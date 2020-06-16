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Лыка не вяжет: Фальшивые показания «офицера полиции»

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Сегодня на очередном заседании постоянного судебного присутствия центрального окружного военного суда в Самаре, где слушаются пять дел политика Айрата Дильмухаметова, допрашивались свидетели защиты и обвинения.

Лыка не вяжет: Фальшивые показания «офицера полиции»


Старший лейтенант полиции из Баймакского района Башкирии Равиль Хамитов отвечал на вопросы невнятно. Корреспондент «Эха» в Самаре сообщил, что в ходе допроса прокурору пришлось зачитать его показания, взятые в ходе предварительного следствия.

Из них следовало, что свидетель сам сделал вывод о том, что Айрат Дильмухаметов призывал к национальной розни. На вопрос обвиняемого, что в понимании полицейского означает «национальная рознь», Хамитов пояснить не смог.

Ранее на процессе в защиту Дильмухаметова выступили правозащитница Альмира Жукова, адвокат Всеволод Лебединцев, журналисты Артур Асафьев, Наталья Павлова, Рамиль Рахматов и Руслан Валиев, социолог Арсен Нуриджанов и общественник Валериан Гагин.

Айрата Дильмухаметова помимо прочего обвиняют в пропаганде терроризма, в связи с чем его процесс идёт в военном суде.

Эхо Москвы
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  • 1 | 15.07.2020, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Старший лейтенант полиции из Баймакского района Башкирии Равиль Хамитов отвечал на вопросы невнятно......"
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Какое умственное развитие , такие ответы !



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  • 2 | 15.07.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
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По заголовку я подумал что статья про Ефремова.



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  • 3 | 15.07.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Свобода неделима, кандалы на одном человеке из моего народа-это кандалы на всех, а кандалы на всем народе-это кандалы на мне" Нельсон Мандела.



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  • 4 | 15.07.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Ранее на процессе в защиту Дильмухаметова выступили ,...... журналисты Артур Асафьев, Наталья Павлова, Рамиль Рахматов
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Только тот факт что в защиту рецидевиста дильмухаметова выступил рахматом, говорит о том то ему надо давать пожизненное впрочем как и самому рахматову!!!!!!



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  • 5 | 15.07.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Лыко не вяжет" Может на иврите и так пишут, а вот по-русски по-другому! Очень Опытный



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  • 6 | 15.07.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть!!! Я сказал." (Г.Жеглов) Очень Опытный



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