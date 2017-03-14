Ильшат, хуже. Чтобы заменить башкирских чиновников и интеллект не потребуется

Ильшат Хаматшин: Любого из республиканских чиновников можно было бы заменить искусственным интеллектом.Ильшат Хаматшин — системный аналитик.Абсолютно уверен, что при нынешнем уровне бюрократии любого из республиканских чиновников можно было бы заменить искусственным интеллектом.Хуже бы точно не было.А в перспективе точно было бы лучше!Более того, то же самое касается и муниципальных чиновников. И здесь эффект мог бы быть ещё более заметным, т.к. в основном общение граждан с властью происходит именно на низовом уровне.