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То царство, то смута

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Никогда в России не понимали, что такое верховенство закона. (Если кто уже изготовился написать «Макаревич опять ненавидит Родину» — это не я: это Салтыков-Щедрин, Гоголь, Грибоедов, Пушкин…) Так малые дети копируют движения и отдельные слова взрослых, не понимая их значения.

То царство, то смута


Законы сочинялись, писались красивым почерком в толстые книги. Но получалось как у слесаря Полесова: мотор был очень похож на настоящий, но не работал. Жизнь продолжала идти своими причудливыми путями.

Потому что сила не в законе, а в правде (верно, Данила?) А правда у каждого своя — у царя своя, у холопов своя. Поэтому то царство, то смута.

Помните, в каждом втором американском фильме: «Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!» — «Нет, ты не можешь!» — «Но я же буду под присягой!» Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств — от недоумения до хохота.

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. За это мы его и любим.

Андрей Макаревич, Эхо Москвы
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  • 1 | 20.07.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные.
=======================================
Что да, то да.Президент хозяин своего слова,- захотел дал, захотел, забрал!
То же самое с законами,- захотел, принял, захотел, забыл что принял, в зависимости от обстоятельств...



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  • 2 | 20.07.2020, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40218 | Рейтинг: +5141,5
Большевики (читай чекисты) сразу начали пудрить народу мозги с 18 года.
Расстреляв царскую семью по указанию ВИЛа и Свердлова в Алапаевске, на чистом глазу заявили всему миру, что она "сбежала на аэроплане".
Так, что и Маня Захарова и её шеф С. Лавров до сих пор продолжают славные традиции.



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  • 3 | 20.07.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Юнг! Ты что зациклинный на большевиках больной вместе с этим немытым Макаревичем. Какую пользу Отечеству сами принесли ? Что хорошего,кроие вреда,ущерба,сделали ?



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5

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  • 4 | 20.07.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ещё вспомнилось отношение к правосудию нашей либерды.
- Не-не!... его сажать нельзя!... Он же журналист! (художник, кинорежиссёр, актёр, ну или просто хороший человек со светлым лицом).



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  • 5 | 20.07.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Знаю только одного кекса который буквально любит президента. Однако, многие его действительно уважают.
А к Макарушке большинство , с некоторых пор, относится с нескрываемым презрением. Надо признать, заслужил...



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  • 6 | 20.07.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. За это мы его и любим.----------------Андрейка, ты какого вашего президента имел ввиду: Зеленского, Нетеньяху или Трампа?



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  • 7 | 20.07.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
/Для меньшинства это азбучные истины, а большинству их просто не понять, в силу их возможностей, и это тоже азбучная истина.//

Вот Вам ещё одна азбучная истина:

"Человек подобен дроби: в знаменателе — то, что он о себе думает, в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь".
Л.Н.Толстой.
Проблема в том, что не утверждать свое сверхчеловеческое достоинство, выгодно отличающее его от людей простого звания, светлолицый человек не может. Без того рушится все конструкция его претензий, составляющих смысл существования креативного класса.

По А.Макаревичу народ в России не тот, и, следовательно, президент которому этот народ доверяет, тоже не тот. А вот в США и народ и президент это то что нужно.
В подтверждение этого вывода А.Макаревич приводит содержание голливудского фильма.

Если Вы не в состоянии дорубить того что человек приводящий содержание голливудских фильмов в качестве обоснования своих выводов серьёзно умственно болен то у Вас ровно тот же диагноз что и А.Макаревича.

И по содержанию Ваших комментов это видно. Только вот сочинять и петь Вы не умеете.



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  • 8 | 20.07.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Макаревич выехал за МКАД. Что из этого вышло

Макаревич, со своей новой израильской женой Эйнат Кляйн, сел в машину и решил посмотреть, напоследок (?), красивое увядание заМКАДной России. Но что-то пошло не так. Итог у него в Фейсбуках:

//Смысл коротко таков: посетил Ростов Вел. и Переславль Зал. был, мол в 1972: грязь, ужОс , разруха и вселенское пьянство А нонче то чистые ухоженные городки, с приветливыми гражданами и хорошими гостиницами со смешными ценами. От былой депрессии и следа нет. Чудо!//

В комментариях- Адъ и Израиль. Вернее так: часть, обобщая, в стиле "Рады что вам понравилось. А вот ещё к нам в Ярославль (Юрьев-Польский и тд) приезжайте. У нас тоже порядок наводят.". А часть, таки да, Адъ и Израиль.

Мыслью по древу не буду растекаться. Просто отмечу, что спустя 20 лет (понятно от чего отсчёт) Россия окончательно разделилась на две несоприкасающиеся сущности - Россию физическую и Россию в интернете. Иногда обитатели второй, по случайности, оказываются в первой. Теряются (когнитивный диссонанс- это оно?). Случаются от того забавные истории, вот как сейчас с Макаревичем. Но всё будет хорошо. Вернее, как обычно. Макаревич уже вернулся. Вы(мы) там, за МКАДом, не рефлексируйте, вы нищайте и восставайте. Три раза в день после еды. (С)



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  • 9 | 20.07.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Андрей. А кто Ваш президент? Уточните пожалуйста. Может президент Трамп? Он законы тоже не уважает. И СМИ ругает. Все это знают. И Вы это знаете. Так чего лукавишь?



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  • 10 | 20.07.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Макар - большой путаник и малость глуповат, если повторяет избитые истины...
ну, КАК могла существовать царская РоссияЮ в том числе периода Грозного,
СССР без
исполнения закона и властью и подавляющим большинством граждан ???
даже Каневский в Следствии вели по НТВ,
пугая криминалом СССР, наоборот , каждой серией подтверждает, что нарушивший закон был НЕИЗБЕЖНО наказан!
.
да и
ПОЧЕМУ Макар путает ЗАКОН и БАБЛО ???
в Брате-2:
"
Вот скажи мне, американец, в чём сила?
Разве в деньгах?
Вот и брат говорит, что в деньгах.
У тебя много денег, и чего?
Я вот думаю, что сила в правде.
У кого правда — тот и сильней.
Вот ты обманул кого-то, денег нажил.
И чего, ты сильнее стал?
Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет.
А тот, кого обманул, за ним правда,
значит, он сильней. Да?
.
так ведь и ЮСТИЦИЯ это СПРАВЕДЛИВОСТЬ, то есть, правда



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  • 11 | 20.07.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Ну вот и докатились - уже с классиками сравнивает себя наш певец.
Наверное, мечтает, что его памятник будет прямо напротив Пушкина стоять (в такой же задумчивой позе) ?

А русофобство так и лезет изо всех щелей. Фонтанирует.



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  • 12 | 20.07.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Прочитал о том что А.Макаревич женился. В четвёртый или пятый раз. Жена моложе его на 30 лет, еврейка, правоверная иудейка. Для этого А.Макаревич принял иудаизм. Я поздравляю иудеев, их на одного стало больше. Жена в России жить не хочет. Только Израиль. А.Макаревич сказал что собирается жить на две страны. Мне интересно насколько увлекут его проблемы Израиля и будет ли он о них писать. С его восприятием Российских я знаком. А вот узнать его взгляд на Израильские дела было-бы интересно.



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  • Эксперт
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  • 13 | 20.07.2020, 14:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31598 | Рейтинг: -711,7
Потому что сила не в законе, а в правде (верно, Данила?)
------------------------
Данила лучше всех понял про силу и про правду.

Только надо бы немножко наоборот:

ПРАВДА - В СИЛЕ !

Кто силен - тот и прав. Такова селяви, особенно в России, особенно в оккупированной Башкирии



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  • Наблюдатель
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  • 14 | 20.07.2020, 14:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8501 | Рейтинг: +2087,3
Как-же вас много тут стало роится, ГЭБЭшных, нациствующих, узнаваемых с полуслова, живущих и рассуждающих в оживших парадигмах 19-20х веков, пытающихся остановить мировой прогресс, мечтающих отбросить страну в прошлое. Псевдо-патриоты, черносотенцы, приспособленцы с примитивной, набившей оскомину риторикой, рассуждающие о какой-то там Багровской справедливости с обрезом в руках, удобной для манипуляции и зомбировании ограбленного и обездоленного вами-же населения. Как-же вы беситесь от того, что в условиях свободного распространения информации стремительно теряете влияние и основные рычаги власти-манипуляции общественным мнением и монополию на истину.

В общем-то понятно почему вы тут сегодня так густо "насыпались"-вам страшно после Хабаровска и вам есть что терять, в отличии от народа.
Потому, что когда стихийный гнев народа окончательно оформится, то велика вероятность, что Башкирия одна их первых будет скандировать-ХВАТИТ КОРМИТЬ МОСКВУ!



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  • 15 | 20.07.2020, 15:12 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39561 | Рейтинг: +6523,2
Никогда в России не понимали, что такое верховенство закона.
===
Поэтому любой скоморох может гадить на своё Отечество - РОССИЮ, оправдывая всё комуняцкое разграбление и воровство её территорий.

Россия вернула себе ранее у неё украденный тАвАрищами Крым.

Так этот скоморох начал наизнанку выворачиваться, галдя, что бумажки, подписанные комуняцким секретарём-алкоголиком, это и есть закон.

Кабы хохлы хотя б нормальное государство строили, тогда б для братьев было бы ничего ни жалко, а то заменили комуняцких истуканов на бандеровских и развели национализм.



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  • 16 | 20.07.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.07.2020, 11:28 | Автор: юнг

Большевики (читай чекисты) сразу начали пудрить народу мозги с 18 года.
Расстреляв царскую семью по указанию ВИЛа и Свердлова в Алапаевске, на чистом глазу заявили всему миру, что она "сбежала на аэроплане".
Так, что и Маня Захарова и её шеф С. Лавров до сих пор продолжают славные традиции.
===============================================
Меня обуревают смутные сомнения .
А что демократы РФ ( читай ФСБ ) не пудрят мозги с 90 годов ,
что народ начал лучше жить и свободны в волеизъявлении во
всех уровнях " выборов и в голосовании " ?

Это не продолжение " славных " традиций ?



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