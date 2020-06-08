«Репрессии развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение прав и преследование инакомыслия превратится в концлагеря и расстрелы. (…) Мне не страшно критиковать государство. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет…»Из последнего слова журналистки Светланы Прокопьевой, приговор которой будет оглашен сегодня.Ей грозит шесть лет колонии.Мы живем тут милостию божией. Никакого закона нет, и мстительные негодяи рулят по своему усмотрению.Борис Акунин назвал будущий обвинительный приговор актом тяжелого государственного самоувечья. Он апеллирует к остаткам разума властителя, он говорит ему: смотрите, какой ущерб вы наносите себе же! Он исходит из того, что во главе государства стоят люди, которым есть хоть какое-то дело до государства…Мне кажется, что им давно нет до этого дела. Оправдать Светлану Прокопьеву теперь, когда за нее вступились вообще все, — для них значит признать свою слабость, а это не по блатным понятиям.Это значит дать нам поверить в себя, понять, что общественное давление на силовиков-беспредельщиков может быть эффективным.Это опасно для них. И они не допустят такого.Максимум, на что мы можем рассчитывать, — это условный срок со штрафом и запретом заниматься профессией. Так выглядит у нас оправдательный приговор.И об этом только и можно мечтать сегодня.