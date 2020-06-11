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Причинно-следственный эксперимент

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Кстати, о губернаторе Фургале и внезапных арестах преступников из ЛДПР… Помните, был такой Алексей Митрофанов? Заместитель Жириновского, мордатенький такой… Он потом к Миронову перескочил блохой умелой… Я-то помню его хорошо, он меня в прямом телевизионном эфире учил Родину любить, и даже не один раз…

Причинно-следственный эксперимент


Так он давно в розыске за коррупцию в особо крупных размерах, этот Митрофанов, и загадочное нераскрытое убийство кредитора еще маячит там, рядышком, а прийти на допрос никак не может: лечится в Хорватии.

Вот как депутатскую неприкосновенность с него сняли в 2014 году, — сразу заболел и улетел на процедуры. Обещал, как выздоровеет, вернуться и начать сотрудничать со следствием, но никак не доедет.

Очень слабое здоровье у человека (с 2014 года).

А государство у нас, вы же знаете, доброе. Если болен человек, пусть даже и убийца, — зачем его тревожить? Нет, ежели это Алексанян из ЮКОСа или Магнитский, то пускай хоть сдохнет в камере, вражина, поделом ему, но если свой, классово близкий, то власть вся как из зефира в этот момент состоит – сладкая, нежная, податливая… Ну не хочет Митрофанов на допрос, зачем торопить? Он же против Путина ничего не говорил? Вот и ладушки, пускай живет себе в Загребе, жалко, что ли?

Вот и Фургал этот, выпускник Российской академии Госслужбы при Президенте РФ, однопартиец депутата Митрофанова, до поры до времени совершенно не интересовал следственные органы.

Но, видать, бес федерализма попутал его, или сам попутал рамсы, но только 1 июля сего года, простите мой армейский французский, залупился вдруг против Президента: не обеспечил явку на обнулении, отказался организовывать вбросы, дал низкий результат по Хабаровскому краю!

И опаньки — недели не прошло, нашли серию заказных убийств пятнадцатилетней давности. Убивал Фургал, не убивал – бог его знает. Главное – нашли.

Отсюда эрго, как говорил один могильщик у Шекспира: люби Путина, номеклатура! Шибче люби его, прилюдней и наглее, прилипай, соревнуясь в бесстыдстве, чтобы тени сомнения не оставалось в бункере. Тогда — хоть бомбометания по людям организуй, как генерал Шаманов, все будет тип-топ.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 10.07.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для нас не тайна, что это, прежде всего, борьба властных группировок,
живущих по понятиям. А в той или иной мере бандиты по всей вертикали.
Есть мнение эксперта, что ЛДПР сливают, чтобы не прошла в Думу-2021.



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  • Гость
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  • 2 | 10.07.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что же ты, Витя, ограничился одним Митрофановы и не упомянул ни Коха, ни Невзлина, ни Пономарёва. Да их там на Западе, скрывающихся от правосудия, хоть пруд пруди. Но они же рукопожатные, а это другое дело.



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