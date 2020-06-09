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Айдар Губайдулин: «Становится еще хуже»

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Один из фигурантов «московского дела» программист Айдар Губайдулин находится сейчас в статусе политического беженца в Литве. В эфире «Эха» он заметил, что пока обстоятельства его уголовного дела и личные перспективы «не пахнут возвращением». МВД объявило Губайдулина в федеральный и международный розыск. Но на практике это ничего не значит, кроме стран СНГ политических беженцев России практически не выдают.

Айдар Губайдулин: «Становится еще хуже»


— Уголовное дело открыто, я в международном розыске, и непонятно, какая будет судьба у дела, и я рассчитываю на лучший исход.

Он напомнил, что амнистия в этом году, под которую могли попасть фигуранты «московского дела», не состоялась, а прекращение своего дела он назвал «сказочным вариантом». Его дело, напомним, из суда вернули в следственный комитет, где вероятный срок могут продлить.

Что же касается международного розыска, Губайдулин говорит, что это некий внутренний статус в России. Никто Интерполу документы на него не передавал.

— Понятно, что это не было сделано. Я объявлен в розыск, и на самом деле это не накладывает никаких санкций. Если бы я был в Казахстане или Белоруссии — это могло бы навредить, а в странах ЕС это ничем не грозит. МВД должно было подать в розыск в Интерпол, но даже если бы это было сделано, учитывая характер дела, точно не экстрадировали бы.

Год спустя после событий на улице Рождественка в Москве он считает, что принял верное решение на тот момент уехать из страны: в деле появлялись все новые участники, и все шло к «закручиванию гаек». Сейчас он считает, что если бы остался, то получил бы штраф.

Напомним, что его обвиняют в том, что он кинул в сторону полицейского бутылку, когда омоновцы избивали толпу протестантов.

— Все митинги в России – законны. Они могут быть несанкционированными, но от этого они не менее законны. Согласно старой и новой Конституции люди могут собираться мирно и без оружия, что и было сделано 27 июня, и массовых беспорядков там не было. А согласует ли мэрия Москвы или нет – это их проблема, и полиция не имеет права задерживать людей.

Губайдуллин рассказал, что начал выходить на уличные акции протеста после выхода фильма «Он вам не Димон».

— Я люблю страну и считаю, что против несправедливости нужно бороться. Причиной тем событиям послужили выборы в Мосгордуму (недопуск оппозиционных кандидатов – ред.), и я считал, что мои права нарушаются. Я бросил бутылку в сторону полицейского потому, что они избивали других протестующих, им сопротивления никто не оказывал. Самого факта хватания полицейского за руку достаточно для уголовного дела.

Год спустя, по его мнению, «стало хуже: теперь задерживают за пикеты».

— Постепенно становится еще хуже. А если нет разницы, за что получить штраф — за митинг или пикет, зачем мелочиться? Все видели, как власть себя вела во время эпидемии, как «помогала» людям, все видели, что сделано с Конституцией, думаю, это не кончится чем-то хорошим.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 08.07.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самое большое, что грозило протестанту, это штраф. Но расставание с деньгами для него оказалось смерти подобно. Интересно, ему уже выписали пенсию, как Буковскому или платят разовые гонорары за такие же публикации?



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4

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  • Гость
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  • 2 | 08.07.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. Я бросил бутылку в сторону полицейского потому
---------------
А неважно, почему. В штатах бы тебя за это сразу пристрелили.



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  • Гость
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  • 3 | 08.07.2020, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не за летевшую от ветра бутильку а за то что принял участие в протесте



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0

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  • Участник
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  • 4 | 08.07.2020, 20:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14961 | Рейтинг: -2148,4
Сравните этого героя либерального подполья, который из толпы кинул в полицейского пустой пластиковой бутылкой (думал не заметят), а потом, когда заметили бежал аж до Эстонии вот с этими ребятами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодая_сила

Только прочитайте сначала слова одного человека:

"Для начала - промотайте почти до конца и посмотрите, кто и за что критиковал операцию. Говорит о многом. В частности, о страхе перед тем, что может хотя бы теоретически исчезнуть так выгодная либерахам категория "подросток" и вновь появится нормальное определение "молодой мужик". И либерахам не важно, что операция стала концом подростковой оргпреступности в Сербии. Им важно, что были нарушены некие ими же выдуманные сфероконические "права подростков". Остальное - гори огнём.

Но ещё более интересна сама операция и её последствия. 7-11-классники всерьёз воюют друг с другом, есть убитые и раненые. Побеждает добро (я не шучу). И вместо того, чтобы начать в СМИ травлю "малолетних ублюдков-преступников, из которых уже ничего хорошего не выйдет, пусть сидят по-взрослому!" - части из них дают 2-3 года, а большинство приговаривают к исправительным работам. ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СТРЕЛЯЛИ В ПОЛИЦЕЙСКИХ!!!

Вот именно так и должна вестись борьба с молодёжной преступностью. Руками боевых групп из самих мальчишек и без малейшей попытки "сурово осправедливить" схваченных. Они - тоже жертвы, и это надо накрепко помнить.

ПыСы: и да, по-моему, это единственный такой случай за полвека в истории Европы. Тоже показательно."



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  • Гость
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  • 5 | 09.07.2020, 00:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Бросившего...бы пристрелили..."

Это обман!
За акцию Конституцией признаваемой законной полицейские бы не забивали! А избиения дубиной наносят существенные повреждения органов человека. В США чиновника запрещающего Конституционное действо немедленно привлекут к уголовной отсидке, это без вопросов, если не успеют пристрелить!!!

А вам не позорно 20лет жить под пятой бандита из Тамбовской ОПГ, иль нелады с понятием чести?!

Мои вам соболезнования...искренние!



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