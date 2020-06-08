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Выдержит ли страна очередного борца на букву «П»?

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Двоюродный племянник Путина стал лидером партии. Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".

Выдержит ли страна очередного борца на букву «П»?


Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии.

Голосование было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок.

Путин стал членом партии "Народ против коррупции" 21 июня.

Как отметили в руководстве, включение в состав партии "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Роман Путин сказал журналистам, что первоочередная задача партии — региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.

"Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств", — подчеркнул политик.

Он отметил, что много работал по вопросами борьбы с коррупцией, и даже придя в бизнес не оставил общественную работу.

РИА Новости
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  • 1 | 07.07.2020, 07:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
партии "Народ против коррупции".

--------------------

Если апеллировать к народу, то народ хочет партию "БЕЛАЯ СТРЕЛА".



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  • 2 | 07.07.2020, 08:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0,0001 пп голосов тебе паря на выборах в ГД



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  • 3 | 07.07.2020, 09:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4199 | Рейтинг: -329,7
Сразу надо было создать партию - Пчелы против мёда.



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  • 4 | 07.07.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 5 фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.
турк



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  • 5 | 07.07.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ждемс еще одного "прадоруба" на букву З.П... Хочу прочитать программу партии "за Правду"
турк



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  • 6 | 07.07.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Собрался козел в огород ГД срубить "капустки".



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  • 7 | 07.07.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.07.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 5 фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.
турк
............................
Нехорошо заниматься плагиатом. Или знакам препинания не обучен? ""



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  • 8 | 07.07.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришёл я к горестному мнению
от наблюдений долгих лет -
вся сволочь склонна к единению,
а все порядочные - нет.
Игорь Губерман

И-2



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