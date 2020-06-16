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В Москве прошла акция против обнулежа

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Полиция подтвердила задержание свыше 100 человек в Москве на акции против поправок к Конституции
Их доставляют в отделы полиции, где будут составляться либо административные протоколы, либо проводиться беседы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В Москве прошла акция против обнулежа


Видео:



Ранее о более чем ста задержанных сообщал правозащитный портал ОВД-Инфо. В числе задержанных оказались журналисты, муниципальный депутатат Юлия Галямина с дочерью, политолог Борис Кагарлицкий и координатор «Компании НЕТ» Марина Литвинович, а также несколько подростков и просто случайных прохожих. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сказала Интерфаксу, что намерена обратиться в правоохранительные органы для разъяснения причин задержания протестующих на Пушкинской площади. Против таких действий силовиков и тем более против задержаний журналистов выступил и член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе.

Акция началась в 7 вечера в среду на Пушкинской площади. Там собралось более тысячи человек, чтобы подписать иск в суд против итогов голосования по поправкам. Его результаты сфальсифицированы, — поделилась своим мнением с корреспондентом «Эха» одна из участниц акции Александра.

Сначала акция проходила спокойно, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Но затем часть протестующих устроила стихийное шествие по бульварам в сторону Трубной площади. На требования полиции освободить проезжую часть, некоторые митингующие начали ложиться на землю, чтобы помешать проезду полицейских машин. Когда люди вышли на Петровку, силовики начали жестко и без разбора задерживать людей.

Аналогичная акция с участием примерно тысячи человек состоялась и в Санкт-Петербурге. Там все прошло мирно. Как рассказали «Эху» организаторы сбора подписей, протест поддержали даже несколько полицейских.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.07.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На отрезке между 1мин 45сек до 1мин52сек размахивают флагом элгэбэтэ.
Этим всё испортили. Протестовать нужно по заявленной повестке. Идиоты.



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