Защитников Куштау пугают полицией

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Выдержит ли страна очеред ...

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, К ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Башкиры не успокоятся, п ...

Валидов- басмач и гитлеровский прихвостень. Сегодня, в день памяти и с ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сначала «вор», а потом за ...

Сначала вор, а потом за обнулёж ====================================== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Не вышли даже за Диля, ...

Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: ...
  13.07.2020   31829    23

Защитников Куштау пугают ...

Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала ...
  13.07.2020   17630    74

Геннадий Гудков: ...

Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска — последнее ...
  12.07.2020   39088    71

Затянем пояса, навернём ...

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике. Президент ...
  11.07.2020   42618    75

Наталья Павлова: ...

Участник вчерашнего одиночного пикета у Дома Довлатова в поддержку издателя ...
  10.07.2020   41480    11

Последние публикации
Не вышли даже за Диля, ...

Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: ...
  13.07.2020   15029    23

Защитников Куштау пугают ...

Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала ...
  13.07.2020   32952    74

Геннадий Гудков: ...

Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска — последнее ...
  12.07.2020   24897    71

Затянем пояса, навернём ...

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике. Президент ...
  11.07.2020   25935    75

Наталья Павлова: ...

Участник вчерашнего одиночного пикета у Дома Довлатова в поддержку издателя ...
  10.07.2020   36356    11

Ай, да Шома! Ай, ...

Шамиль Валеев — руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии. Из ...
  10.07.2020   15518    30

Причинно-следственный ...

Кстати, о губернаторе Фургале и внезапных арестах преступников из ЛДПР… ...
  10.07.2020   16074    26

Новая победа над ...

Вчера президиум Верховного суда России отменил приговор по делу о публикации ...
  9.07.2020   38925    105

Уфимские журналисты ...

Уфимские журналисты сегодня провели серию одиночных пикетов в защиту своих ...
  9.07.2020   28882    23

Неосталинизм ...

У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы ...
  9.07.2020   16892    37

Читаемое за месяц
Ложь про «абсолютную ...

Поправки в Конституцию поддерживает «абсолютное большинство населения» — так ...
  14.06.2020   38412    16

Лилия Чанышева: Что ...

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Что ...
  15.06.2020   29760    28

Не только сквернослов и ...

В детских садах Башкирии появились «планшетики» и «смартфончики» для изучения ...
  15.06.2020   23350    15

Фёдор Телин: Хочу ...

Признание судом движения «Башкорт» экстремистской организацией фальсифицировано ...
  15.06.2020   11325    62

Росстат раскрыл ...

Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с диагнозом «новый ...
  16.06.2020   41099    47

Архив публикаций
Июль 2020 (35)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)


Защитников Куштау пугают полицией

Оценили
0


Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала Идель.Реалии, что к ней и ещё троим активисткам пришел участковый и потребовал дать объяснения относительно флешмоба «Живая цепь», который прошел 5 июля. Кто-то написал заявление, что женщины являются организаторами несанкционированных акций и привлекают к ним несовершеннолетних. Мухамеджанова отметила, что никто из них этот флешмоб не организовывал, мероприятие носило добровольный и стихийный характер.

Защитников Куштау пугают полицией


Как предполагают общественники, нынешняя активность правоохранительных органов могла быть направлена на срыв состоявшегося флешмоба. Некоторые из активистов рассказали, что их с разных сторон предупреждают о вероятном появлении на акции провокаторов.

Напомним, предыдущая акция возле Куштау, когда активисты вновь встали в живую цепь прошла 5 июля, в ней приняло участие около 200 человек. За день до этого местным жителям в почтовые ящики разложили листовки, сообщающие, что на Куштау начинается геологоразведка и взрывные работы.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 13.07.2020, 11:43 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1327 | Рейтинг: +530,5
Кушату или Куштау?



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 13.07.2020, 11:43 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1327 | Рейтинг: +530,5
Кушату или Куштау?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 13.07.2020, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
Кто-то написал заявление
_______________________
Брехня - никто не писал, сами... или заставили кого нить.

Комменты с ПроУфу:

Елена Огнева
Т.е. фонтаны в период эпидемии открывать можно, а выходить с флагом Башкирии - нельзя? Может кто-то перепутал Австрию и Башкирию?

Сергей Суханов
Люди выходят с флагом Башкирии?! На таких людей молиться надо, за то что Родину любят!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.07.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никто из них этот флешмоб не организовывал, мероприятие носило добровольный и стихийный характер ===============================
===============================
Придётся для них построить отдельных психдиспанцер, это же массовое умопомешательство, какой век во дворе??? не пещерный же...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.07.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кушату или Куштау?
--------------
Админ сказал Кушату, значит Кушату.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.07.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.07.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никто из них этот флешмоб не организовывал, мероприятие носило добровольный и стихийный характер ===============================
===============================
Придётся для них построить отдельных психдиспанцер, это же массовое умопомешательство, какой век во дворе??? не пещерный же...

=============================
Где живут хозяева Соды,жирующие за счет разграбления наших природных ресурсов? Размахивают австрийским флагом?

За чей счет психдиспанцер, опять за наши налоги?
За чей счет зарплата полицейским защищающим интересы иностранных владельцев Соды,опять за наши налоги?

Империалистам грабившим Африку такое и не снилось! Они за свой счет нанимали головорезов,если кто-то им мешал грабить Африку!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 13.07.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
Кушату или Куштау?
--------------
Админ сказал Кушату, значит Кушату.
_____________________________________________
Когда по теме сказать нечего, потому что старая проб-лядь черепаха(и этот онанист) с проглотом сосёт у СРАдия и пуйла и поддерживает все их преступления против человечества - то придираются к опечаткам.



Оценили
1

  • # 8 | 13.07.2020, 12:52 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 356 | Рейтинг: +111,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 13.07.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
черепаха выбросила старую жизнь и начала новую. Не лучшую, скажем так.
В старой была интереснее. И уважение имела.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 13.07.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.07.2020, 12:52 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 356 | Рейтинг: +111,8
Старая тупая манда
....
Какой загадочный камент от Наталки!Юнг притаился задержав дыхание,его мозг молнией пронзила мысль: " - О ком это?!"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.07.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
natall покруче Раневской. Спецом из-за нее захожу. Жги natall, жги без остановки!



Оценили
0

  • # 12 | 13.07.2020, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 13.07.2020, 13:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
Какой загадочный камент от Наталки!Юнг притаился задержав дыхание,его мозг молнией пронзила мысль: " - О ком это?!"
_____________________________________________________
))))))))))))) В точку! Как грит Рамзанка Дыров - кто не понял, тот поймёт)))))))))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 13.07.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куштау сегодня называется фронт борьбы за права коренного населения на свою землю. Не больше и не меньше. Если начнут разрабатывать, значить можно считать, что победили ковбои, а индейцам и дальше придётся терпеть, пить отравленную воду, дышать ядовитыми испарениями и радоваться подачкам. Кто нибудь просветителе пожалуйста, какой национальности наш башлык, а то как то странно все выходит, не по сценарию так сказать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 13.07.2020, 14:34 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
7 | 13.07.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68637 | Рейтинг: +11886,5
_____________________________________________
Когда по теме сказать нечего, потому что старая проб-лядь черепаха(и этот онанист) с проглотом сосёт у СРАдия и пуйла ...

===========================================
# 12 | 13.07.2020, 13:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68637 | Рейтинг: +11886,5

Комментарий скрыт модератором........
===============================================
Вы уж там товарищи модераторы, разберитесь. Кто у вас главнее?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 13.07.2020, 14:39 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
7 | 13.07.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68637 | Рейтинг: +11886,5

...".Когда по теме сказать нечего, потому что старая проб-лядь черепаха(и этот онанист) с проглотом сосёт у СРАдия и пуйла ..."
===========================================
А вообще-то, хотелось бы узнать от эксперта подробности.
Вот ,также, как, например, подробно нам рассказали о метеоризме.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 13.07.2020, 14:50 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Короткая ссылка12:00

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
=======================================================
Дедушка хочет вернуть нас в 80-е годы? Один раз Никита, вроде уже обещал?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 13.07.2020, 14:58 | Автор: arturro
    Публикации: 0 | Комментарии: 1007 | Рейтинг: -12,8
Старая тупая манда по теме не может, мозгов нет. Сдохни б л я быстрее, очисти мир от навоза
----------------
Нук ты, молодая манда, сбацай-ка чонить, и желательно по теме.
Гавкать ты мастачка (хотя слышал, что вроде - мастаК) короче, давай, порази анализом ситуации.
И кольнись уже давай, мужик ты или баба, иль ваще, транствестит какой.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 13.07.2020, 15:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68649 | Рейтинг: +11884,2
Нук ты, молодая манда, сбацай-ка чонить, и желательно по теме.
Гавкать ты мастачка (хотя слышал, что вроде - мастаК) короче, давай, порази анализом ситуации.
_____________________________
Начни с себя, харя, покажи пример. А то только тявкаешь из под шконки.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 13.07.2020, 15:02 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40183 | Рейтинг: +5146,9
17 | 13.07.2020, 14:58 | Автор: arturro
Публикации: 0 | Комментарии: 997 | Рейтинг: -12,6
Старая тупая манда по теме не может, мозгов нет. Сдохни б л я быстрее, очисти мир от навоза
----------------
Нук ты, молодая манда, сбацай-ка чонить, и желательно по теме.
Гавкать ты мастачка (хотя слышал, что вроде - мастаК) короче, давай, порази анализом ситуации.
И кольнись уже давай, мужик ты или баба, иль ваще, транствестит какой.
======================================================
Дело не в том, кто есть кто. Дело в том, что сайт обязан очищать тексты от падали. Например, лишая на 3-5 дней права возникать. Это "охлаждение" очень помогает и воспитывает.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com