Выдержит ли страна очередного борца на букву «П»?

Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии.
Голосование было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок.
Путин стал членом партии "Народ против коррупции" 21 июня.
Как отметили в руководстве, включение в состав партии "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.
Роман Путин сказал журналистам, что первоочередная задача партии — региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.
"Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на девять триллионов рублей сохранения бюджетных средств", — подчеркнул политик.
Он отметил, что много работал по вопросами борьбы с коррупцией, и даже придя в бизнес не оставил общественную работу.
РИА Новости
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