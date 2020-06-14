Винтить журналистов, требующих открытого рассмотрения дела своего товарища — при этом футболка с надписью уже приравнивается к плакату на пикете.
Винтить тех, кто недоволен безумным строительством – вплоть до маленьких детей.
Винтить «неправильно избранных» (то есть, вопреки Кремлю) губернаторов – внезапно вспомнив о якобы имевшихся грехах 15-летней давности.
Винтить тех, кто стоит у Соловецкого камня с цитатой из покойной Валерии Новодворской…
Путинские опричники действуют, не рассуждая: дана команда – значит, надо винтить. Независимо от возраста, пола и должности.
Это было предсказуемо – сразу после пресловутого «обнуления», которое в Кремле восприняли как сигнал к сбрасыванию остатков приличия.
Правда, когда выходит столько людей, как в Хабаровске, опричники ведут себя совсем иначе.
Борис Вишневский, Эхо Москвы
Оригинал публикации
«Винтить – и никаких гвоздей»?
Раздел: Политика | Просмотры: 15567 | Комментарии: 12