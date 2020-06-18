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Пандемия слежки. Башкирия в лидерах

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Башкортостан в пятерке лидеров-регионов по технологиям слежки за гражданами в период коронавируса. Такие данные содержатся в исследовании Международной Агоры "Пандемия слежки", посвященном методам слежения за россиянами в эпоху коронавируса.

Пандемия слежки. Башкирия в лидерах


В четверку лидеров среди регионов, власти которых использовали практически все возможные способы слежки и контроля граждан, вошли Москва и Московская область, Башкортостан и Приморский край, говорится в докладе.

В 15 регионах власти внедрили пять способов ограничения прав граждан на свободу перемещений и тайну частной жизни. Всего Агора насчитала шесть отдельных технологий сбора и проверки сведений о частной жизни граждан:

- централизованный сбор информации о гражданах, прибывающих в страну, регион или населенный пункт;

- система цифровых или аналоговых пропусков, позволяющих ограничивать виды транспорта и цели передвижения, а также дифференцировать граждан по объему прав;

- видеонаблюдение, в том числе с функцией распознавания лиц;

- отслеживание местонахождения граждан по геолокационным данным, передаваемым мобильными устройствами и следящими приложениями;

- расширение возможностей слежки путем делегирования полицейских функций частным субъектам и представителям иных ведомств.

61 российский регион (71,8%) использовал различные технологии слежки в связи с карантином.

Власти почти половины российских регионов предоставили чрезвычайные полномочия, включающие возможность вмешиваться в частную жизнь граждан, крайне широкому кругу субъектов — от медицинских работников и спасателей до таксистов, народных дружинников и членов казачьих обществ.

Это привело в том числе к применению явно незаконных дискриминационных практик в отношении представителей уязвимых групп, говорится в докладе.

Автором доклада выступил правовой аналитик Агоры Дамир Гайнутдинов.

Ранее, в начале пандемии, власти Башкортостана заявляли, что не планируют использовать IT-технологии для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 17.07.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68704 | Рейтинг: +11880,2
Кто-то удивлен, что Б-стан оказался в лидерах по натягиванию гэбёшного колпака на население региона? СРАдий гибридное порождение пуйла и мортазла. Всё самое худшее, что в них есть - эта тварь впитала от них. Необразованный бездарь, ворюга, рэкитир, коррупционер, мерзавец и еще множество нелестных эпитетов до кучи.



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  • 2 | 17.07.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пандемия слежки. Башкирия в лидерах
====================================
Мне вообще кажется что пандемия ,- это некий глобальный эксперимент, проводимый с целью управлениия огромными массами людьми, создания глобального концентрационного лагеря!
Одним можно работать, даже ходить без масок, даже заражать целые больницы, а другим можно выходить на работу только по разрешению первых.
Третьим же, из которых уже выдавили все соки, то биш пенсионеров, вообще сидеть дома и не рыпаться, хотя даже в тюрьмах пологаются прогулки....



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  • 3 | 17.07.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 1349 | Комментарии: 68702 | Рейтинг: +11881,4
Кто-то удивлен, что Б-стан оказался в лидерах по натягиванию гэбёшного колпака на население региона? СРАдий гибридное порождение пуйла и мортазла. Всё самое худшее, что в них есть - эта тварь впитала от них. Необразованный бездарь, ворюга, рэкитир, коррупционер, мерзавец и еще множество нелестных эпитетов до кучи.

Добавлю: + конченный наркушник который регулярно ездит прокапываться в Австрию в частные клиники!!



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  • 4 | 17.07.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то удивлен что тебе плюсанул кал..



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  • 5 | 17.07.2020, 13:10 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1409 | Рейтинг: +91
“1 | 17.07.20: Кухарка …Необразованный бездарь, ворюга, рэкитир, коррупционер, мерзавец и еще множество нелестных эпитетов до кучи.”

А образование то зачем для твоих эпитетов пучком?
Всё что не делается, к лучшему, кроме ассимиляци татар под западенцев_башкир.
А так - пусть меньше мучается б_стан в агонии, скорее распадается и прибьётся к соседям.
И аффтары будут наблюдать за происходящим с берегов Дуная в Аустерляндии, в компании УкРАЛьщика.



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  • Эксперт
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  • 6 | 17.07.2020, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68704 | Рейтинг: +11880,2
tellepuz 17 июля 2020, 01:01
Конституция имени Путина: больше, чем обнуление
Здесь появилась статья с глубоким анализом изменений в Конституции РФ.

Я решил изложить «новинки» кратко:

— «Федеральные территории», В законодательстве нет такого понятия “федеральные территории”. Иначе как, как бы это повежливее сказать, территории императора, находящиеся в его личном управлении, и не назовешь.

— «Публичная власть» «Провозглашение тезиса о “единой публичной власти” – это обманка, терминологические игры. И государственная, и муниципальная власти – публичные. Но при этом вторая независима от первой. Теперь же, объединяя их, пытаются МСУ встроить в единую систему государственной власти»

— Госсовет еще один «кот в мешке», истинные функции которого пока не известны

— Вертикаль де юре , закреплена в Конституции разбросанными по всему ее «телу» изменениями, которые де юре отменяют разделение трех ветвей государственной власти, делают ранее независимое местное самоуправление частью государственной власти, перераспределяют полномочия всех ветвей власти в пользу президента, создают дублирующий институт президента орган (Госсовет). То есть в России, наконец, выросла пресловутая путинская вертикаль власти, и она полностью подчинена одному человеку – Путину В.В.

— «Мины замедленного действия», в Конституции появились поправки, крайне опасные своей пока дремлющей взрывной силой. И они написаны «на вырост», предоставляя Путину возможность действовать «по закону», нарушая при этом нормы международного права и собственно права человека. Это и «оказывает поддержку соотечественникам,» это и прямой отказ от международных обязательств и в потенциале выход из международного правового поля, это и уголовное преследование за любое высказывание о самоопределении народов, это и самая шизофреническая поправка к Конституции, в которую понапихали и Бога, и забывчивых предков, и неприкосновенных защитников Отечества, и защиту исторической правды, и детей, и активы СССР на территории иностранных государств, но конкретно эта фраза обязательно обернется новыми уголовными преследованиями «за умаление подвига народа при защите Отечества».

— Легализация глобальной и не санкционированной слежки и прослушки. Казалось бы, невинное добавление в пункт м ст. 71 слов: «…обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных» – на самом деле является конституционным закреплением «пакета Яровой», позволяющим вести за гражданами России слежку и прослушку в режиме 24/7 365 дней в году, запрещать сетевые ресурсы, ограничивать или вовсе отключить интернет на территории страны. И все это для «обеспечения безопасности личности, общества и государства».

Никакого госпереворота с принятием поправок не произошло. Госпереворот уже случился – постепенно, ползучим манером. А сейчас мы получили «окончательную бумажку», его закрепляющую. Банда Путина начинает не «с нуля», как пишут журнализды. Они 20 лет готовились, «просроченный» теперь будет вечным!



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  • 7 | 17.07.2020, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.07.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 1349 | Комментарии: 68702 | Рейтинг: +11881,4
Кто-то удивлен, что Б-стан оказался в лидерах по натягиванию гэбёшного колпака на население региона? СРАдий гибридное порождение пуйла и мортазла. Всё самое худшее, что в них есть - эта тварь впитала от них. Необразованный бездарь, ворюга, рэкитир, коррупционер, мерзавец и еще множество нелестных эпитетов до кучи.

Добавлю: + конченный наркушник который регулярно ездит прокапываться в Австрию в частные клиники!!
========================================
Вот оно "лицоу" нонешнего режима.

И-2



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  • 8 | 17.07.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время такое, власть старается себя защитить, а это возможно только путём ужесточения карательных функций, расширения полномочий репрессивных органов и численного их состава. Но, как показывает история, это не решение проблемы, а ее усугубление. Банановая республика зла не больше и не меньше, будем посмотреть, осталось не долго ждать.



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