Вода мокрая, небо голубое, а Фургал популярнее Хабирова

Андрей Потылицын: Фургал популярнее Хабирова, хотя они синхронно пришли к власти. В выходные в Хабаровске продолжились протесты против ареста губернатора Сергея Фургала. Население Хабаровска вышло не совсем за своего губернатора, Фургал только триггер недовольства Москвой. Такой точкой зрения в эфире «Эха» поделился политтехнолог Андрей Потылицын.— Чем дальше Москва, тем больше претензий к Москве, тем меньше ее любят и тем меньше воспринимают как «федеральное благо», больше как «федеральные зло», и, конечно, протест в защиту Фургала был в меньшей степени за него, в большей — против произвола. Там же с тезисами как? Не то что «отпустите его», а «давайте будем судить в Хабаровске». Протест против того, что приехали какие-то люди, забрали у них губернатора и увезли, не спрашивая никого, не обсуждая, не объясняя зачем, взяли в наручники и увезли. Плохой он или хороший – это на второй план.Потылицын заметил, что Фургал для своего региона феноменально популярен.— Популярнее Хабирова безусловно, хотя они синхронно пришли к власти. То есть вот примерно одинаковый срок пробыли. Он, конечно, там был более популярен, чем Хабиров в Башкирии.По его мнению, эффект Хабаровска не будет источником глобальной революции и событий, которые могли бы мультиплицироваться по стране.— Но я думаю, что это очень серьезный знак. Пример и сигнал всем сторонам этого процесса. Как кремлю, так и недовольной части населения. Люди увидели, что оказывается так можно и ничего за это никому не будет. Власти просто не смогли ничего сделать с этим. Ни местные силовики, ни прилетевшие туда силовики с Кавказа. Это очень важный момент, которого Кремль страшно боится. Это как с Майданом в Киеве, то есть когда случился Майдан у нас просто перевернулась медийная сфера на то, чтобы замолчать, очернить и не дай бог, чтобы население это не восприняло, как возможный modus operandi — способ действия. А для Кремля это сигнал о том, что могут произойти вот такие события, когда будут предъявлять прямые претензии к ним в рамках целого региона, — сказал Потылицын.