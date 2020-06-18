Для Башкирии жители соседней Челябинской области приравниваются теперь к иностранцам, для Москвы иностранцами — по крайне мере в политическом смысле — становятся жители Подмосковья.
Давайте зафиксируем, кто на самом деле воздвигает внутренние границы и способствует региональной автаркии. Вот реальная цена всех их громких слов о нерушимости, территориальной целостности и т.д.
Эхо Москвы
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Аббас Галямов о выборах и фальшивом единстве
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