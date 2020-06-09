Правильной дорогой идёте ...

Арестовав Ивана Сафронова, начальство сделало еще один шаг к тому, чтобы целые профессиональные группы осознали на своем примере о том, что нынешние порядки в стране представляют для них угрозу.В данном случае речь идет о журналистах. То, что было начато делом Голунов и продолжено случаем Прокопьевой, теперь закрепляется арестом Сафронова.До этого (приговор Серебренникову и его коллегам) – начальство настроило против себя театральное сообщество.Пишем «начальство», но на деле речь идет о МВД, ФСБ, следствии, прокурорах, отвязавшихся структурах, лишенных должного политического контроля.Умные власти, понимая, что сейчас не начало «нулевых», поддержка падает, страна закипает, ввели бы особый контроль «силовых структур», контролируя возбуждение резонансных дел, проверяя, нет ли в них частных интересов или сыскной глупости.Но российское начальство так, видимо, не считает.Поэтому у него «силовики» (а в Европе – Кадыров) делают то, что считают правильным для себя. Причем избрали предметом атаки профессиональные группы, которые обращаются к массам.«Силовики» влезают во всякую дрянь, а затем у начальства начинаются мучения, что «как же теперь отступить, показав слабость»?Не отступайте – плодите своими руками оппозицию.