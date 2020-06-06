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Избирательная система прошла своеобразное обнуление

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Как человек, который последние семь лет занимается наблюдением за выборами, я очень раздражен и опечален новой процедурой голосования, которая, безусловно, ослабила всю избирательную систему. Это даже уже не требует доказательств: мы своими глазами видели, как наблюдение за голосованием на протяжении семи дней и ночей стало испытанием для наблюдателей и превратилось во многом в формальное их присутствие на участках.

Избирательная система прошла своеобразное обнуление


В Москве мы сталкивались с ситуациями, когда наблюдатели попросту уходили домой, не выдерживая бесконечного марафона. Вдобавок история с видеонаблюдением, которое сохранилось в Москве в полном объеме, но тем не менее не было включено во многих регионах России (отметим, готовность включить видеонаблюдение на участках ранее подтверждал 61 регион.— «Ъ»), также ослабила общее наблюдение и подрывает доверие к результату.

Послабления в режиме выездного голосования привели к очевидному росту таких избирателей: например, в Москве на президентских выборах в марте 2018 года вне участков голосовало 180 тыс. человек, а на голосовании по поправкам — уже 600 тыс.

Избирательная система, к сожалению, прошла своеобразное обнуление и возвращает нас не просто в 2011 год, а еще хуже, что, конечно, неправильно.

Процедура, на мой взгляд, компрометирует результат, и не удивительно, что критики плебисцита сосредотачивают свое внимание именно на ней, а не на сути самих поправок. Впоследствии, в случае изменившихся конъюнктурных политических обстоятельств, я вижу, как легко следующий президент или следующая Дума могут опрокинуть результаты плебисцита, придравшись именно к процедуре, которая нарушала и здравый смысл, и гарантии избирательных прав граждан.

Валентина Матвиенко уже заявила, что в течение лета будет принято порядка 90 сопутствующих конституционных законов, что означает наделение Государственной думы новыми полномочиями. Мне представляется возможным вариант, при котором будет принято решение, что новые полномочия получает обновленный орган. Таким образом, не исключены досрочные выборы в Госдуму — например, в марте 2021 года, поскольку до сентября 2020 года остается слишком мало времени.

Число голосовавших и результаты плебисцита, которые сопоставимы с результатами президентских выборов в 2018 году, говорят о том, что у Владимира Путина есть инструмент, чтобы сопутствовать избранию вполне лояльной Думы.

А может быть, получив новые полномочия, глава государства захочет провести и досрочные президентские выборы. Как минимум такая возможность у него есть. Резюмируя, хочу подчеркнуть, что процедурная история — печальная, нечестная и несправедливая. При этом к содержанию самих поправок каждый может относиться по-своему.

Алексей Венедиктов, Коммерсант
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