, что их компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», – сказал Бениаминов. По его словам, компания готова изменить цвет продукта, если будет издан соответствующий акт или закон, но сейчас производство продолжится.«В нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать», – заключил вице-президент группы.Параллель между мороженым и ЛГБТ Лахова провела на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.Чиновница, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, утверждала, что изображение радуги заставляет детей привыкать к этому сочетанию цветов, которое является символом ЛГБТ-сообщества. Путин в ответ на рассказ Лаховой высказался за организацию общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, но отметил, что контроль не должен быть «агрессивным».***Член Совфеда Екатерина Лахова попала под шквал критики, высказав свое мнение о потребительской корзине в России. Она привела в пример людей, прошедших войну, а также заявила, что время от времени сама употребляет в пищу только гречку, подчеркнув, что такие дни полезно устраивать для здоровья.Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах войны. «Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» – заявил член Совфеда.Лахова признала, что «питаться на 3 500 рублей трудно», и привела собственный пример. «Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм спасибо не скажет», – отметила сенатор.При этом она подчеркнула, что «прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше», и призвала добиваться увеличения стоимости проднабора. В то же время те, кто призывают поднять прожиточный минимум, по ее мнению, занимаются популизмом и «приходят во власть неподготовленными».Заявление Лаховой вызвало волну критики. Сенатор позже сказала, что ее слова исковеркали: «Не буду я вам комментировать глупость, которую написали. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать».Впервые о потребительской корзине высказалась экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница сообщила во время обсуждения законопроекта, который может повысить прожиточный минимум местным пенсионерам. На данный момент он составляет 7,2 тысячи рублей. Соколова предложила повысить его на 288 рублей, а депутаты – на 500, сообщает «Газета.ру».«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила чиновница.После этих ее слов разразился скандал, в итоге Соколова была уволена.Коллега Соколовой, саратовский депутат Николай Бондаренко, предпринял попытку питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. По словам депутата, это было не лучшее время в его жизни. Под конец первой недели у него закончились почти все продукты, кроме круп. Также прожить на 3 500 рублей пытался журналист Амур.life.После окончания эксперимента Бондаренко выступил с инициативой повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей, а содержимое минимальной продуктовой корзины – до 10 тысяч.