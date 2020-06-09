В данном случае речь идет о журналистах. То, что было начато делом Голунов и продолжено случаем Прокопьевой, теперь закрепляется арестом Сафронова.
До этого (приговор Серебренникову и его коллегам) – начальство настроило против себя театральное сообщество.
Пишем «начальство», но на деле речь идет о МВД, ФСБ, следствии, прокурорах, отвязавшихся структурах, лишенных должного политического контроля.
Умные власти, понимая, что сейчас не начало «нулевых», поддержка падает, страна закипает, ввели бы особый контроль «силовых структур», контролируя возбуждение резонансных дел, проверяя, нет ли в них частных интересов или сыскной глупости.
Но российское начальство так, видимо, не считает.
Поэтому у него «силовики» (а в Европе – Кадыров) делают то, что считают правильным для себя. Причем избрали предметом атаки профессиональные группы, которые обращаются к массам.
«Силовики» влезают во всякую дрянь, а затем у начальства начинаются мучения, что «как же теперь отступить, показав слабость»?
Не отступайте – плодите своими руками оппозицию.
Эхо Москвы
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Правильной дорогой идёте
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