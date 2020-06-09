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Правильной дорогой идёте

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Арестовав Ивана Сафронова, начальство сделало еще один шаг к тому, чтобы целые профессиональные группы осознали на своем примере о том, что нынешние порядки в стране представляют для них угрозу.

Правильной дорогой идёте


В данном случае речь идет о журналистах. То, что было начато делом Голунов и продолжено случаем Прокопьевой, теперь закрепляется арестом Сафронова.

До этого (приговор Серебренникову и его коллегам) – начальство настроило против себя театральное сообщество.

Пишем «начальство», но на деле речь идет о МВД, ФСБ, следствии, прокурорах, отвязавшихся структурах, лишенных должного политического контроля.

Умные власти, понимая, что сейчас не начало «нулевых», поддержка падает, страна закипает, ввели бы особый контроль «силовых структур», контролируя возбуждение резонансных дел, проверяя, нет ли в них частных интересов или сыскной глупости.

Но российское начальство так, видимо, не считает.

Поэтому у него «силовики» (а в Европе – Кадыров) делают то, что считают правильным для себя. Причем избрали предметом атаки профессиональные группы, которые обращаются к массам.

«Силовики» влезают во всякую дрянь, а затем у начальства начинаются мучения, что «как же теперь отступить, показав слабость»?

Не отступайте – плодите своими руками оппозицию.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 08.07.2020, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С простым народом что творят, никого не возмущает. А вот Сафроновы,Немцовы ,Ходорковские ... проблема всех "правозащитников" , общественников и пр. И никто не задается вопросом : Что за глава Роскосмоса взял себе советником этого отпрыска? Советники,консультанты обычно опытные тузы , а этот - чей же отпрыск , какие родственные или иные связи ? Теперь в Роскосмосе - журналисты,в сельском хозяйстве - артисты и т.п. будут править ставленниками высших должностных лиц ??? Позор!!! Его как изменника вместе с главой -сослать на разработку урановых руд и будет справедливо. А крикуны по таким людишкам тоже давно д.б. привлечены к ответственности . Вывод: Сталин И.В. был во многом прав,потому что предатели пробрались уже до самых высших эшелонов власти.Чем выше должность, тем алчнее ,продажнее. Это только этого недоросля поймали, полагаю,вряд ли он один. А Рогозин предавший однопартийцев из "Родины" однако тоже не вызывает доверия. То в его ведомстве 30 млрд разворовали , то изменники ...а сам то в этом болоте кто ?



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  • 2 | 08.07.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем говорить о Сафронове, правозащитникам надо бы позаботится о реабилитации Берия. Или они действительно уверены, что человек построивший ядерный щит, был агентом Британии и Японии?



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  • Гость
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  • 3 | 08.07.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До этого (приговор Серебренникову и его коллегам) – начальство настроило против себя театральное сообщество.
---------------------
А что с Серебренниковым не так? Неужто посадили таки ворюгу?



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5

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  • 4 | 08.07.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничосе, раз оппы так оперативно – с плакатами, вышли на защиту этого “узника совести”, значит не зря арестовали.
Работайте братья. (с)



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  • Гость
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  • 5 | 08.07.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое просто так не бывает.

"Скажите, что происходит". Так все сказали.

Госизмена. Работа на НАТО. Закрытый процесс. И судья сказала и следователь и пресс-секретарь президента.

​​Лефортовский суд постановил арестовать журналиста Ивана Сафронова на 2 месяца по делу о госизмене.

До заседания многие СМИ быстренько выпустили заявления в поддержку Сафронова — среди них «РБК», «Ведомости», «Дождь», «Знак», «Медуза», «Бумага», «Медиазона»

Собчак уже в автозаке. Сама обалдела. Не везёт Ксюше. Сломанный нос. Поваляли в монастыре. Задержали.

Слышал, что наркотики подбрасывают. Но госизмену не подбрасывали никогда. В современной России. Тут же доказательная база должна быть, а не просто пакетик с порошком на кармане.



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  • Гость
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  • 6 | 08.07.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может после того, как оппы потерпели позорное фиаско с «гражданином поэтом», они стали более осмотрительны? Ведь они сразу ВСЕ бросились на защиту гражданина алкаша, а он им такую падляну, потом ещё, ещё…
Вот и защищай после этого “жертв кровавого рэжима”.
Прям хоть слезу пускай... не тот либероид пошёл.
Какие то всё недожертвы.



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  • Гость
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  • 7 | 08.07.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, вот, на кого расчитывают своими дацзыбао эти рукопожатные ?

Сенцов у них арестовиан за муки творчества, а не за участие в теракте
Серебренников за бессонные ночи с Голой пионеркой, а не за банальное воровство бюджетных денег
и Ваня за свои тексты,
а не за сотрудничество со спецслужбами Чехии, читай, ГритБритн

за кого рукопожатные принимают своих читателей?
за даунов ?



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  • 8 | 08.07.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Оппозицию надо плодить растленную и деградировавшую (по выражению Шендеровича)



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  • 9 | 09.07.2020, 00:57 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8479 | Рейтинг: +2086,7
8 | 08.07.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Оппозицию надо плодить растленную и деградировавшую...
________________________________________________
Лишь-бы пукнуть в сторону оппозиции, без всякой логики и смысла.

Растлевает страну и плодит деградантов в первую очередь преступная и бессовестная власть, им нужна именно такая "кормовая база"...

Оппозиция не может быть растленной априори, потому что она против этой власти...

Тролли, из какой подворотни вас вытащили, почему не обучены думать, логически рассуждать? Почему развитие мышления на уровне пятикласника из коррекционной школы?



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