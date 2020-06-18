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Аббас Галямов о выборах и фальшивом единстве

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Аббас Галямов: Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в выборы, теперь запрещается вмешательство межрегиональное. Думские единороссы проголосовали за запрет наблюдателям из региона Икс следить за чистотой выборов в регионе Игрек. Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в выборы, теперь запрещается вмешательство межрегиональное.

Аббас Галямов о выборах и фальшивом единстве


Для Башкирии жители соседней Челябинской области приравниваются теперь к иностранцам, для Москвы иностранцами — по крайне мере в политическом смысле — становятся жители Подмосковья.

Давайте зафиксируем, кто на самом деле воздвигает внутренние границы и способствует региональной автаркии. Вот реальная цена всех их громких слов о нерушимости, территориальной целостности и т.д.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 17.07.2020, 11:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31597 | Рейтинг: -711,7
"межрегиональное"
Для Башкирии жители соседней Челябинской области
для Москвы — жители Подмосковья
-----------------------------
Галлямов,который политолог путает понятия.

Башкирия (Башкортостан) - это республика, имеющая статус выше, чем Челябинская область
Москва вместе с Подмосковьем оба находятся в составе одного региона.
Сравнивают подобное с подобным, а не фигушку с хреном.

Если автаркия способна нарушить территориальную целостность державы, то значит последняя держится на глиняных ножках, хреновая, значит.

Но республики имеют кой-какое право на автаркию, в отличие от Челябинской области.



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  • Гость
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  • 2 | 17.07.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.07.2020, 11:30 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31595 | Рейтинг: -711,7
"межрегиональное"
Для Башкирии жители соседней Челябинской области
для Москвы — жители Подмосковья
-----------------------------
Галлямов,который политолог путает понятия.

Башкирия (Башкортостан) - это республика, имеющая статус выше, чем Челябинская область
Москва вместе с Подмосковьем оба находятся в составе одного региона.
Сравнивают подобное с подобным, а не фигушку с хреном.

Если автаркия способна нарушить территориальную целостность державы, то значит последняя держится на глиняных ножках, хреновая, значит.

Но республики имеют кой-какое право на автаркию, в отличие от Челябинской области.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Национализм плохо влияет на мыслительный процесс! То, что Москва и Московская область один регион - это ты Собянину и Воробьёву скажи, а то они не знают! Два медведя в одной берлоге не бывает! И чем таким важным Башкортостан выше Челябинской области? Только тем, что у него Конституция, а у тех устав? Или тем, что в Конституцию можно записать ещё один государственный язык? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 17.07.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аббас Галямов о выборах и фальшивом единстве
=========================================
Все правильно!
Нехрен смешивать отары баранов, у каждой отары свой пастух, свои псы.
Ничего скоро еще всех еще и проклеймят чипами, тогда уж точно все "наладится"



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  • Эксперт
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  • 4 | 17.07.2020, 12:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31597 | Рейтинг: -711,7
Галлямов - большой учоный конечно. И пишет тексты без ашыбок. Но был случай, выдал свою безграмотность. Т.к. понятия грамотность и безграмотность немножко различаются. Можно писать грамотно, без единой ошибки, ни в плане орфрграфии, ни пунктуации и других разделах правописания. Как это делает Галлямов, или за него старается спелл-чекер.

А все равно показал себя как невежда, в ФБ
https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/1021674724190
3969
Abbas Gallyamov
2 июня
"чрезмерное присутствие в качестве спикеров изъясняющихся на канцелярите скучных людей в галстуках не делало наши медиаресурсы популярнее."
Канцелярит ему не пондравился. То есть стиль речи.

Дальше пишет:
"объяснял я ... «Почему в вашем сюжете не пожарник рассказывает о том, как он тушил пожар, а делает это вице-премьер - который вообще-то приехал с большим опозданием и знает о ситуации только со слов пожарника?»
... непосредственно тушившие огонь специалисты"

Альфред Аглетдинов сделал замечание:
"Кстати, пожарниками называли мнимых погорельцев(жуликов), выпрашивающих милостню, а нас учили огнеборцев звать пожарными"

Дальше:
Abbas Gallyamov.
В полицейских протоколах дореволюционной России пожарниками записывали жуликов, а настоящих - погорельцами. Кстати будет сказать, что пожарные сильно обижаются, когда их зовут пожарниками.

Abbas Gallyamov Альфред Аглетдинов … И не надо навязывать в качестве языковой нормы полицейские протоколы. Я, конечно, понимаю, что некоторые спят и видят Россию полицейским государством, но не настолько же.

Abbas Gallyamov Альфред Аглетдинов , язык - это живая вещь, а не памятник самому себе. Он постоянно меняется, как меняется и сама жизнь. Как видите, слово «пожарник» используют уже далеко не только детишки.
Пытаться навязать языковые нормы позапрошлого века в качестве единственно верных - это то же самое, что требовать отказаться от двигателя внутреннего сгорания в пользу езды верхом.

Альфред Аглетдинов Abbas Gallyamov в знаменателе: правописание(боец пожарной охраны) - пожарный, разговорный - пожарник. Именно так время, о котором вы говорите, и расставило правила написания этого слова.

Abbas Gallyamov Альфред Аглетдинов , время никогда и ничто не расставляет окончательно. Если только на кладбище.
Не надо язык превращать в кладбище.

Галлямову показывали словари со ссылками

- пожарник — Викисловарь

- Как правильно говорить: "пожарный" или "пожарник"

Бесполезно. Галлямов упорото возражал и возражал, выискивал все новые и новые аргументы

Abbas Gallyamov «Сегодня слово пожарный употребляется в значении «боец пожарной команды» и считается нейтральным, а слово пожарник – разговорным».

Abbas Gallyamov «Видимо, наряду с "пожарным" поначалу появился его просторечный вариант, "пожарник", и постепенно это слово уравнялось в правах с "пожарным". Теперь - равенство».

Дальше.
Альфред Аглетдинов
... А для меня лично уже сто лет "пожарник" - признак дурного стиля. В печатном варианте в РГ вы это никогда не найдете. А в целом язык превратить в помойку легко, ведь и кофе теперь стало среднего рода.

Abbas Gallyamov
… И раз уж вы заговорили о дурном тоне, то для меня признак дурного тона - это пижонские попытки диктовать свои странные - столетней давности - представления о прекрасном другим. Если вы сами хотите жить в музее, - пожалуйста, я не мешаю. Только вот других туда не тащите. А вообще от этого пижонства глубоким провинциализмом тянет.

Ладно, в бан. Надоело воду в ступе толочь.
...................

Я пыталась поддержать Аглетдинова. Что пожарным не нравится, когда их называются пожарник. Не потому, что в древности пожарниками называли плохих людей. А потому что в Классификаторе профессий и должностей числятся: Пожарный 1 класса, 2 класса, 3 класса. Пожарный-спасатель.

То есть нет такой профессии - Пожарник.

И что, кстати, не следует называть цирковых артистов циркачами.
Таковы действующие нормы, а не архаичные.

Галлямов гордец такой, не стал слушать моих замечаний, комментарий удалил.

Вот такого качества у нас политолог Галлямов. Как, впрочем, и остальные политологи. Народ назначенный.

Я терпеть ненавижу, когда пишут с ашыпками. Но не значит, что люди, у которых плохо с грамматикой, народ безграмотный. Это разные вещи.
Я знаю отличных специалистов, технарей. Которые говорят и даже пишут - колидор, лаболатория.

Зато, когда наш публикатор Ирек Муктасаров (куда он подевался?) путает папиллярные узоры с капиллярными - это как пример его проф. непригодности. Следователь не должен допускать таких ляпов.

А страна растит грамотейных болванов. Сделав главным критерием для получения образования знания грамматики русского языка. Но не обязательно знаний по остальным предметам и общего кругозора.



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  • Эксперт
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  • 5 | 17.07.2020, 12:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31597 | Рейтинг: -711,7
И чем таким важным Башкортостан выше Челябинской области? Только тем, что у него Конституция, а у тех устав? Или тем, что в Конституцию можно записать ещё один государственный язык? Очень Опытный
------------------
Тем, что страна не унитарная.



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  • Гость
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  • 6 | 17.07.2020, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.07.2020, 12:35 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31597 | Рейтинг: -711,7
И чем таким важным Башкортостан выше Челябинской области? Только тем, что у него Конституция, а у тех устав? Или тем, что в Конституцию можно записать ещё один государственный язык? Очень Опытный
------------------
Тем, что страна не унитарная.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Шаг в сторону равняется побегу с поля битвы! При чём здесь страна, если разговор идёт конкретно о Башкортостане и Челябинской области? Очень Опытный



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