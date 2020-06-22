Евгения Куцуева: Понимаете какое враньё кругом?

Папа, конечно, просил не писать. Но я не могу не писать. У него только что обнаружена двусторонняя пневмония, 12% поражения легких.10 дней назад пришёл из больницы в Салавате с планового приема, через день поднялась температура, ещё через 4 пошёл к врачу, рентген показал, что «все хорошо, изменений нет», а через день сначала кашель, потом сильнее, температура 38, горы жаропонижающего.Приезжала сейчас врач скорой, жара 38, а женщина укутана в этот костюм с ног до головы, на пределе нервных сил, на мой вопрос «Можно ли мне поехать, папу потом если что с КТ привезти домой», сорвалась чуть не на плач «Вы что? Вы ж здоровы, в рассадник вас везти, вы понимаете как все это опасно, у нас водитель умер, голос затрясся».Захотелось ее обнять) Она продолжила, «а ещё нам не платят за это. Врут они, не платят».У меня сейчас столько эмоций, вы просто не можете себе представить, и это я ещё выдохнула.Я вижу как папа за эти дни похудел, как старается нас не расстраивать, как мама не спит ночами и плачет, я тоже сплю мало, утром в основном.Ещё к большей моей радости заболел нерв зуба, думала вернусь в Уфу, там у меня хороший врач, а тут в Салавате вот что. Напилась обезболивающего, кстати, впервые в жизни вообще пью обезболивающее и несколько дней, но уехать теперь отсюда не могу, как оставить?Понимаете какое враньё кругом? Пневмония у них, суки!Врач папе в скорой так и сказала, «это вирус, но всем пишут двухстороннюю пневмонию».Я считаю, что нужно судить всех, кто эту информацию скрывает.Молюсь, чтобы все было хорошо.