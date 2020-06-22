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Вода мокрая, небо голубое, а Фургал популярнее Хабирова

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Андрей Потылицын: Фургал популярнее Хабирова, хотя они синхронно пришли к власти. В выходные в Хабаровске продолжились протесты против ареста губернатора Сергея Фургала. Население Хабаровска вышло не совсем за своего губернатора, Фургал только триггер недовольства Москвой. Такой точкой зрения в эфире «Эха» поделился политтехнолог Андрей Потылицын.

Вода мокрая, небо голубое, а Фургал популярнее Хабирова


— Чем дальше Москва, тем больше претензий к Москве, тем меньше ее любят и тем меньше воспринимают как «федеральное благо», больше как «федеральные зло», и, конечно, протест в защиту Фургала был в меньшей степени за него, в большей — против произвола. Там же с тезисами как? Не то что «отпустите его», а «давайте будем судить в Хабаровске». Протест против того, что приехали какие-то люди, забрали у них губернатора и увезли, не спрашивая никого, не обсуждая, не объясняя зачем, взяли в наручники и увезли. Плохой он или хороший – это на второй план.

Потылицын заметил, что Фургал для своего региона феноменально популярен.

— Популярнее Хабирова безусловно, хотя они синхронно пришли к власти. То есть вот примерно одинаковый срок пробыли. Он, конечно, там был более популярен, чем Хабиров в Башкирии.

По его мнению, эффект Хабаровска не будет источником глобальной революции и событий, которые могли бы мультиплицироваться по стране.

— Но я думаю, что это очень серьезный знак. Пример и сигнал всем сторонам этого процесса. Как кремлю, так и недовольной части населения. Люди увидели, что оказывается так можно и ничего за это никому не будет. Власти просто не смогли ничего сделать с этим. Ни местные силовики, ни прилетевшие туда силовики с Кавказа. Это очень важный момент, которого Кремль страшно боится. Это как с Майданом в Киеве, то есть когда случился Майдан у нас просто перевернулась медийная сфера на то, чтобы замолчать, очернить и не дай бог, чтобы население это не восприняло, как возможный modus operandi — способ действия. А для Кремля это сигнал о том, что могут произойти вот такие события, когда будут предъявлять прямые претензии к ним в рамках целого региона, — сказал Потылицын.

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.07.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вода мокрая, небо голубое, а Фургал популярнее Хабирова
======================================
Вода мокрая, небо голубое, а хабиров прислужник (хотел написать жополиз , но нестал) путина.



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  • 2 | 20.07.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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А я ненавижу всяких потылицыных. Они не только против Хабирова, но и против нацлидера Путина. Путин постоянно подымает нас с колен. Уже более 20 лет. Если россияне все еще находятся в коленопреклонном состоянии, то в этом виноваты всякие навальные, потылицыны и другие платные агенты запада. А я обожаю Путина. Правда с каждым днем тяжелее. Денег на самую простую еду не хватает. Но я знаю - в этом виноват не Путин, а запад. Они портят нам жизнь. Из-за них все тяжелее жить. А тут еще потылицыны.



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  • 3 | 20.07.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Лечись дура или дурак!



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  • 4 | 20.07.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Фургал популярнее Хабирова. Какой вывод следует из этого утверждения?
Фургал и Хабиров - одного поля ягодки. Несмотря на то, что Фургал член ЛДПР.
ЛДПР - это марионетка Кремля, значит и Фургал послушное орудие его, Кремля.

В регионах могут вспыхивать и затухать локальные выступления граждан, но все это никоим образом не повлияет на ситуацию в стране и на политику Кремля. Что-то может измениться только в том случае, если жители столиц вдруг проявят политическую активность.

Но жители этих столиц к проблемам регионов индифферентны. Жителям регионов пребывать в такой ситуации так долго, пока рак на горе не свистнет.



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  • 5 | 20.07.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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хоть хабиров да и фургал.все они одного поля ягоды...никогда бы не пошел в защиту митинговать....



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  • 6 | 20.07.2020, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40218 | Рейтинг: +5141,5
2 | 20.07.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я ненавижу всяких потылицыных. Они не только против Хабирова, но и против нацлидера Путина. Путин постоянно подымает нас с колен.
================И ставит раком?



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  • 7 | 20.07.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.07.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------- простите их чувство юмора не у всех .



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  • 8 | 20.07.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Дальневосточники- честный,открытый,справедливый, самостоятельный,организованный, независимый от номенклатуры народ. Есть прекрасное и всем понятное русское слово - одновременно вместо "синхронно" ... это что засевший горбачевский синдром ?



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  • 9 | 20.07.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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"Андрей Потылицын: Фургал популярнее Хабирова,"
......................................
Не с тем сравнил, Фургал кратно популярнее Путина поэтому его арестовали. Нужны ли возможные будущие соперники на главное кресло.



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  • 10 | 20.07.2020, 14:40 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
Андрей Потылицын: Фургал популярнее Хабирова, хотя они синхронно пришли к власти.
===
Ни кто с этим даже не спорит.
Поэтому когда ему вышака дадут, он Трампа по популярности обгонит.



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  • 11 | 20.07.2020, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе скорее от радости столько народу может выйти, если Хабиров с сотоварищи, как Фургал, отъедут в Лефортово.

И-2



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  • 12 | 20.07.2020, 14:43 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
Население Хабаровска вышло не совсем за своего губернатора....
===
Об чём и речь!!!

Население просто вышло из себя наружу.
Поэтому органы никого не хватают, а ждут, когда оно вернётся в себя.

Вы будете смеяться, но дюжину горлодёров в Перми упаковали по полной.



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  • 13 | 20.07.2020, 14:47 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
— Чем дальше Москва, тем больше претензий к Москве, тем меньше ее любят и тем меньше воспринимают как «федеральное благо», больше как «федеральные зло»...
===
Так комуняки для того и разодрали страну на идиотские образования.

Сразу, как страна опять станет нормальной унитарной и проведут децентрализацию власти, так повода для претензий почти не будет.

Ибо каждый будет возиться сам с собой, предварительно уплатив налоги, естесно.



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  • 14 | 20.07.2020, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 20.07.2020, 14:47 | Автор: Вдумчивый

— Чем дальше Москва, тем больше претензий к Москве, тем меньше ее любят и тем меньше воспринимают как «федеральное благо», больше как «федеральные зло»...
===
...... Так комуняки для того и разодрали страну на идиотские образования........
==============================================
Дяденька , вы деревенский дурачок ?
Оденьте хоть штанишки .
Хватит скакать верхом на палочке !



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  • 15 | 20.07.2020, 15:18 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
14 | 20.07.2020, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован

...... Так комуняки для того и разодрали страну на идиотские образования........
==============================================
Дяденька , вы деревенский дурачок ?
===
ЭтА, маЛчик, чем без причины дурью маяться....

Ты б нашёл в мире и истории другое, подобное России по масштабам, разодранное государство и рассказал бы чего нашёл и чем там всё закончилось.

У любой разодранной страны, житие - сплошная разруха и будущее - тусклое.



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