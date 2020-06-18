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Оппозиции нужен прямой диалог с силовиками

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Все свои протестные акции оппозиция проводит, имея в виду одного адресата — политическое руководство страны, Путина. Ну, или в тех случаях, когда речь идёт о протесте регионального уровня, роль Путина играет губернатор. В любом случае это первое лицо. Именно первых лиц в чем-то обвиняют и чего-то от них требуют.

Оппозиции нужен прямой диалог с силовиками


Силовики на все это смотрят как бы со стороны. Протестующие ведь не к ним обращаются, значит на содержание их диалога с властями можно не обращать внимания. Мы, дескать, маленькие люди, вы там с начальством разбирайтесь, а мы здесь ни при чем.

Между тем, силовики очень даже при чем. Именно они являются реальным оплотом любого авторитарного режима, все остальные инструменты, с помощью которых он удерживает власть, носят вспомогательный характер. Особенно это очевидно у нас в последнее время.

Возможно нашей оппозиции имеет смысл начать апеллировать к самим силовикам. Организовывать протестные акции, обращённые не к Кремлю, а напрямую к людям в погонах. Месседжи понятны, за последние полторы-две сотни лет они не поменялись: «На ваших штыках держится трон самодержавия», «у нас достаточно гвоздик, чтобы вложить их в дуло каждой вашей винтовки», «милиция с народом», «люди в погонах — тоже часть общества», «служите стране, а не коррумпированному чиновничеству», «не стреляй» и т.д. Силовикам можно и нужно рассказывать те же самые вещи, претензии по поводу которых оппозиция привыкла обращать к властям. Коррупция, экономическая неэффективность, подавление свобод, фальсификация выборов — пока все эти вещи правоохранители привычно выводят за скобки. Не к ним же обращаются. А вот если они поймут, что обращаются именно к ним, тогда они потихоньку начнут прислушиваться и задумываться. Игнорировать очевидное им будет сложнее.

Особенно эффективными подобные акции могут быть в регионах. Антимосковские настроения там крепнут и оппозиция вполне может ими пользоваться.

Обращение к хабаровским силовикам «вы ведь тоже наши — местные» способно оказаться неожиданно эффективным.

На самом деле, здесь важно даже не столько качество аргументов, сколько сам факт вовлечения силовиков в диалог. «Раз оппозиционеры к нам обращаются, значит им есть, что сказать», — примерно такая мысль — даже не мысль, а чувство — станет главным следствием внедрения нового формата. Именно такое впечатление и есть самое ценное в политике. Именно оно создаёт ощущение силы и исторической правоты, которые, собственно, и управляют поведением масс.

Это та работа, которой нельзя пренебрегать. Как писал Троцкий: «Несомненно, что судьба каждой революции на известном этапе разрешается переломом настроения армии. Против многочисленной, дисциплинированной, хорошо вооруженной и умело руководимой воинской силы безоружные или почти безоружные народные массы не могли бы одержать победы». И дальше: «Так, на улицах и площадях, у мостов, у казарменных ворот шла непрерывная, то драматическая, то незаметная, но всегда отчаянная борьба за душу солдата».

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.07.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«милиция с народом»
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________ Это всё Аббас из пиндосовской методички для хохлов что ли списал? В РФ уже давно полиция! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 17.07.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оппозиции нужен прямой диалог с силовиками
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Ну Вы и наивные!!!
Путин кто? СИЛОВИК. Его опора кто ФСБ, армия, нацгвардия!!!!
Какой диалог?!



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