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Ильшат, хуже. Чтобы заменить башкирских чиновников и интеллект не потребуется

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Ильшат Хаматшин: Любого из республиканских чиновников можно было бы заменить искусственным интеллектом.

Ильшат, хуже. Чтобы заменить башкирских чиновников и интеллект не потребуется


Ильшат Хаматшин — системный аналитик.

Абсолютно уверен, что при нынешнем уровне бюрократии любого из республиканских чиновников можно было бы заменить искусственным интеллектом.

Хуже бы точно не было.

А в перспективе точно было бы лучше!

Более того, то же самое касается и муниципальных чиновников. И здесь эффект мог бы быть ещё более заметным, т.к. в основном общение граждан с властью происходит именно на низовом уровне.

Эхо Москвы
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  • 1 | 15.07.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
31 минуту назад, источник: АиФ Уфа
В МУП «Уфаводоканал» вскрыты новые нарушения на миллионы
Городское предприятие закупало товары по завышенной стоимости.
В ходе проверки на МУП «Уфаводоканал» выявлены новые факты заключения договоров предположительно «задним» числом с аффилированными между собой предприятиями. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в Контрольно-счётной палате (КСП) Башкирии.
Муниципальное предприятие, согласно условиям договоров, приняло на себя обязательство стать заказчиком товаро-материальных ценностей на восемь лет вперед (с весны 2013 года по декабрь 2020 года). Отдельные товары поставлялись заказчику по ценам, в два-три раза превышающим рыночные. Договоры заключались якобы в 2013 году, однако платежные операции по ним более чем на 252 млн руб произведены начиная только с 2018 года.
«Кроме того, в целях снижения риска привлечения бывшего руководства МУПа к ответственности (также начиная с 2018 года) часть суммы (более 50 млн руб) оплачена на основании мировых соглашений, утвержденных определениями суда, где стороны, по сговору участвуя в судебном процессе, легализовали свои платежные операции, — пояснили в КСП Башкирии. — Однако бывший генеральный директор МУПа, подписью которого подкреплены договоры, факт их подписания отрицает. Оригиналы договоров изъяты правоохранительными органами для назначения почерковедческой экспертизы».
Напомним, в середине июня следком республики возбудил уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег в МУП «Уфаводоканал». По версии следствия, в 2011 году составлен подложный документ между муниципальным предприятиям и ООО «Тандем». Согласно нему, вывоз иловых осадков с очистных сооружений производился по цене, в разы превышающей реальную стоимость.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Потом эти миллионы находят у бывшего замминистра ЖКХ РБ! Надо и у всех других, причастных к этому, поискать! Разве искусственный интеллект до этого додумается? Очень Опытный



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  • 2 | 15.07.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, примерно моя вчерашняя тема, вернее в этой теме сразу оба мои вопроса... ничего страшного в безработице нет и куда мы укатились за 20 лет ?
ну вот нах нужен чиновник , если его продукт может воспроизвести компьютер?
Я тебе больше скажу , сейчас в Арм авиации очень сильны позиции БПЛА, мой боец этим занимается в Коломне (полковник), говорит лет 10-20, ну мож чуть больше и технически готовы заменить летунов беспилотниками
турк



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  • 3 | 15.07.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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трамваи . поезда, дальнобои, уборка дворов .... и самое главное , при нормально выстроенной системе - БУХГАЛТЕРИЯ)))))
как пример - Сбер... жена начинала в уфе Зорге -5, нач отдела по платежам ЖКХ... нет этого отдела давно !!!! за ненадобностью Гера разогнал
ровно так же еще пару отделов разогнал , но вот сука Гера , получая удешевленный продукт , ни )(ера не поднял пенсии и ЗП , кроме себя любимых
турк



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  • 4 | 15.07.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
На счет бухгалтеров - ты поторопился)))) Даже в высокотехнологичноых Японии, США - этот вопрос не стоит.
Те, кто тупо вбивает приходники в 1Ску(или как в СБЕРе - разносили платежки за ЖКХ по лицевым счетам) - вовсе не бухгалтера, и их легко можно заменить QR-сканерами и прочими современными прибамбасами, а вот главбуха - то есть человека, который отвечает ЗА ВСЮ бухгалтерию и отчетность - заменить не возможно, ибо искусственный интеллект дает ТАКИЕ сбои, что легко может насчитать миллиарды налогов, а ошибку кроме Буха - никто и не найдет.

Какова зарплата - Бухгалтер Япония?
Как найти работу - Бухгалтер Япония?

Самыми популярными местами трудоустройства являются: Токио (Столица), Иокогама, Осака, Нагоя, Кобе

Зарплата за работу: Бухгалтер Япония - USD 3803
Средняя заработная плата Япония - USD 2796
_________________________________
Понятно? Зарплата буха в Японии на штуку баксов выше, чем средняя. А ты говоришь - не будет бухгалтеров...

ИПэшники, если мозгов хватит - могут и без буха, там достаточно просто, НО - вот сейчас ровно я столкнулась с такой проблемой:
в свете коронавируса моему клиенту пришло от пуйлоа 2 транзакции на 12 130... как их учитывать? Это полбеды - 1Ска - обновленная - формирует отчет по Расчету страховых взносов так, что его тут же налоговая отвергает! Проверка в СБИС - тоже ничего не дает, там пишут - УСПЕШНО!, а налоговая - на-х-уй!
Два дня голову ломала - и только эмперическим и экспериментальным путем выявила - что же налоговой не нравится. Раза с шестого или седьмого - налоговая отчет приняла.
Более того - после самой первой отправки - из налоговой позвонили и сказали, что поскольку эта ОООшка из числа наиболее пострадавших, то отчет сдается по другой форме. Ну вот как ИПэшник будет справляться с бухгалтерие, когда законодательство меняется каждую неделю в пуйлостане?!
Я уж не говорю о крупных предприятиях или предприятиях с филиалами - а это, например, если у вас магазины, склады, авторемонтные мастерские, шиномонтажки и т.д. в разных районах города, республики - то это филиалы и отчетность ведется по каждой из точек!



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  • 5 | 15.07.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.07.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68677 | Рейтинг: +11884
_______________________________________
при нормально выстроенной системе - БУХГАЛТЕРИЯ)))))
турк



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  • 6 | 15.07.2020, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
при нормально выстроенной системе - БУХГАЛТЕРИЯ)))))
__________________________
А кто ее будет выстраивать по-твоему? Руководитель бизнеса? Ха!
Вот пример:
Руководители(директора) регулярно заправляются ГСМ. А списать его можно исключительно по путевому листу и по нормам. Думаешь они каждый день передо мной отчитываются - куда ездят? Херушки!
Я каждый вечер заполняю им сама путевой лист в 1Ске - исходя из списков контрагентов - по их адресам, где они располагаются - в какой части города и рисую им поездки в путевых листах сама.
Конечно, если когда нить в далеком будущем 1Ску привяжут в Глонасу - то наверное путевки будут выписываться автоматически - но!!! Уже не перед выездом, а после возвращения в офис или домой. И как же быть в таком случае? Ведь налоговая требует чтобы путевка с адресами поездок была на руках уже с утра - а директор не Ванга - понятия не имеет куда его бизнес-дела в течении дня могут занести... благо. что у моих директоров машины частные, а не записаны на организацию и гайцы не могут придраться, мол а где ваш путевой лист? А вот тем, кто ездит на машине, записанное(купленной) на организацию - не позавидуешь.



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  • 7 | 15.07.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
А вот тебе про США(2017 год)
"Клерк" волнует жизнь бухгалтеров не только в России, но и в мире, поэтому мы регулярно изучаем зарубежную прессу в поисках чего-нибудь интересного об особенностях рынка труда, работе и жизни бухгалтеров и экономистов в других странах. Из статьи Випала Монга, мы узнали, что, оказывается, на другой стороне земного шара идет борьба за бухгалтеров. Подробности в нашем переводе статьи.

Из-за изменений в законодательстве, компании в США сталкиваются с проблемой нехватки бухгалтеров.

ак стать бухгалтером в США? Почему обычно выбирают профессию бухгалтера? Высокий спрос, стабильная работа и зарплата, возможность достаточно быстрого продвижения по карьерной лестнице или открытия своего дело. Кроме того, при трудоустройстве в иностранную или совместную компанию имеется ряд серьезных преимуществ, например: — Западные компании уделяют большое внимание обучению и повышению квалификации своих сотрудников. Работа в них привлекательна для тех, кто стремится к профессиональному росту. — На иностранных и совместных предприятиях четче прописаны обязанности, процедуры, порядок работы. Более развита корпоративная культура, больше делается для комфорта и повышения лояльности сотрудника. — Серьезное преимущество — устойчивое финансовое положение иностранных компаний. Да и зарплата в них, как правило, выше. Кроме того, существует система бонусов, различные льготы, более длительный отпуск и прочие социальные гарантии. Для эмигрантов, приезжающих в США, бухгалтерия — это еще и наиболее доступный вид квалифицированного труда. Она требует минимальных знаний языка, а устроиться на работу можно после нескольких месяцев обучения. К тому же в США по данным Министерства труда работа бухгалтером — одна из наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий.



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  • 8 | 15.07.2020, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
средняя заработная плата для бухгалтеров и аудиторов в США, согласно данным статистики труда, составляет $ 67 190 в год.
14 мар. 2017г.



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  • 9 | 15.07.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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ты чё шумишь то? ещё раз - при нормально выстроенной системе... и совсем другой вопрос КТО её будет устраивать
пишу - в принципе 1 ГЛАВБУХ и пара компов заменяет централизованную бухгалтерию из 100 бухгалтеров...чё не понятно?
можно в армию к каждому бойцу поставить по офицеру, а можно 1 на 21, а можно и на 100, весь вопрос в настройке системы и профессионализме ...блин вроде элементарно, нет?
можно иметь 100 электриков в штате , которые будут ежедневно делать обход энергосистемы участка на предмет порывов . порчи, воровства... а можно поставить умный комп и он сам тебе будет показывать где, что и как , включая время ТО и замены. При выстроенной логистике , бригада из 5 электриков , легко заменит этих 100
еще примеры нужны?
турк



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  • 10 | 15.07.2020, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
турк
Я 30 лет бухгалтер в единственном числе - т.е. главный, что означает, что знаю все участки работы бухгалтерии.
Обычные бухгалтера, всю жизнь сидящие на одной операции - будь то - материальный стол(приход и списание товаров, материалов), авансовые отчеты, зарплата, поступление работ услуг, расчетный счет, сверка с контрагентами - в небольших предприятиях - отомрут, конечно. Вот теперь появился большой спрос на бухгалтеров по удаленке - это очень выгодно, особенно, если бухгалтер самозанятый:
Ненужно:
- начислять и перечислять в бюджет за бухгалтера 30% + взносов в ПФР, ФСС, ОМС
- не нужно арендовать и оборудовать связью, интернетом для бухгалтера отдельный кабинет, покупать мебель, компьютер, МФУ(принтер, сканер, копир) - даже картриджи они не заправляют - не беспокоятся об этом, хотя бухгалтер может настоять на оплате этой услуги. выписав счет на фирму, но многие, просто машут рукой и заправляют за свой счет - подумаешь, 300-400 рублей...
- можно обратиться и в 8-10 вечера со срочной просьбой к бухгалтеру, чего не возможно сделать, если бухгалтер в 6 вечера выключил комп и ушел домой. У него нет инструментов - ни оплатить срочно счет, ни вытащить из рабочего компа необходимый документ и т.д., а у самозанятого - всё под рукой.
У самозанятого единственный минус - не идет стаж для пенсии, но есть выход - если пенсия еще не заработана(стаж маленький или его вовсе нет) - то отчислять
1. Добровольный взносы в ПФР
2. На отдельный расчетный накопительный счет - 10% с ежемесячного дохода и копить на пенсию самостоятельно. И не прекращать ни на один месяц - ни при каких ситуациях!
Мне проще - и пенсия у меня не маленькая, и зарплата ежемесячно капает - пока из двух источников, рассматриваю варианты расширения клиентуры)))



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  • 11 | 15.07.2020, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Самозанятыми выгодно быть и проектировщикам. К примеру - проектировщик работает на основной работе в какой нить проектной организации, а в свободное от основной работы время - может брать разработку проектов и от частных лиц(например коттедж, дом, баня, бассейн, перепланировка, подъездные пути, подводка коммуникаций к участку и т.д.) в своё личное время и оплату получать на карту совершенно не беспокоясь, что Мишустин, как обещал, скоро всех возьмет под колпак с их доходами, которые граждане пуйлостана не декларируют и не отчисляют налогов с доходов. И будьте уверены, что- возьмёт - люди новая нефть.
В этом случае - у самозанятого и стаж идет по основному месту работы и вполне себе легальный дополнительный доход.
Что же платит государству самозанятый?
за доходы от физических лиц 4% от дохода
за доходы от юридических лиц - 6% от дохода
Есть льгота на 10 тысяч. Она одноразовая и составляет уменьшение налога на 2% до исчерпывания этих 10 тыщ. Она сохраняется, если самозанятый внезапно прекращает деятельность и возобновляется уменьшение налога на 2%, если самозанятый вновь встает на учет и работает.
Пример:
самозанятый получил на свой личный счет 10 тысяч за месяц:
выписывается чек на эту сумму налоговой и чек предоставляется получателю услуги
начисляется налог 400 или 600 рублей в зависимости от потребителя - физика или юрика
из налога минусуется 200 рублей и к оплате будет 200 млм 400. Из льготных 10 тыщ - тоже минусуется эти 200 - и так пока 10 тыщ не обнулятся...
При этом - медстраховка(полис ОМС) у самозанятого имеется - если он е пенс или не имеет официального места работы. Поскольку налог перераспределяется частично в фонд медицинского страхования.

Стать самозанятым можно и достаточно(пока что - пока не подняли налоги и отчисления) вполне себе выгодно - причем почти в любой сфере - кроме продажи (оптовой и розничной) подакцизных товаров и подлежащих обязательной маркировке(лекарства, меха, обувь), бизнеса, касающегося использования недр... нельзя адвокатам, председателям МКД(если это не ТСЖ, а старший по дому на зарплате у соседей), ну и еще ряд несущественных ограничений.
Важно - нельзя осуществлять самозанятость в отношении бывшего работодателя - то есть запрещено работодателям принуждать увольняться работникам и переводить их в самозанятые - хитрый ход, которым в прошлом году многие организации воспользовались для уменьшения своих расходов на персонал. Ну вот - это быстренько и пресекли...

А так - если у вас есть какие-то задумки в плане работы дома, в гараже - да хоть корзинки плести и продавать, машины ремонтировать и т.д. - регистрируйтесь и работайте - безнал будете декларировать, а нал - пока его полностью не извели, а это никогда не произойдет окончательно - весь останется вам))))

Буду рада, если кому-то это как-то поможет. Я зарегистрирована с начала года - как только в Б-стане предоставили эту возможность в числе 19 регионов к прошлогодним четырем. А с 1 июля это вид налогообложения - именуется НПД(Налог на профессиональный доход ) доступен в 76 регионах

Есть 2 ограничения:
1. НЕЛЬЗЯ нанимать работников
2. Годовой доход не должен превышать(именно по этому виду деятельности. а не по сумме доходов с основного места работы или, например, продали квартиру. машину) - 2,4 млн

Многим надомникам будет легче: массажистам, парикмахерам, маникюр-педикюр, визажисты, татуировщики, кондитеры(пекут шикарные торты на дому), автомеханики, и многие-многие другие - не нужно опасаться, что налоговики схватят за жопу и начислят штрафы в виде не задекларированных доходов примерно в 2 млн... а именно такие санкции и означены в законах...
Во избежание контрольной закупки НАЛОМ - от незнакомых(подозрительных) клиентов не берите - или сразу выписывайте им чек через приложение "Мой налог"(именно через это приложение, в которое можно заходить и через личный кабинет в Налог.ру и через Госуслуги) - выписывайте чек - потом разберетесь(его всегда можно аннулировать там же).
И НИКАКОЙ ОТЧЕТНОСТИ!!!!



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  • 12 | 15.07.2020, 14:56 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 69 | Комментарии: 661 | Рейтинг: +199,2
Говорят, у Сталина спросили: какой оппортунизм - правый или левый хуже? "Оба хуже", - был ответ отца народов. И в данном случае, думается, оба - и башчиновник и искусственный интеллект не подходят. Дело ведь не только в принятии оптимального решения, но и претворения его в жизнь. Без кумовства, воровства. А искусственный интеллект помогает только при принятии решения.



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  • 13 | 15.07.2020, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Еще два немаловажных нюанса:
1. Регистрация самозанятым проходит буквально за 5 минут! При условии, что у вас есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах или личный кабинет на Налог.ру, если нет - то через МФЦ - со всеми доками - паспорт, СНИЛС, ИНН - велком в МФЦ! И подтверждается в тотже день - смской на телефон - и там в Личном кабинете приложения "Мой налог" можно легко распечатать свидетельство и отправить его работодателю(юр.лицу) в реестре самозанятых вы появитесь на следующий день и работодатель может легко по вашему ИНН это проверить. Но только на следующий день. И указывать нужно именно дату вашей регистрации.

2. В рамках антикоронавирусной программы самозанятым назначено освобождение от налогов с июня по декабрь в рамках 12 130 рублей (стандартная сумма МРОТ) - и если вы с этого момента до конца года заработаете 200 тыщ на юриках или 300 на физиках - то вообще в этом году ничего не заплатите в бюджет. А льгота на 10 тыщ - сохранится.

Решайтесь, у кого нет доходов, кроме пенсии или вообще, но есть некий потенциал и желание заработать в какой либо доступной вам сфере



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  • 14 | 15.07.2020, 15:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4217 | Рейтинг: -331,3
Всех бухгалтеров надо заменить на роботов. Ибо бухгалтеры - первые воры.



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  • 15 | 15.07.2020, 15:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4217 | Рейтинг: -331,3
И бездельники



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  • 16 | 15.07.2020, 15:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Неужели можно украсть у частника-коммерсанта, чтобы он этого не заметил?
Или бизнесмены идиоты?

Про бюджетников ничего не скажу, наверное можно. я в бюджете никогда не работала.
Ну и, наверное, на крупных предприятиях, если нет должного контроля над бухгалтерами...

На счет безделья - только идиоты, такие, как хрюшка, не знающие специфику работы бухгалтерии - могут такую чушь нести... еще к бездельникам - айтишников отнеси... когда все в порядке - они действительно баклуши могут бить. а вот когда какая-то поломка - то ой! помогите!!! "я что-то нажал и у меня все пропало!"...



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  • 17 | 15.07.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бухгалтеры это самая не нужная профессия. Еще юристы. Одни воруют, другие их покрывают. Серебренников со своим бухгалтером украли 200 миллионов, бухгалтеру денег немного правда досталось, основную часть Серебренников спер, а юристы их отмазали за деньги.



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  • # 18 | 15.07.2020, 15:51 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4217 | Рейтинг: -331,3

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  • 19 | 15.07.2020, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот почему ты (как и все тут) примеряете мою писанину только на свою личность... вот сама же пишешь и подтверждаешь мои слова. сколько аргументов выдала!!!! я ж не пишу про тебя лично , я пишу про комплексные мероприятия
турк



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  • 20 | 15.07.2020, 16:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68696 | Рейтинг: +11882,4
Запомни турк - профессия бухгалтера(учетчика) не умрет НИКОГДА, ибо не умрет бизнес, в котором нужно по полочкам раскладывать и доходы и расходы, и начислять вам зарплату, отпускные, и подавать сведения в налоговую о ваших доходах, и отчитываться и много чего еще...

Как думаешь - откуда Росстат берет данные по промышленности, средней зарплате, производству и потреблению того или другого - э/э, металла и всего-всего прочего?
Открою секрет - мы еще и сведения в Росстат подаем))))



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