— Победил советский гражданин, — заметил Галин. – Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей. Посчитали, что голосование вернет все назад и возродит былую мощь Союза.
Галин считает, что голосовавшие за поправки поверили госпропаганде, развернувшей мощную кампанию «За».
— Противники поправок преподносились, как проамерикански настроенные граждане, желающие только плохого и все, что происходило плохого в стране все эти годы – по их вине. Кто начинает говорить против госвласти – воспринимается, как противник хорошей жизни.
Что касается самой процедуры плебисцита, Галин считает, что в УИКах нет нарушений, а если есть подтасовки, то они в ТИКах.
— Если и были фальсификации — все делается в ГАС «Выборы».
Комментируя историю с наблюдателем в Стерлитамаке, которой пригрозили уголовной ответственностью за вынос бюллетеня, Галин предложил ей при необходимости свою помощь.
— Нет ни голословного, ни административного состава. Председателями УИКов зачастую становятся не самые образованные люди, — резюмировал Галин.
Эхо Москвы
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Азамат Галин: «Аргументы голосовавших «за» — вплоть до полета космических кораблей»
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