Ильшат Хаматшин — системный аналитик.
Абсолютно уверен, что при нынешнем уровне бюрократии любого из республиканских чиновников можно было бы заменить искусственным интеллектом.
Хуже бы точно не было.
А в перспективе точно было бы лучше!
Более того, то же самое касается и муниципальных чиновников. И здесь эффект мог бы быть ещё более заметным, т.к. в основном общение граждан с властью происходит именно на низовом уровне.
Эхо Москвы
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Ильшат, хуже. Чтобы заменить башкирских чиновников и интеллект не потребуется
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