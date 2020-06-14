«Винтить – и никаких гвоздей»?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Выдержит ли страна очеред ...

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, К ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Башкиры не успокоятся, п ...

Валидов- басмач и гитлеровский прихвостень. Сегодня, в день памяти и с ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сначала «вор», а потом за ...

Сначала вор, а потом за обнулёж ====================================== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Штаб Навального в Уфе: ...

Знаете ли вы, что оплачиваете проезд чиновников, передвигаясь по городу? Только ...
  14.07.2020   37361    43

Врачам приказали молчать ...

Федоровская ЦРБ в Башкирии удалила сообщение о смерти трех пациентов от ...
  14.07.2020   26043    12

«Винтить – и никаких ...

Лозунг текущего момента для Путина и его камарильи очевиден. Винтить тех, кто ...
  14.07.2020   29496    12

Не вышли даже за Диля, ...

Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: ...
  13.07.2020   39275    29

Защитников Куштау пугают ...

Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала ...
  13.07.2020   29679    84

Последние публикации
Штаб Навального в Уфе: ...

Знаете ли вы, что оплачиваете проезд чиновников, передвигаясь по городу? Только ...
  14.07.2020   12315    43

Врачам приказали молчать ...

Федоровская ЦРБ в Башкирии удалила сообщение о смерти трех пациентов от ...
  14.07.2020   14176    12

«Винтить – и никаких ...

Лозунг текущего момента для Путина и его камарильи очевиден. Винтить тех, кто ...
  14.07.2020   35405    12

Не вышли даже за Диля, ...

Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: ...
  13.07.2020   14692    29

Защитников Куштау пугают ...

Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала ...
  13.07.2020   38351    84

Геннадий Гудков: ...

Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска — последнее ...
  12.07.2020   23016    71

Затянем пояса, навернём ...

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике. Президент ...
  11.07.2020   39210    75

Наталья Павлова: ...

Участник вчерашнего одиночного пикета у Дома Довлатова в поддержку издателя ...
  10.07.2020   32052    11

Ай, да Шома! Ай, ...

Шамиль Валеев — руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии. Из ...
  10.07.2020   35768    30

Причинно-следственный ...

Кстати, о губернаторе Фургале и внезапных арестах преступников из ЛДПР… ...
  10.07.2020   43449    26

Читаемое за месяц
Ложь про «абсолютную ...

Поправки в Конституцию поддерживает «абсолютное большинство населения» — так ...
  14.06.2020   18105    16

Лилия Чанышева: Что ...

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Что ...
  15.06.2020   36810    28

Не только сквернослов и ...

В детских садах Башкирии появились «планшетики» и «смартфончики» для изучения ...
  15.06.2020   26293    15

Фёдор Телин: Хочу ...

Признание судом движения «Башкорт» экстремистской организацией фальсифицировано ...
  15.06.2020   34337    62

Росстат раскрыл ...

Росстат опубликовал данные о смертности пациентов с диагнозом «новый ...
  16.06.2020   35492    47

Архив публикаций
Июль 2020 (38)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)


«Винтить – и никаких гвоздей»?

Оценили
0


Лозунг текущего момента для Путина и его камарильи очевиден. Винтить тех, кто выходит на улицы – даже в одиночные пикеты.

«Винтить – и никаких гвоздей»?


Винтить журналистов, требующих открытого рассмотрения дела своего товарища — при этом футболка с надписью уже приравнивается к плакату на пикете.

Винтить тех, кто недоволен безумным строительством – вплоть до маленьких детей.

Винтить «неправильно избранных» (то есть, вопреки Кремлю) губернаторов – внезапно вспомнив о якобы имевшихся грехах 15-летней давности.

Винтить тех, кто стоит у Соловецкого камня с цитатой из покойной Валерии Новодворской…

Путинские опричники действуют, не рассуждая: дана команда – значит, надо винтить. Независимо от возраста, пола и должности.

Это было предсказуемо – сразу после пресловутого «обнуления», которое в Кремле восприняли как сигнал к сбрасыванию остатков приличия.

Правда, когда выходит столько людей, как в Хабаровске, опричники ведут себя совсем иначе.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.07.2020, 07:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Винтить – и никаких гвоздей»?
===================================
То ли еще будет,- скоро будем радоваться получив вид на жительство в Северной корее, Так как цивильным странам ткие послушные молчуны и нахрен ненужны...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.07.2020, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ахтунг! Жител Хабаровск! Сдавайся партизанен!
Ви есть окружени зольдатами Великий Рейх!
Фюрер гарантирен вам жизнь!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.07.2020, 08:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, а почему никто до сих пор "винтить" автора блога ?
Может быть, потому что он даром никому не нужен ?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.07.2020, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борька, а где десятки тысяч ваших сторонников? Почему они не подключились к сторонникам ЛДПР? Ответ очевиден - у вас нет сторонников в таком количестве.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.07.2020, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор смутно чувствует, что происходит нечто, о чём не говорится в Программе Яблока.
Поэтому - намёки и недомолвки.
Вишневский, Вам Яблоко нигде не жмёт? Может, на свободе будет лучше?))



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.07.2020, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабаровский протест был очень неожиданный для всех. Он был реально стихийный по сути.

Но рассказываю, как он развивался и кончился, — это поучительно. Был массовый взрыв народного недовольства. Но организаторы первой акции были люди из команды Фургала. И первая акция стала всероссийской сенсацией. Стихийные протесты кончились после того, как туда прибежали профессиональные антипутинские политики. Они появились в конце акции, все эти навальнисты и ходорковцы. После этого власти аккуратно заблокировали команде Фургала организовывать массовые акции. То есть старый организатор слился, а новый не появился. Потому что эти навальнисты воспринимаются народом как враги народа и страны.

Народ к этому времени увидел, что его пытаются втравить в создание Хабаровского Майдана те, за кем видны иностранные уши, — и отшатнулся от антипутинских революционеров. И значение имели очень очень тяжкие статьи обвинения против Фургала. Поэтому сегодня можно считать, что хабаровский протест закончился. Все. Ни хабаровцы, ни хабаровчане в нем не участвуют. Никаких толп в 20 тысяч уже в выходные не было.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.07.2020, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы. А сми вам будут дезу разгонять и выдавать имитацию протеста за реальный протест.

А народ в Хабаровске сильно против политики правительства, но за Путина. Сильно против власти, но сильно за Россию. Поэтому никакого Хабаровского Майдана не будет, он кончился, едва начавшись. Один намек на Майдана смел народ с улиц и площадей. Потому что народ не любит и чиновников, и антипутинцев по одной причине — он их считает предателями России, обворовывающими и обманывающими народ России.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.07.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешним опричникам следовало бы хорошо учить историю в школе и знать, чем они закончили при Иване Грозном. Всех вырезали, а Малюту Скуратова удавили, когда надобность в них отпала.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.07.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.07.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешним опричникам следовало бы хорошо учить историю в школе и знать, чем они закончили при Иване Грозном. Всех вырезали, а Малюту Скуратова удавили, когда надобность в них отпала.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Малю́та Скура́тов (настоящее имя Григо́рий Лукья́нович Скура́тов-Бе́льский; убит на Ливонской войне 1 января 1573)
____________________________________________________________
_ Историю учи, дебилушка, не по либерастным сайтам! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 14.07.2020, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68661 | Рейтинг: +11885,2
Вот - чесслова - даже быдло устало от пуйла, его выходок, выходок его окружения и ставленников, опричникв! А вот пуйло - этого не понимает.
Скоро самосуды будут по всей стране - вот увидите... и этоим будут заниматься - отнюдь не либерасты.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 14.07.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 14.07.2020, 11:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68655 | Рейтинг: +11884,6
Вот - чесслова - даже быдло устало от пуйла, его выходок, выходок его окружения и ставленников, опричникв! А вот пуйло - этого не понимает.
Скоро самосуды будут по всей стране - вот увидите... и этоим будут заниматься - отнюдь не либерасты.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Неужели либерастов народ самосудить начнёт? Дюже они "воняют"! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 14.07.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.07.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешним опричникам следовало бы хорошо учить историю в школе и знать, чем они закончили при Иване Грозном. Всех вырезали, а Малюту Скуратова удавили, когда надобность в них отпала.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Админ! А что мой коммент про Малюту Скуратова зажал? Не в либерастную струю что ли? Очень Опытный



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com