Айдар Губайдулин: «Становится еще хуже»

Один из фигурантов «московского дела» программист Айдар Губайдулин находится сейчас в статусе политического беженца в Литве. В эфире «Эха» он заметил, что пока обстоятельства его уголовного дела и личные перспективы «не пахнут возвращением». МВД объявило Губайдулина в федеральный и международный розыск. Но на практике это ничего не значит, кроме стран СНГ политических беженцев России практически не выдают.— Уголовное дело открыто, я в международном розыске, и непонятно, какая будет судьба у дела, и я рассчитываю на лучший исход.Он напомнил, что амнистия в этом году, под которую могли попасть фигуранты «московского дела», не состоялась, а прекращение своего дела он назвал «сказочным вариантом». Его дело, напомним, из суда вернули в следственный комитет, где вероятный срок могут продлить.Что же касается международного розыска, Губайдулин говорит, что это некий внутренний статус в России. Никто Интерполу документы на него не передавал.— Понятно, что это не было сделано. Я объявлен в розыск, и на самом деле это не накладывает никаких санкций. Если бы я был в Казахстане или Белоруссии — это могло бы навредить, а в странах ЕС это ничем не грозит. МВД должно было подать в розыск в Интерпол, но даже если бы это было сделано, учитывая характер дела, точно не экстрадировали бы.Год спустя после событий на улице Рождественка в Москве он считает, что принял верное решение на тот момент уехать из страны: в деле появлялись все новые участники, и все шло к «закручиванию гаек». Сейчас он считает, что если бы остался, то получил бы штраф.Напомним, что его обвиняют в том, что он кинул в сторону полицейского бутылку, когда омоновцы избивали толпу протестантов.— Все митинги в России – законны. Они могут быть несанкционированными, но от этого они не менее законны. Согласно старой и новой Конституции люди могут собираться мирно и без оружия, что и было сделано 27 июня, и массовых беспорядков там не было. А согласует ли мэрия Москвы или нет – это их проблема, и полиция не имеет права задерживать людей.Губайдуллин рассказал, что начал выходить на уличные акции протеста после выхода фильма «Он вам не Димон».— Я люблю страну и считаю, что против несправедливости нужно бороться. Причиной тем событиям послужили выборы в Мосгордуму (недопуск оппозиционных кандидатов – ред.), и я считал, что мои права нарушаются. Я бросил бутылку в сторону полицейского потому, что они избивали других протестующих, им сопротивления никто не оказывал. Самого факта хватания полицейского за руку достаточно для уголовного дела.Год спустя, по его мнению, «стало хуже: теперь задерживают за пикеты».— Постепенно становится еще хуже. А если нет разницы, за что получить штраф — за митинг или пикет, зачем мелочиться? Все видели, как власть себя вела во время эпидемии, как «помогала» людям, все видели, что сделано с Конституцией, думаю, это не кончится чем-то хорошим.