Азамат Галин: «Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей»

Член БашСПЧ Азамат Галин, состоявший в мониторинговой группе по наблюдению за ходом голосования по поправкам в Конституцию, рассказал в эфире «Эха», что его с другим членом СПЧ Сергеем Жуковым выгнали из участка для голосования. Впрочем, после звонка в БашЦИК им удалось понаблюдать за выборами. Он поделился личными впечатлениями по итогам опроса избирателей.— Победил советский гражданин, — заметил Галин. – Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей. Посчитали, что голосование вернет все назад и возродит былую мощь Союза.Галин считает, что голосовавшие за поправки поверили госпропаганде, развернувшей мощную кампанию «За».— Противники поправок преподносились, как проамерикански настроенные граждане, желающие только плохого и все, что происходило плохого в стране все эти годы – по их вине. Кто начинает говорить против госвласти – воспринимается, как противник хорошей жизни.Что касается самой процедуры плебисцита, Галин считает, что в УИКах нет нарушений, а если есть подтасовки, то они в ТИКах.— Если и были фальсификации — все делается в ГАС «Выборы».Комментируя историю с наблюдателем в Стерлитамаке, которой пригрозили уголовной ответственностью за вынос бюллетеня, Галин предложил ей при необходимости свою помощь.— Нет ни голословного, ни административного состава. Председателями УИКов зачастую становятся не самые образованные люди, — резюмировал Галин.