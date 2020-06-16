Лыка не вяжет: Фальшивые показания «офицера полиции»

Сегодня на очередном заседании постоянного судебного присутствия центрального окружного военного суда в Самаре, где слушаются пять дел политика Айрата Дильмухаметова, допрашивались свидетели защиты и обвинения.Старший лейтенант полиции из Баймакского района Башкирии Равиль Хамитов отвечал на вопросы невнятно. Корреспондент «Эха» в Самаре сообщил, что в ходе допроса прокурору пришлось зачитать его показания, взятые в ходе предварительного следствия.Из них следовало, что свидетель сам сделал вывод о том, что Айрат Дильмухаметов призывал к национальной розни. На вопрос обвиняемого, что в понимании полицейского означает «национальная рознь», Хамитов пояснить не смог.Ранее на процессе в защиту Дильмухаметова выступили правозащитница Альмира Жукова, адвокат Всеволод Лебединцев, журналисты Артур Асафьев, Наталья Павлова, Рамиль Рахматов и Руслан Валиев, социолог Арсен Нуриджанов и общественник Валериан Гагин.Айрата Дильмухаметова помимо прочего обвиняют в пропаганде терроризма, в связи с чем его процесс идёт в военном суде.