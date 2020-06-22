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Евгения Куцуева: Понимаете какое враньё кругом?

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Папа, конечно, просил не писать. Но я не могу не писать. У него только что обнаружена двусторонняя пневмония, 12% поражения легких.

Евгения Куцуева: Понимаете какое враньё кругом?


10 дней назад пришёл из больницы в Салавате с планового приема, через день поднялась температура, ещё через 4 пошёл к врачу, рентген показал, что «все хорошо, изменений нет», а через день сначала кашель, потом сильнее, температура 38, горы жаропонижающего.

Приезжала сейчас врач скорой, жара 38, а женщина укутана в этот костюм с ног до головы, на пределе нервных сил, на мой вопрос «Можно ли мне поехать, папу потом если что с КТ привезти домой», сорвалась чуть не на плач «Вы что? Вы ж здоровы, в рассадник вас везти, вы понимаете как все это опасно, у нас водитель умер, голос затрясся».

Захотелось ее обнять) Она продолжила, «а ещё нам не платят за это. Врут они, не платят».

У меня сейчас столько эмоций, вы просто не можете себе представить, и это я ещё выдохнула.

Я вижу как папа за эти дни похудел, как старается нас не расстраивать, как мама не спит ночами и плачет, я тоже сплю мало, утром в основном.

Ещё к большей моей радости заболел нерв зуба, думала вернусь в Уфу, там у меня хороший врач, а тут в Салавате вот что. Напилась обезболивающего, кстати, впервые в жизни вообще пью обезболивающее и несколько дней, но уехать теперь отсюда не могу, как оставить?

Понимаете какое враньё кругом? Пневмония у них, суки!

Врач папе в скорой так и сказала, «это вирус, но всем пишут двухстороннюю пневмонию».

Я считаю, что нужно судить всех, кто эту информацию скрывает.

Молюсь, чтобы все было хорошо.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.07.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врач папе в скорой так и сказала, «это вирус, но всем пишут двухстороннюю пневмонию».
=========================================
То что вместо вируса пишут двухсторонюю пневмонию, меня нисколичко не удивило, а вот то, что чтобы вылечить зуб надо из ГОРОДА Салавата ехать в уфу,- это что то новенькое!
Дочего млять медицину довели!!!!!
Когда нибудь, обязательно подсчитают сколько человек умерло по вине конкретного руководителя страны и мы УЖАСНЕМСЯ !!!!



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3

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  • Гость
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  • 2 | 20.07.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Салавате творится что-то страшное.Главный врач был-обворовался.Одного ипташа с района поменяли на другого из маленькой больнички .Что в городе нет спеца ,чтоб возглавить здравоохранение.? Сволочи одним словом.Терпение на пределе .Так же и с меринами.По году не держатся.Меняют одного вислоухого на другого.Тот отбывапет срок и .... А город хиреет....



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 20.07.2020, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40218 | Рейтинг: +5141,5
.... А город хиреет....
===============================
Да....аа, Как корабль назовешь, так он и плавает..



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 20.07.2020, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68706 | Рейтинг: +11878,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Понимаете какое враньё кругом?" - воскликнула девица, верившая Курбаншо, утверждавшему, что трубы Кроношпана производят облака и популяризировавшая его утверждения... пытавшаяся от ЕР прорваться во власть, но там без нее очередь до Пекина раком, пытающаяся и сейчас туда прорваться с помощью Титова(Партии Роста), да и тут не пускают... за миллион пуйло-гранта плодившая провластных блогеров, учившая их лизать жопу власти, прославлять власть...

Конечно же - выздоровления отцу.



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  • Эксперт
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  • 5 | 20.07.2020, 15:02 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
Понимаете какое враньё кругом? Пневмония у них, суки!
===
Чё вы нагнетаете истерику?

Вам же любой медик скажет, что от этого вируса лекарств нет и не было, а у переболевших иммунитет вскоре проходит без всякого следа, и можно болеть сколько угодно раз, пока не закончишь.



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