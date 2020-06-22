Уфимский спорт станет рекламой алкоголя

О переговорах футбольного клуба с производителями слабоалкогольной продукции журналистам «Спорт-экспресса» рассказал Председатель попечительского Совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. По его словам, производители пива проявляют к «Уфе» большой интерес.Мурзагулов отметил, что в Башкирии работают крупные пивные компании, которые с радостью «принесут деньги в клубную кассу». По его мнению, они это сделают с выгодой для себя.Мурзагулов рассказал также, что пивная продукция будет напрямую ассоциироваться с уфимским клубом, поскольку дизайн будет выполнен в фиолетовых тонах.Напомним, за один тут до конца чемпионата России, уфимцы располагаются на 8 месте турнирной Таблицы РПЛ.Матч состоялся вчера на стадионе «Нефтяник». Встреча состоялась при температуре воздуха +37 градусов.В первом тайме обе команды не смогли открыть счёт. Во втором, на 79 минуте единственный мяч за всю игру забили москвичи. Итог — 0:1, Динамо увозит победу из Уфы.В настоящее время Уфа занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 29 очков.