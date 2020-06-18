Аббас Галямов о выборах и фальшивом единстве

Аббас Галямов: Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в выборы, теперь запрещается вмешательство межрегиональное. Думские единороссы проголосовали за запрет наблюдателям из региона Икс следить за чистотой выборов в регионе Игрек. Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в выборы, теперь запрещается вмешательство межрегиональное.Для Башкирии жители соседней Челябинской области приравниваются теперь к иностранцам, для Москвы иностранцами — по крайне мере в политическом смысле — становятся жители Подмосковья.Давайте зафиксируем, кто на самом деле воздвигает внутренние границы и способствует региональной автаркии. Вот реальная цена всех их громких слов о нерушимости, территориальной целостности и т.д.