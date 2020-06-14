Как предполагают общественники, нынешняя активность правоохранительных органов могла быть направлена на срыв состоявшегося флешмоба. Некоторые из активистов рассказали, что их с разных сторон предупреждают о вероятном появлении на акции провокаторов.
Напомним, предыдущая акция возле Куштау, когда активисты вновь встали в живую цепь прошла 5 июля, в ней приняло участие около 200 человек. За день до этого местным жителям в почтовые ящики разложили листовки, сообщающие, что на Куштау начинается геологоразведка и взрывные работы.
Эхо Москвы
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Защитников Куштау пугают полицией
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