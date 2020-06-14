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Не вышли даже за Диля, Руслан

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Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!»

Не вышли даже за Диля, Руслан


Руслан Габбасов — национальный активист

Из Facebook.

Сейчас каждый руководитель региона, будь то губернатор, башлык и даже президент, в своей душе с надеждой себя спрашивает, а выйдут ли за него люди также, как вышли в Хабаровске за губернатора Фургало?

И прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо честно ответить на другие.

— Спас ли я Куштау от жадных олигархов?

— Не фальсифицировал ли я выборы?

— Смог ли я защитить жителей Сибая от экологической катастрофы?

— Давал ли я высказываться всем желающим на публичных слушаниях?

— Не подавлял ли я свободу слова?

— Не сажал ли я ярких и популярных оппозиционеров?

— Не запрещал ли я национальные организации?

Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!» или с сожалением констатировать: «Нет, не выйдут!»

Руслан Габбасов, Эхо Москвы
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  • 1 | 13.07.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Сам ты ФургалО, Руслан...



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  • 2 | 13.07.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!»
===================================
А кто ты такой?!
Нет, кто ты акой, чтобы за тебя "выходить"?!
Ты что что барышня с приданным?!
У мужика совсем крыша поехала.....



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  • 3 | 13.07.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии народ из-под полов в жизни не высунется ...ни за кого!Трусость,страх перед собственной тенью,двуликость ,продажность,пресмыкательство ... массово



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  • 4 | 13.07.2020, 10:36 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
Удивительные люди населяют Россию всё-таки. Сначала был шаман, который шёл на Москву и планировал убрать Путина с поста президента России. Но каждая его попытка заканчивалась провалом, а теперь он и вовсе попал в психиатрическую клинику, благодаря доблестной полиции, где ему сейчас рассказывают, что он не прав. Шёл бы молча — никто бы не тронул. Кто виноват? Журналисты. Заработали на бедном шамане, и никак ему теперь не помочь.

Но ладно, с этим человеком всё понятно, он не неприкасаемый. Теперь же шамана Александра Габышева решил заменить схимонах Сергий, который ранее захватил женский монастырь, туда ездила Ксения Собчак и получила по носу, так и не взяв интервью у Сергия. События получили серьёзную огласку в обществе и утихли. Но схимонах Сергий не намерен сдаваться, видать его уже обработал Кремль и теперь будем слушать нового революционера.

Схимонах Сергий записал видеообращение к Владимиру Путину (да, всё настолько серьёзно и вряд ли его полиция сдаст в психушку, вот смотрите). Видеоролик размещен на Youtube-канале «Всеволод Могучев». Этот человек не стал церемониться и предложил Путину просто взять и передать президентские полномочия ему, пообещав навести порядок в стране за рекордные 3 дня, а не какие-то 20 лет, за которые Владимир Владимирович не может управиться. Речь конечно впечатляющая, взгляните.

«Предлагаю Вам (Владимир Владимирович Путин) передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким, и дни твои сочтены. Жду Вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — сказал Сергей, сообщает Regnum. Что мы видим? Прямые угрозы свержением, либо передача власти. Про патриарха Кирилла схиигумен не забывает.



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  • 5 | 13.07.2020, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
2 | 13.07.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован

Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: «Да, выйдут за меня!»
===================================
А кто ты такой?!
Нет, кто ты акой, чтобы за тебя "выходить"?!
__________________________________________________
Умишка не хватает понять, что Габбасов говорит не о себе, а о главе региона(в данном случае СРАдие) - не хватает, но руки тянутся к клаве, чтобы что-нить бзднуть по привычке...



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  • 6 | 13.07.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии народ из-под полов в жизни не высунется ...ни за кого!Трусость,страх перед собственной тенью,двуликость ,продажность,пресмыкательство ... массово
--------------------
Прямо как ты сейчас. Пишешь и трясешься.



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  • 7 | 13.07.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно выйдут, если предложишь достойную оплату за этот выход. При капитализме, небось, живём.



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  • 8 | 13.07.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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А если арестуют Муртазела. ?



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  • 9 | 13.07.2020, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
Удивительные люди населяют Россию всё-таки. Сначала был шаман, который шёл на Москву и планировал убрать Путина с поста президента России. Но каждая его попытка заканчивалась провалом, а теперь он и вовсе попал в психиатрическую клинику, благодаря доблестной полиции, где ему сейчас рассказывают, что он не прав. Шёл бы молча — никто бы не тронул. Кто виноват? Журналисты. Заработали на бедном шамане, и никак ему теперь не помочь.

Но ладно, с этим человеком всё понятно, он не неприкасаемый. Теперь же шамана Александра Габышева решил заменить схимонах Сергий, который ранее захватил женский монастырь, туда ездила Ксения Собчак и получила по носу, так и не взяв интервью у Сергия. События получили серьёзную огласку в обществе и утихли. Но схимонах Сергий не намерен сдаваться, видать его уже обработал Кремль и теперь будем слушать нового революционера.



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  • 10 | 13.07.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.07.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если арестуют Муртазела. ?
=================
Не беспокойтесь.Тут же приедут на автобусах ,как привозили несколько лет тому назад автобусами из зауралья в Уфу бить пенсионеров .



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  • 11 | 13.07.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты и такие, как ты как раз-то первыми и выскочите! С лозунгами "Не допустим варяга!", "Не трогать соплеменника!" и т.п.! Просты вы сейчас пока не нужны. Вы сделали свое дело: убрали одного, привели другого. Но когда наступит черед последнего, причем вовсе не за криминал, а просто потому, что кто-то другой захочет порулить регионом, вас снова призовут. И вы забудите и про Куштау, и про Сибай, и про себя любимых. Потому что для вас важней другие приоритеты!



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  • 12 | 13.07.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Этого идиота башкиры сами прогнали, баа, оказываца он Наполеон!



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  • 13 | 13.07.2020, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
А если арестуют Муртазела. ?
=================
Не беспокойтесь.Тут же приедут на автобусах ,как привозили несколько лет тому назад автобусами из зауралья в Уфу бить пенсионеров .
_________________________________
НИКТО не выйдет, даже те, кто получил от бабая квартиры/коттеджи или теплые места, другие преференции в виде квот при поступлении в ВУЗы - бесплатно или за копейки.
Потому что - продажность она такая - ништяки быстро забываются. Зато те, кто не успел - таят обиду...
Так что - даже если и поноют в соцсетях, то не выйдут ТОЧНО! Никто не выйдет, тем более рискуя быть оштрафованными или закрытыми на 5-15 суток.
И молодое поколение башкортов, коим сейчас лет 17-30(как раз возраст активного протеста) - от бабая ничего хорошего уже не увидели))))



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  • 14 | 13.07.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.07.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А если арестуют Муртазела. ?
---------------------------
Как ни странно но за него выйдут. За других не выйдут.



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  • 15 | 13.07.2020, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
Как ни странно но за него выйдут
__________________________
Угу, выйдут - но не "за него", а в поддержку его ареста! Попраздновать.



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  • 16 | 13.07.2020, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо честно ответить на другие.
------------------------------------------------------------
--------------
бла бла бла... все эти вопросы в основном национального толка, ну или красиво завуалированы под них, т.е. под и для тех кого в Уфе 10% , ну, а из 10%, вышли бы в лучшем случае 1%
Так что, тому , для кого сей опус написан, вообще об этом не стоит думать, ибо в лучшем случае в поддержку бы вышел 1%... как бы это выразиться - цифра не та, чтобы переживать)



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  • 17 | 13.07.2020, 14:42 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
# 12 | 13.07.2020, 13:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68637 | Рейтинг: +11886,5

Комментарий скрыт модератором........
===============================================
Вы уж там товарищи модераторы, разберитесь. Кто у вас главнее?



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  • 18 | 13.07.2020, 15:13 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39536 | Рейтинг: +6522,8
И прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо честно ответить на другие.
===
Автор текста какой-то чудак. Наверно из инопланетян.

Пусть на простенький вопросик ответит: чего сделали батырАм пенсионеры, которых, потомки седока лошади на горе, метелили по своей нац привычке?

Только не надо придуряться, типа, нИ помнИм када это было.

Ответ же на все вопросы автора.
Собери криминальную банду, и народ за тобой повалит, подгоняемый твоими бандюками.



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  • 19 | 13.07.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
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турк



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  • 20 | 13.07.2020, 17:21 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
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