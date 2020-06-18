Пандемия слежки. Башкирия в лидерах

Башкортостан в пятерке лидеров-регионов по технологиям слежки за гражданами в период коронавируса. Такие данные содержатся в исследовании Международной Агоры "Пандемия слежки", посвященном методам слежения за россиянами в эпоху коронавируса.В четверку лидеров среди регионов, власти которых использовали практически все возможные способы слежки и контроля граждан, вошли Москва и Московская область, Башкортостан и Приморский край, говорится в докладе.В 15 регионах власти внедрили пять способов ограничения прав граждан на свободу перемещений и тайну частной жизни. Всего Агора насчитала шесть отдельных технологий сбора и проверки сведений о частной жизни граждан:- централизованный сбор информации о гражданах, прибывающих в страну, регион или населенный пункт;- система цифровых или аналоговых пропусков, позволяющих ограничивать виды транспорта и цели передвижения, а также дифференцировать граждан по объему прав;- видеонаблюдение, в том числе с функцией распознавания лиц;- отслеживание местонахождения граждан по геолокационным данным, передаваемым мобильными устройствами и следящими приложениями;- расширение возможностей слежки путем делегирования полицейских функций частным субъектам и представителям иных ведомств.61 российский регион (71,8%) использовал различные технологии слежки в связи с карантином.Власти почти половины российских регионов предоставили чрезвычайные полномочия, включающие возможность вмешиваться в частную жизнь граждан, крайне широкому кругу субъектов — от медицинских работников и спасателей до таксистов, народных дружинников и членов казачьих обществ.Это привело в том числе к применению явно незаконных дискриминационных практик в отношении представителей уязвимых групп, говорится в докладе.Автором доклада выступил правовой аналитик Агоры Дамир Гайнутдинов.Ранее, в начале пандемии, власти Башкортостана заявляли, что не планируют использовать IT-технологии для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.