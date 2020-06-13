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Геннадий Гудков: «Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма»

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Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска — последнее «китайское» предупреждение Путину и всем его кремлевским сотоварищам. Просто если в Кремле или путинском бункере снова ничего не поймут — скорой беды уже не избежать. Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» властьпредержащие и российское общество?

Геннадий Гудков: «Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма»


***

Видео:



Многотысячную стихийную акцию в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала, которая в субботу утром прошла в центре Хабаровска, дальневосточные СМИ называют крупнейшей в истории региона.

***

Путинский режим уже довел страну до точки кипения. Народ зол, раздражен, обнищал и не видит никакой перспективы для себя в ближайшем будущем.

Достало всё: ложь с телеэкранов, произвол чинуш и силовиков, борьба за ВЫЖИВАНИЕ, бесконечная череда коррупционных скандалов, несбывшиеся надежды. До смерти надоел (есть и более точное, но непечатное слово) сам Путин, «герой» ежедневных передач по всем каналам, говорящий одно и то же многие годы. Однако от его слов ничего в стране не меняется, а лишь становится хуже! Позорное «обнуление» и постыдное цепляние за власть в сочетании с корона-нефте-прочим-кризисом окончательно уничтожили веру в президента и последние остатки его имиджа. А нарастающая политическая неадекватность «нацлидера» (даже постановочные интервью, и те перестали показывать из-за негативного эффекта), отрыв от реальности (чего только стоят его встречи с одними и теми же ФСО-шниками, переодевающимися то в рыбаков, то врачей, то геологов!) превратила его из крутого «мачо» в мрачного и отставшего от поезда прогресса «дедушку», говорящего все более странные и чудные вещи.

Вконец ох...шие (вот нет никакого другого синонима этому слову в русском языке!) от вседозволенности и безнаказанности силовики уже настолько настроили против себя народ, что он с трудом удерживается от «ответки» на их неслыханную жестокость и действия за гранью не только закона и справедливости, но и здравого смысла.

События, а по большому счету — НАРОДНЫЙ БУНТ в Хабаровске — четко показал всем нам, как будет развиваться кризис власти в России. Сперва начнется «буза» в регионах, где народ более обездоленный, обозленный на «сытую» Москву, на жирующих столичных чинуш. Силовики в регионах тоже не могут действовать так жестко и без оглядки, как в 12 миллионной Москве. Потому что эти силовики там живут со своими семьями, и просто безнаказанно размозжить голову соседа дубинкой или сломать ему, лежащему на тротуаре, ногу, как это происходит в Москве, не получится. Вот почему в регионах на улицах свободы даже больше, чем в Москве, куда накануне любого массового митинга стягивают для подкрепления ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ полицаев и «гвардейцев» из соседних областей.

Хабаровск продемонстрировал, что по накопившимся предпосылкам страна, в целом, к стихийным бунтам готова. Власть ненавидят все сильнее, рейтинги Путина, на которых годами держалась вся его коррумпированная и ни на что иное не годная «вертикаль», неумолимо катятся вниз. Но надо понимать, что наш народ живет не умом, а...сердцем! Даже когда он объективно готов выйти на улицу, ему нужна сильная эмоция. Вспомните 2011 год. Почему люди вышли? Просто они сильно обиделись на Путина за «рокировку», а потом еще впервые увидели воочию, как шельмуют результаты их голосования.

Вы думаете, люди в Хабаровске вышли за арестованного Фургала?! Ничего подобного! Народ давно не верит губернаторам, министрам, мэрам. Даже злорадствует, когда на них надевают наручники и отнимают награбленное. Но в Хабаровске «по беспределу» арестовали того губернатора, которого они сами выбрали вместо кандидата от опостылевшей «Единой России» и Москвы; именно это обстоятельство задело людей за живое. Десятки тысяч «разгневанных горожан» вышли от злости и обиды на Путина, на московских обнаглевших силовиков, на продажных едроссовских чинуш. И самое главное: в Хабаровске политический протест был направлен против Путина лично, против его вечного сидения в Кремле. Против президента, виновного в нищете, безработице, росте цен и сложившейся безнадеге! Надеюсь, все обратили внимание на главный лозунг народного схода «Путина — в отставку!»?

И это еще пока очень цивилизованно и мягко сказано. Но в умах миллионов уже произошел тектонический сдвиг общественного сознания: во всем виноват Путин. Не Чубайс, не 90-ые, не Правительство или даже голимая ЕР. Виноват Путин, и он ДОЛЖЕН УЙТИ! Вот основной урок Хабаровского мирного «бунта». И, поверьте, теперь это теперь станет ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ всего политического и нарастающего СОЦИАЛЬНОГО протеста. Власть Путина и его ставленников в народе начинают все больше презирать и даже ненавидеть; ее ставленников уже освистывают на стадионах и концертах, и скоро это станет регулярным и массовым явлением.

Чем может ответить народу «обнуленный» президент? «Пряники» для народа у него уже кончились, но еще остался «кнут»: вооружённые до зубов силовики и репрессивный механизм. Рискнет ли Путин применить свои вооруженные отряды против накапливающего злость народа? Я бы на его месте не рисковал: так можно повторить судьбу ряда диктаторов современного мира, уже совершавших подобную ошибку.

Хабаровский «бунт» показал: народ действительно устал от Путина, его власти, устал ждать «смены караула», устал терпеть творимый в стране бардак и беспредел и надеяться на лучшее. Он на взводе, и любая сильная эмоция способна вызвать массовый народный взрыв. Вот почему требование «Путин должен уйти!» (Путина в отставку!) становится самым актуальным и объединяющим лозунгом всех сил, выступающих за новую Россию ПОСЛЕ ПУТИНА.

Ну, а Путин… действительно должен уйти, ведь, похоже, для него это единственный разумный выход отвратить страну от распада, а народ от братоубийственного конфликта. В Кремле стоит серьезно задуматься над таким сценарием, а не жить «под собой не чуя страны!» Пока не пролилась народная кровь!

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.07.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гудков, кажется, шамнством занялся? Сколько раз он повторил: "Путин должен уйти"? Ему остаётся только кликушеством заниматься. Да и количество протестующих он почему-то убавил, некоторые говорили там вышили на улицы более 60 000 человек. Мог бы приплюсовать свои тридцать пять тысяч.



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  • 2 | 12.07.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..последнее «китайское» предупреждение Путину и всем его кремлевским сотоварищам.

---------------------------------------------------
Так было же уже "последнее"! И самое низшее днище Путин раз пятьсот пробивал. И революцию в интернете оппа уже тыщу раз начинала, но дальше Эха дело не пошло.
Хотя всем давно известно, что народ на самом деле очень любит либероидов и всегда сотнями миллионов голосует за неё.
Только крававый путенский режим всегда мухлюет и занижает показатели до 1,5%.



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  • 3 | 12.07.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы думаете, люди в Хабаровске вышли за арестованного Фургала?! Ничего подобного!..
++++++++++++

Да нет, что ты, хабаровчане вышли из-за того, чтобы В.Путин ушёл, а Генчик Гудков занял его место. Правильно? Согласен Генчик взять на себя ответственность и занять место президента России? Только быстро?

Если серьёзно, то мне кажется, что братва Серёги Фургала, конечно же, организуют недовольных жизнью и потом они все вместе, добровольно, выходят протестовать против президента В.Путина и действующей вертикали власти. А как по-другому?

Люди выбрали губернатора, пусть он бывший бандит и бывший убийца, хабаровчане наверняка это знают, но он завязал и он им наверняка действительно нравится. Он не маслокрад, не трепло, не гомик, не подпиндосяра, он держит данное слово, отвечает за базар... а что людям ещё надо?



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  • 4 | 12.07.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот толстожопый Герцен из Лондона пишет, или не выпускают пока?



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  • 5 | 12.07.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Автор - с его бывшим профессиональным опытом - прекрасно понимает, что ничего СТИХИЙНОГО в таких "бунтах" (прогулках с кричалками) не бывает. Слышал он и о подключении к представлению местных навальнят, отсвечивающих везде, где намечается какой-нибудь балаган.
Знает он и о том - кто организовывал это мероприятие, которое ни на что повлиять не может, пока идёт судебное разбирательство.

Обычная агитка с рядом однообразных зомбирующих лозунгов для специфического сборища местных пациентов.



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  • 6 | 12.07.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Непонятно и поведение силовиков ...Если 16 лет назад организовал убийство и не понес ответственность ...тогда что же откупился ??? Что ж такие вы продажные то "блюстители " ?????



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  • 7 | 12.07.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему бы Геннадию не напомнить о прецеденте. Ещё в 1998 году в Нижний Новгород приехало начальство снимать всенародно избранного мэра Андрея Клементьева. И кто? Его друг и партнёр по бизнесу, герой либерализма Борис Немцов.
И снял. И об'явил нижегородцам, что "они продались за бутылку водки хвост селёдки".



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  • 8 | 12.07.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Капитализм и либерализм не предполагает, что государство что- то делает для народа. Предполагается, что вы теперь свободны что- то сделать для себя сами.
Через одного тут рассказывают, как Гейтс, Маск и пр. миллионами в гараже изобрели себе грандиозный бизнес.
Гаражей в России много, выбирайте.



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  • 9 | 12.07.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гудков Геннадий Владимирович. Родился 15 августа 1956 года в Коломне, Московская область. Мать — преподавала в школе русский язык и литературу, отец — инженер на заводе тяжелых станков в Коломне. Дед по отцовской линии, Пётр Яковлевич Гудков, был одним из помощников Н. И. Бухарина, работал в типографии «Известий», после ареста Бухарина, спасаясь от репрессий уехал в деревню. Бабушка по отцовской линии, Рената Глебовна, — работник института, во время Гражданской войны работала в штабе командарма М. В. Фрунзе. Дед по материнской линии, Владимир Сергеевич Хованский, стал жертвой сталинских репрессий.
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__ Потомственный предатель Родины, ещё имеет и недвижимость в Великобритании! Очень Опытный



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  • 10 | 12.07.2020, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68630 | Рейтинг: +11886,9
Нищие люди есть везде, но только в России нищие люди могут работать полный день, 40 часов в неделю, всю жизнь. Люди, которые работают, не должны нищенствовать. Как вообще можно так организовать государство?

Из тви



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  • 11 | 12.07.2020, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68630 | Рейтинг: +11886,9
Омбудсмен Дальнего Востока
@Far_East_Russia

Важно понимать, что на хабаровской манифестации не было никаких беспорядков, битых витрин,потасовок.

Того чем нас постоянно пугает пропаганда-мол будут погромы.

30 тысяч вполне культурно могут,без дубинок ОМОНа гулять по городу и выражать своё мнение.
Даже без согласования.



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  • 12 | 12.07.2020, 12:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31594 | Рейтинг: -711,7
Хабаровчане массово протестуют против ареста ихнего губера Фургала.

А что сделала уфимская публика, когда заарестовали уфагубовских кумиров во главе со Швецом? Каким образом выразили протест против невинно осужденного Масленникова?

Вышли на улицы с плакатами?

Не, "Мы пойдем другим путем"

Закидали какашками, облили помоями понарисовали порно-шаржей. И на следователя Вахитова, и на подавших иски Сарбаева с Бердиным, на судью с прокурором



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  • 13 | 12.07.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До чего дожили! Наши либерасты уже недовольны, что губернатора(!) арестовали за убийства(!!!!)!!!!!!



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  • 14 | 12.07.2020, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68630 | Рейтинг: +11886,9
Хабиров с ног сбился, ища по всему свету инвесторов для региона. И г-н Назаров тоже ищет вместе с ним, он же правая рука Хабирова - пусть и не премьер, но все же вице, а в отсутствии премьера он и есть серый кардинал. Я прально понимаю?
И вдруг - НОЖ В СПИНУ! Г-н Назаров в лице Председателя Совета директоров Группы Компаний «Гранель» инвестирует 13 миллиардлов не в Уфу, не в Башкортостан, а в Москву! В "Лосиный остров"!
Как же так, г-н Хабиров? Это ж какую змеищу-то на груди вы пригрели?!

10:32, 12 июля 2020
На застройку 1 миллиона квадратных метров у парка «Лосиный остров» нашелся девелопер
Этим, как пишет газета РБК, займется компания «Гранель», которая намерена выкупить участок, ранее принадлежавший «Мосметрострою». Его стоимость, по оценкам специалистов, составляет 13 миллиардов рублей.

Проект перепланировки этой территории мэрия одобрила еще в 2017 году. Здесь могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 миллион квадратных метров, из которых более половины отдадут под жилье.

В компании комментировать эту информацию не стали.



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  • 15 | 12.07.2020, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще пара хабаровсков и Карачун приснится ООчканутому... Беги кролик, беги
турк



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  • 16 | 12.07.2020, 14:21 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10462 | Рейтинг: -830,6
Беги кролик, беги турк
+++++++++++++++++++
Понято, сам с собою, тихи кукареки. Клоун Тра-та-турк, а тебе то от чего бежать, и куда бежать?



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  • 17 | 12.07.2020, 14:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68630 | Рейтинг: +11886,9
Leonid Крестик Volkov
@leonidvolkov
И еще немного чудес.

В России-без-Москвы 9 июля по официальным данным зарегистрирован 5941 новый случай коронавируса. А 8 июля... тоже 5941. Точное совпадение!

А до того:
6 июля — 5926
4 июля — 5952
1 июля — 5945
30 июня — 5948
29 июня — 5937

Молнии бьют удивительно кучно!

12 июля 5936
11 июля 5933
10 июля 5998

Представляю, как они смеются, когда это рисуют и публикуют. Официальные данные хахаха, вышли на плато хахаха.

Какой-то запредельный цинизм просто.



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  • 18 | 12.07.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор жаждет желаемое выдать за действительное. На основе индуктивного умозаключения возможно, конечно, истинное суждение. Но где уверенность, что все посылки истинны?. Социальные отношения непознаваемы.

Обобщение по одному явлению чаще всего бывает ошибочным.



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  • 19 | 12.07.2020, 14:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68630 | Рейтинг: +11886,9
инвестирует 13 миллиардов не в Уфу, не в Башкортостан, а в Москву! В "Лосиный остров"!
____________________________________

И это всего лишь стоимость участка - страшно подумать в какую сумму выльется всё строительство!



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  • 20 | 12.07.2020, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.07.2020, 12:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68629 | Рейтинг: +11888,1
Нищие люди есть везде, но только в России нищие люди могут работать полный день, 40 часов в неделю, всю жизнь. Люди, которые работают, не должны нищенствовать. Как вообще можно так организовать государство?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Для начала про это спроси у своего кумира-алкаша и демшизы! Очень Опытный



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