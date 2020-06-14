Руслан Габбасов — национальный активист
Из Facebook.
Сейчас каждый руководитель региона, будь то губернатор, башлык и даже президент, в своей душе с надеждой себя спрашивает, а выйдут ли за него люди также, как вышли в Хабаровске за губернатора Фургало?
И прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо честно ответить на другие.
— Спас ли я Куштау от жадных олигархов?
— Не фальсифицировал ли я выборы?
— Смог ли я защитить жителей Сибая от экологической катастрофы?
— Давал ли я высказываться всем желающим на публичных слушаниях?
— Не подавлял ли я свободу слова?
— Не сажал ли я ярких и популярных оппозиционеров?
— Не запрещал ли я национальные организации?
Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!» или с сожалением констатировать: «Нет, не выйдут!»
Руслан Габбасов, Эхо Москвы
Оригинал публикации
Не вышли даже за Диля, Руслан
Раздел: Политика | Просмотры: 43214 | Комментарии: 23