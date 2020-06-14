Защитников Куштау пугают полицией

Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала Идель.Реалии, что к ней и ещё троим активисткам пришел участковый и потребовал дать объяснения относительно флешмоба «Живая цепь», который прошел 5 июля. Кто-то написал заявление, что женщины являются организаторами несанкционированных акций и привлекают к ним несовершеннолетних. Мухамеджанова отметила, что никто из них этот флешмоб не организовывал, мероприятие носило добровольный и стихийный характер.Как предполагают общественники, нынешняя активность правоохранительных органов могла быть направлена на срыв состоявшегося флешмоба. Некоторые из активистов рассказали, что их с разных сторон предупреждают о вероятном появлении на акции провокаторов.Напомним, предыдущая акция возле Куштау, когда активисты вновь встали в живую цепь прошла 5 июля, в ней приняло участие около 200 человек. За день до этого местным жителям в почтовые ящики разложили листовки, сообщающие, что на Куштау начинается геологоразведка и взрывные работы.