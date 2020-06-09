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Азамат Галин: «Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей»

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Член БашСПЧ Азамат Галин, состоявший в мониторинговой группе по наблюдению за ходом голосования по поправкам в Конституцию, рассказал в эфире «Эха», что его с другим членом СПЧ Сергеем Жуковым выгнали из участка для голосования. Впрочем, после звонка в БашЦИК им удалось понаблюдать за выборами. Он поделился личными впечатлениями по итогам опроса избирателей.

Азамат Галин: «Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей»


— Победил советский гражданин, — заметил Галин. – Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей. Посчитали, что голосование вернет все назад и возродит былую мощь Союза.

Галин считает, что голосовавшие за поправки поверили госпропаганде, развернувшей мощную кампанию «За».

— Противники поправок преподносились, как проамерикански настроенные граждане, желающие только плохого и все, что происходило плохого в стране все эти годы – по их вине. Кто начинает говорить против госвласти – воспринимается, как противник хорошей жизни.

Что касается самой процедуры плебисцита, Галин считает, что в УИКах нет нарушений, а если есть подтасовки, то они в ТИКах.

— Если и были фальсификации — все делается в ГАС «Выборы».

Комментируя историю с наблюдателем в Стерлитамаке, которой пригрозили уголовной ответственностью за вынос бюллетеня, Галин предложил ей при необходимости свою помощь.

— Нет ни голословного, ни административного состава. Председателями УИКов зачастую становятся не самые образованные люди, — резюмировал Галин.

Эхо Москвы
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  • 1 | 08.07.2020, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПЧ - впечатление: в нем одни типа шизонутой Алексеевой или аферистки Гайсиной



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  • 2 | 08.07.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот у голосовавших против только один аргумент - я не люблю Путина, поэтому голосую против.



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5

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  • 3 | 08.07.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.07.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вот у голосовавших против только один аргумент - я не люблю Путина, поэтому голосую против.
....................................
Аргумент другой - я не люблю воров, поэтому голосую против.



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3

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  • 4 | 08.07.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.07.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 08.07.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вот у голосовавших против только один аргумент - я не люблю Путина, поэтому голосую против.
....................................
Аргумент другой - я не люблю воров, поэтому голосую против.
----------------------------------
Ты не любишь воров и поэтому голосуешь чтобы все осталось так как и было? Чтобы воры воровали, а ты из не любил за это?



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2

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  • 5 | 08.07.2020, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.07.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

3 | 08.07.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 08.07.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вот у голосовавших против только один аргумент - я не люблю Путина, поэтому голосую против.
....................................
Аргумент другой - я не люблю воров, поэтому голосую против.
----------------------------------
Ты не любишь воров и поэтому голосуешь чтобы все осталось так как и было? Чтобы воры воровали, а ты из не любил за это?
.......................................
Не понял ты, недалекий умом, лишить власти главвора и всю шайку за решетку - мечта каждого патриота России.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 08.07.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял ты, недалекий умом, лишить власти главвора и всю шайку за решетку - мечта каждого патриота России.
-------------------------
А голосование против поправок в конституцию тут причем? Ты хочешь чтобы по прежнему все чиновники воры имели второе гражданство, имущество и счета в другой стране и в любой момент могли сдристнуть за границу?



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3

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  • 7 | 08.07.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я голосовал против, потому что одни воруют, а мне уже ничего не остается спиз... украсть. Это - обидка.



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0

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  • 8 | 08.07.2020, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аргумент другой - я не люблю воров, поэтому голосую против.
===================
Скорее всего ты вороватый чиновник имеющий имущество и гражданство в другой стране и к тому же пидорас. Поэтому ты голосовал против.



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