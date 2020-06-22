Никогда в России не понимали, что такое верховенство закона. (Если кто уже изготовился написать «Макаревич опять ненавидит Родину» — это не я: это Салтыков-Щедрин, Гоголь, Грибоедов, Пушкин…) Так малые дети копируют движения и отдельные слова взрослых, не понимая их значения.Законы сочинялись, писались красивым почерком в толстые книги. Но получалось как у слесаря Полесова: мотор был очень похож на настоящий, но не работал. Жизнь продолжала идти своими причудливыми путями.Потому что сила не в законе, а в правде (верно, Данила?) А правда у каждого своя — у царя своя, у холопов своя. Поэтому то царство, то смута.Помните, в каждом втором американском фильме: «Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!» — «Нет, ты не можешь!» — «Но я же буду под присягой!» Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств — от недоумения до хохота.И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. За это мы его и любим.