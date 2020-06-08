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Мстительные негодяи рулят по своему усмотрению

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«Репрессии развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение прав и преследование инакомыслия превратится в концлагеря и расстрелы. (…) Мне не страшно критиковать государство. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет…»

Мстительные негодяи рулят по своему усмотрению


Из последнего слова журналистки Светланы Прокопьевой, приговор которой будет оглашен сегодня.

Ей грозит шесть лет колонии.

Мы живем тут милостию божией. Никакого закона нет, и мстительные негодяи рулят по своему усмотрению.

Борис Акунин назвал будущий обвинительный приговор актом тяжелого государственного самоувечья. Он апеллирует к остаткам разума властителя, он говорит ему: смотрите, какой ущерб вы наносите себе же! Он исходит из того, что во главе государства стоят люди, которым есть хоть какое-то дело до государства…

Мне кажется, что им давно нет до этого дела. Оправдать Светлану Прокопьеву теперь, когда за нее вступились вообще все, — для них значит признать свою слабость, а это не по блатным понятиям.

Это значит дать нам поверить в себя, понять, что общественное давление на силовиков-беспредельщиков может быть эффективным.

Это опасно для них. И они не допустят такого.

Максимум, на что мы можем рассчитывать, — это условный срок со штрафом и запретом заниматься профессией. Так выглядит у нас оправдательный приговор.

И об этом только и можно мечтать сегодня.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.07.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мечты сбываются, всё обошлось даже лучше, чем предсказывал Шендерович, ни, тебе, условного срока ни запрета на профессию. А выплатить штраф Шердерович непременно поможет. Если своих денег пожалеет, то обратится к работодателем в заокеанскую страну.



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