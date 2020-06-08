Из последнего слова журналистки Светланы Прокопьевой, приговор которой будет оглашен сегодня.
Ей грозит шесть лет колонии.
Мы живем тут милостию божией. Никакого закона нет, и мстительные негодяи рулят по своему усмотрению.
Борис Акунин назвал будущий обвинительный приговор актом тяжелого государственного самоувечья. Он апеллирует к остаткам разума властителя, он говорит ему: смотрите, какой ущерб вы наносите себе же! Он исходит из того, что во главе государства стоят люди, которым есть хоть какое-то дело до государства…
Мне кажется, что им давно нет до этого дела. Оправдать Светлану Прокопьеву теперь, когда за нее вступились вообще все, — для них значит признать свою слабость, а это не по блатным понятиям.
Это значит дать нам поверить в себя, понять, что общественное давление на силовиков-беспредельщиков может быть эффективным.
Это опасно для них. И они не допустят такого.
Максимум, на что мы можем рассчитывать, — это условный срок со штрафом и запретом заниматься профессией. Так выглядит у нас оправдательный приговор.
И об этом только и можно мечтать сегодня.
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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Мстительные негодяи рулят по своему усмотрению
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