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«О Рахимове и не только»;

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Уфимский спорт станет рекламой алкоголя

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О переговорах футбольного клуба с производителями слабоалкогольной продукции журналистам «Спорт-экспресса» рассказал Председатель попечительского Совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. По его словам, производители пива проявляют к «Уфе» большой интерес.

Уфимский спорт станет рекламой алкоголя


Мурзагулов отметил, что в Башкирии работают крупные пивные компании, которые с радостью «принесут деньги в клубную кассу». По его мнению, они это сделают с выгодой для себя.

Мурзагулов рассказал также, что пивная продукция будет напрямую ассоциироваться с уфимским клубом, поскольку дизайн будет выполнен в фиолетовых тонах.

Напомним, за один тут до конца чемпионата России, уфимцы располагаются на 8 месте турнирной Таблицы РПЛ.

Эхо Москвы
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ФК Уфа проиграл ФК Динамо

Матч состоялся вчера на стадионе «Нефтяник». Встреча состоялась при температуре воздуха +37 градусов.

В первом тайме обе команды не смогли открыть счёт. Во втором, на 79 минуте единственный мяч за всю игру забили москвичи. Итог — 0:1, Динамо увозит победу из Уфы.

В настоящее время Уфа занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 29 очков.

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.07.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Реклама алкоголя, интересно, какой процент имеет сам Мурзагулов?



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  • 2 | 19.07.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимский спорт станет рекламой алкоголя
===============================
Ну чтож, каклй бвшлык такие и спонсоры!
Предлогаю слоган: "Пейте пиво пенное будет рожа оху... (извините) , будет рожа здоровенная!!!" Как у истинного башктра!



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  • 3 | 19.07.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пиво- хавно, футбол еще хавнее, но самое хавно- это ложь и фальшь х-2 и его пёсика мурзика.
турк



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  • 4 | 19.07.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2.
Пейте пиво пенистое... От слова... Не скажу какого
турк



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  • 5 | 19.07.2020, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68706 | Рейтинг: +11879
Roman Zhigun
6 дн.
Будет время, напишу более обстоятельный пост про арестованного Сергея Фургала (пока — по верхам). История круче, чем в сериале «Слуга народа». Там-то заведомо симпатичный молодой учитель случайно становится президентом. С Фургалом — интереснее.

Изначально Сергей Фургал — малоприятный депутат Госдумы от ЛДПР, голосовавший за все античеловечные законы и ставший героем знаменитой фотографии (прилагаю снизу).

Совершенно случайно и неожиданно для самого себя он оказывается губернатором Хабаровского края (народ голосует вовсе не за Фургала, а против путинского кандидата).

И тут человека просто прорвало.

Сергей Фургал вдруг оказывается убеждённым либералом (в лучшем смысле слова). Вплоть до того, что однажды пригласил на продолжительную личную беседу местного навальниста, когда тот пожаловался на незаконное отстранение от местных выборов (навальнист ещё даже доволен остался, это ли не чудо?).

Фургал постепенно становится героем своего собственного сериала: из всего населения Хабаровского края в 1,35 миллиона человек — несколько сотен тысяч регулярно смотрят записи совещаний у губернатора. Зрелище действительно занятное: вызывает удивительный диссонанс несоответствие фактуры и содержания. Сергей Фургал — человек грубый, несколько неотёсанный, манеры Держиморды, но вот изнутри прямо рвутся наружу интеллект и два высших образования. Признаться, завораживает.

Фургал шикарно смотрится в кадре, когда распекает краевых чиновников. Вроде играет на камеру, да вот по сути — не придерёшься, говорит всё сугубо по делу.

Заработал себе бешеный рейтинг в крае, обеспечив питанием всех школьников. Сделал это очень кинематографично, чего только стоит его разговор с мэром Комсомольска-на-Амуре:

— У нашего города нет 5 миллионов на школьное питание.
— Сколько вы потратили в 2019 году на содержание городской администрации?
— 543 миллиона.
— А сколько в 2018 году?
— 510 миллионов.
— Выходит, вы нашли 33 миллиона на увеличение своего содержания, но не можете найти 5 миллионов на наших детей? Что ж, пишите официальную бумагу «я настолько довёл город до ручки, что у нас не найти 5 миллионов в год на питание школьников». Напишите — а я выделю вам субсидию из бюджета края.

Вроде популизм. Но 100 % школьников в своём крае губернатор реально обеспечил питанием.

Не менее кинематографично Сергей Фургал проводил совещания едва ли не по каждому дому, где обманули дольщиков. Очень красиво работал на имидж, с одной стороны. С другой стороны, хорошенько пропополоскав сначала на радость зрителям мэров и застройщиков, Фургал потом всегда предлагал способы решить проблему. Итог: из 4600 обманутых дольщиков за два года (!) осталось только 700. А люди до этого ждали квартир по шесть и более лет. Личное общение губернатора с обманутыми насчёт квартир сиротами тоже — и хорошо смотрелось на экране, и имело конкретные положительные результаты.

Сергей Фургал ввёл льготы на авиабилеты (больной вопрос для Дальнего Востока), всерьёз занялся медициной и налогами с добытчиков сырья, урезал сам себе зарплату и сэкономил аж 1 миллиард рублей на содержании своей собственной администрации.

На всём Сергей Фургал зарабатывал политические очки. Был раскручен ныне популярный видоблогер Злой Дальневосточник, который прямо под лупой показывал каждый удачный шаг или просто меткое высказывание губернатора. Но не это ли и есть нормальная политика? Разгребаешь конюшни, рекламируя тем самым себя электорату. А Фургал действительно лишь за два года залатал множество дыр. Когда кому-то и 20 лет не хватает на раскачку... И популярность Фургал заработал совершенно заслуженно, эволюционировав от технического кандидата, случайно поднятого протестным голосованием, до настоящего политика.

Правда, совсем не обделённый интеллектом, политик оказался каким-то уж совсем бесхитростным. Настроил против себя вообще все элиты. Чиновничий класс, которому урезал выплаты. Мэров городов, которым устраивал хоть и справедливые, но публичные и оттого унизительные выволочки. Местное министерство образования. Федеральное министерство здравоохранения, на просчёты которого указал прямо на встрече с Путиным. Застройщиков, которых прижал по поводу дольщиков. Сырьевой бизнес, который решил лишить избыточных налоговых льгот. Надзорные органы, на которые наехал (причём с толком, с расстановкой, с честным вниканием в детали) после пожара в детском лагере.

Отказа от фальсификаций выборов и от принуждения к голосованию Сергею Фургалу уже не простили. В местную думу не прошёл вообще ни один единорос (upd. поправка: двое всё-таки прошли по партийным спискам). По голосованию по поправкам Хабаровский край показал один из худших результатов — и по процентам «да», и по явке.

Будь я христианином, мог бы порадоваться за элдэпээровца, ставшего мучеником, за которого уже несколько дней народ выходит на улицу. Но как патриоту мне обидно. Был редчайший случай появления сильного политика — и его «убрали» спустя каких-то два года.
______________________________________
Два года у власти Фургал и столько же СРАдий... сравним достижения?



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  • Участник
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  • 6 | 19.07.2020, 13:17 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1517 | Рейтинг: +739,9
Посмотрел видео задержания террориста в Хабаровске.

Я человек которого задерживали спецназом десятки раз, увидел для себя много удивительного.
Впрочем судя по комментариям под видео, не я один.

Что мы видим, двое спецназовцев бегут без оружия, без бронежилетов, открывают дверь в машине террориста и задерживают его. Интересно, а если бы дверь оказалась закрыта или от туда начали стрелять, это же террористы?
Лично меня задерживало каждый раз не менее восьми- десяти сотрудников спецназа, когда я был один. Не менее 40 бойцов спецназа задерживало меня в Братееве на тренировке школы и столько же на турнире по НБ. А в ресторане Норт-оста на Дубровке при моём задержании и вовсе участвовало 70 бойцов спецназа(!).

Далее видно, что осуществляя захват спецназовцы не трогают водителя, его нога попадает в кадр, машина праворукая, он спокойно сидит там все время пока записывается видео. Задние стекла машины и вовсе затонированы наглухо, спецназовцы не могли видеть, что там происходит подбегая к машине.
А теперь внимание, сотрудники предлагают террористу самому вынимать всё, что у него в есть рюкзаке. Вот тебе и исламский террорист, который готов умереть на джихаде.
Он спокойно берёт в руки длинный нож и вынимает его из ножен, пока сотрудники стоят наклонившись над ним и смотрят? Они совсем ничего не боятся?
В репортаже говорятся, что изъято взрывное устройство, для совершение теракта в местах массового схода граждан. И чем это собрание сотрудников не сход? Вы представляете себе, что имея подобную информацию сотрудники спецназа, задержав Исламского террориста попросили бы его самому вынимать бомбу из своего рюкзака?
В такой ситуации, не то что задержанному террористу ничего трогать бы не дали, сами бы сотрудники туда бы не полезли, вызвав саперов.

Видео задержания террориста, а удивительные фотографии в первых комментариях: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jR_28EnJUGo#d
ialog



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  • 7 | 19.07.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ура, за Хамитовскую "Уфу"!



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2

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  • Гость
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  • 8 | 19.07.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До того омерзительные две морды. Тьфу!



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0

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  • 9 | 19.07.2020, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фургал vs Хабиров это сильно. Фургал как ни есть, человек с интеллектом, народ его поддерживает и рано или поздно он станет крупным политиком, а тюрьма его только закалит.
А второй, наш то.... ну любит он нас, во всех отношениях, и мы ему отвечаем взаимностью.



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  • Эксперт
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  • 10 | 19.07.2020, 15:23 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
У протестов в защиту арестованного за участие в ОПГ хабаровского губернатора Сергея Фургала меняется лицо, пишет ИА «Восток-Медиа».

«Большинство нетрезвых, а порой и вовсе асоциальных участников митингов вообще понятия не имеют, за что выступают. Есть даже такие, которые на голубом глазу сознаются, что не поддерживают и не поддерживали Сергея Фургала», — пишет автор.

«То, что простых людей на улицах все меньше, объясняется просто — они заняты работой и семейными делами, и им не до ежедневных уличных стояний, — констатирует издание. — Тем более, что, как показали блиц-опросы митингующих, мало кто, даже из абсолютно трезвых и адекватных участников, пришедших к зданию правительства из искренних побуждений, может внятно объяснить, в чем заключаются их претензии к федеральным властям».

«Большинство из них говорят о снижении уровня жизни в Хабаровском крае, стагнации в экономике региона, росте цен, вырубке лесов и вылове рыбы, носящих хищнический характер. То есть озвучиваются по больше части те проблемы, решение которых находится как раз в компетенции региональных властей и которые изрядно усугубились за время нахождения у власти Сергея Фургала и его команды», — делает вывод издание.

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/16/n_14679037.shtm
l
===
Хоть кто-нить знает? скокА борцов было повязано органами за участие в несанкционированных митингах, да ещё во время пандемии?

Если НИ скокА, то сами догадайтесь почему и изложите свои догадки.



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  • 11 | 19.07.2020, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вдум, писта вам скоро всем придет, затупинцам ипучим. Бегите кролики, бегите
турк



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  • 12 | 19.07.2020, 15:47 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
По прогнозам USDA, Россия в предстоящем сельскохозяйственном году может собрать 77 млн тонн пшеницы, 35 из которых смогут уйти на экспорт. По этой культуре страна в очередной раз займет первое место в мире: на втором окажется Евросоюз (28,5 млн тонн), на третьем — Канада (24,5 млн тонн).

https://www.gazeta.ru/business/2020/07/19/13157773.shtml
===
Урожай зерна в этом году опять небывалый, как и вывоз зерна за границу – вот и ползут вверх цены на хлеб . (с)



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  • 13 | 19.07.2020, 15:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала Вероника Цепкало после того, как ЦИК снял с выборов нескольких кандидатов-мужчин.

В конце мая Лукашенко заявил, что Белоруссия не готова к женщине-президенту, добавив, что «у нас конституция не под женщину».

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/07/19/n_14689777.sh
tml
===
«Курица не птица, а баба не человек»?! (с)



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  • 14 | 19.07.2020, 16:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
11 | 19.07.2020, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
===
Ты б сначала, сам вылез из этого отверстия, Аракул он, видали таких.



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  • 15 | 19.07.2020, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Л. Метцель, открыв в России рекламное бюро сказал: "Объявление - двигатель торговли." Сегодня это крылатое выражение приняло иной вид: "Реклама - двигатель прогресса."

Если реклама пива уфимской футбольной командой даст положительные результаты и качеству пива и позволит футбольной команде заработать деньги, то такое действо можно и нужно только привествовать.

Можно посоветовать футбольному клубу рекламировать презервативы, всевозможные стимуляторы для полноценного секса, что несомненно позитивно скажется на увеличении деторождения, а значит, роста населения.

Было бы добрым делом, если футболисты перед матчем, прямо в центре поля футбольного, втаптывали всей командой символ ЛГБТ. Власть предержащие несомненно оценили бы данный акт и вознаградили команду.

Как видим, способов заработать деньги бесчисленное количество, а не только катанием круглого мяча по зеленому газону.



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  • 16 | 19.07.2020, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
будет напрямую ассоциироваться с уфимским клубом, поскольку дизайн будет выполнен в фиолетовых тонах.

-------------------------------------------

Народу фиолетово ваш фиолетовый дизайн. Не нравится синий -
зае.беньте в фиолетовый. Будет, как ядрёный синяк под глазом.

Думал ли советский народ, что Советский Спорт докатится до жизни такой?

Двадцать два бугая-миллионера бегают за мячиком на потребу кучки фанатиков, жрущих пиво из горла и орущих "оле-оле-оле"! Прав был
Николай Озеров: "Нет, такой хоккей нам не нужен!" Плевать на ваши заботы.



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  • 17 | 19.07.2020, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.07.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реклама алкоголя, интересно, какой процент имеет сам Мурзагулов?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Тот же процент, что и имеет рекламируемое им пиво! Очень Опытный



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  • 18 | 19.07.2020, 22:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пиво- хавно, футбол еще хавнее, но самое хавно- это ложь и фальшь х-2 и его пёсика мурзика.
турк
---------------------------------------
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Эксперт

5 | 19.07.2020, 13:01 | Автор: Кухарка
-------------------------------
Спасибо за материал.
---------------------------------
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Гость

8 | 19.07.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До того омерзительные две морды. Тьфу!
-----------------
Наши обшие мысли.



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  • 19 | 19.07.2020, 23:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка 5

Можете когда хочете!!!!!!!



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  • 20 | 19.07.2020, 23:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарке 5 !

Озвучена цифирка на 13 сентября текущего заКоронованного годочка:
- у Путина два по партсписку!!!!



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