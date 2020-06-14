Не вышли даже за Диля, Руслан

Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!»Руслан Габбасов — национальный активистИз Facebook.Сейчас каждый руководитель региона, будь то губернатор, башлык и даже президент, в своей душе с надеждой себя спрашивает, а выйдут ли за него люди также, как вышли в Хабаровске за губернатора Фургало?И прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо честно ответить на другие.— Спас ли я Куштау от жадных олигархов?— Не фальсифицировал ли я выборы?— Смог ли я защитить жителей Сибая от экологической катастрофы?— Давал ли я высказываться всем желающим на публичных слушаниях?— Не подавлял ли я свободу слова?— Не сажал ли я ярких и популярных оппозиционеров?— Не запрещал ли я национальные организации?Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!» или с сожалением констатировать: «Нет, не выйдут!»