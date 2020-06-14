«Винтить – и никаких гвоздей»?

Лозунг текущего момента для Путина и его камарильи очевиден. Винтить тех, кто выходит на улицы – даже в одиночные пикеты.Винтить журналистов, требующих открытого рассмотрения дела своего товарища — при этом футболка с надписью уже приравнивается к плакату на пикете.Винтить тех, кто недоволен безумным строительством – вплоть до маленьких детей.Винтить «неправильно избранных» (то есть, вопреки Кремлю) губернаторов – внезапно вспомнив о якобы имевшихся грехах 15-летней давности.Винтить тех, кто стоит у Соловецкого камня с цитатой из покойной Валерии Новодворской…Путинские опричники действуют, не рассуждая: дана команда – значит, надо винтить. Независимо от возраста, пола и должности.Это было предсказуемо – сразу после пресловутого «обнуления», которое в Кремле восприняли как сигнал к сбрасыванию остатков приличия.Правда, когда выходит столько людей, как в Хабаровске, опричники ведут себя совсем иначе.